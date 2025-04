Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Ferenc pápa halálhíre után. Alázatáról, együttérzéséről, toleranciájáról írnak a világ országainak vezetői. Öröksége, egy igazságosabb, békésebb világ megteremtésének szándéka, többek szerint is tovább él. A béke hangja, akinek ragadós volt a mosolya – így búcsúznak a világ vezetői Ferenc pápától Ferenc pápa húsvéti üzenetének központi témája szokás szerint a béke volt. Az egyházfő a többi között sürgette azoknak az akadályoknak a felszámolását, amelyek megosztottságot okoznak az emberek és a népek között, valamint egymás segítését, a kölcsönös szolidaritást, az egyén fejlődését, és emberséget mindennapjainkban. Ferenc pápa húsvéti beszéde: A „mártír Ukrajna", családon belüli erőszak, kirekesztettek és migránsok Autójavító céggel bővítette birodalmát Mészáros Lőrinc Pályázaton keres új himnuszt a kirgiz kormány Oroszlán marcangolt szét egy tizennégy éves lányt Kenyában A pápa nem jelent meg a húsvétvasárnapi misén a Szent Péter-bazilikában, de áldást osztott utána Még nincs kész a kerítés a peresztegi dögtemető körül, katonák figyelik, nehogy vadállat jusson be Őrizetbe vették a Dunán felborult motoros csónak vezetőjét, egy embert továbbra is keresnek Gy. Bálintot járművezetés ittas állapotban bűntett miatt hallgatták ki.