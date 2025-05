Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Túl általáno ahhoz, hogy egy cég használja.","shortLead":"Túl általáno ahhoz, hogy egy cég használja.","id":"20250508_Nem-lehet-kizarolagos-nev-Tesla-Robotaxi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072.jpg","index":0,"item":"8394ccb6-aa95-4fd7-8384-48d9b61c59a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250508_Nem-lehet-kizarolagos-nev-Tesla-Robotaxi","timestamp":"2025. május. 08. 07:20","title":"Nem lehet a Robotaxi elnevezés csak a Tesláé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza elnöke hétfő este beszélt először a dokumentumról, amit „befújt hozzájuk a szél.”","shortLead":"A Tisza elnöke hétfő este beszélt először a dokumentumról, amit „befújt hozzájuk a szél.”","id":"20250507_A-kormanyinfo-elott-hozza-majd-nyilvanossagra-Magyar-Peter-Orban-oszodi-beszedet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c.jpg","index":0,"item":"571d9ddf-9274-49af-981c-7ce0b7fa3d47","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_A-kormanyinfo-elott-hozza-majd-nyilvanossagra-Magyar-Peter-Orban-oszodi-beszedet","timestamp":"2025. május. 07. 20:13","title":"Magyar Péter a kormányinfó előtt hozza majd nyilvánosságra „Orbán őszödi beszédét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67fbc1f0-5f23-4ec7-9784-6f7188f107bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ozzy Osbourne kijelentette: július 5-én lép utoljára színpadra. „Szívesen mondanám, hogy soha ne mondd, hogy soha, de az elmúlt pár év után tényleg azt hiszem, hogy itt az idő” – nyilatkozta.","shortLead":"Ozzy Osbourne kijelentette: július 5-én lép utoljára színpadra. „Szívesen mondanám, hogy soha ne mondd, hogy soha, de...","id":"20250507_Ozzy-osbourne-utolso-koncert-abbahagyja-visszavonul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67fbc1f0-5f23-4ec7-9784-6f7188f107bb.jpg","index":0,"item":"67492b83-de1e-4d23-86d0-504c4650a68c","keywords":null,"link":"/kultura/20250507_Ozzy-osbourne-utolso-koncert-abbahagyja-visszavonul","timestamp":"2025. május. 07. 16:11","title":"Ozzy végleg felhagy a rock 'n' roll életformával: „Lesz pár pónink és csirkénk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ff2f2d-1eed-4946-b43d-62aa1c56a582","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Mélyül Kelet-Európa és Trump szerelmi viszonya, de a vámháború következményei hamarosan lehűthetik a románcot – véli Dimitar Bechev, a Carnegie Europe agytröszt vezető munkatársa, aki az Oxfordi Egyetem is tanít.","shortLead":"Mélyül Kelet-Európa és Trump szerelmi viszonya, de a vámháború következményei hamarosan lehűthetik a románcot – véli...","id":"20250508_Al-Jazeera-vendegkommentar-Kelet-Europa-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24ff2f2d-1eed-4946-b43d-62aa1c56a582.jpg","index":0,"item":"42eb05ac-ea84-44e2-80a1-fe189af1a2e9","keywords":null,"link":"/360/20250508_Al-Jazeera-vendegkommentar-Kelet-Europa-Trump","timestamp":"2025. május. 08. 21:32","title":"Al-Jazeera-vendégkommentár: Kelet-Európa Trumpra fogad – de ez sokba kerülhet neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77695354-335b-43d6-9349-fb089b30c248","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nehezen magyarázható kirohanásba kezdett egy kínai gyárban az egyik, épp tesztelés alatt álló robot. Csodával határos módon senki nem sérült meg, de az eset bizonyára nem fogja javítani a humanoid robotok megítélését.","shortLead":"Nehezen magyarázható kirohanásba kezdett egy kínai gyárban az egyik, épp tesztelés alatt álló robot. Csodával határos...","id":"20250507_humanoid-robot-kinai-gyar-elszabadulas-teszt-rangatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77695354-335b-43d6-9349-fb089b30c248.jpg","index":0,"item":"8b643a08-2f0b-47a2-921a-0c75242dd1e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_humanoid-robot-kinai-gyar-elszabadulas-teszt-rangatozas","timestamp":"2025. május. 07. 19:03","title":"Emberekre támadt egy humanoid robot tesztelés közben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Brüsszel? Ukrajna? Németország? Netán a magyar kormány elhibázott gazdaságpolitikai intézkedései?","shortLead":"Brüsszel? Ukrajna? Németország? Netán a magyar kormány elhibázott gazdaságpolitikai intézkedései?","id":"20250508_Tippeljen-ki-a-felelos-a-magyar-ipar-sorvadozasaert-Nagy-Marton-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1.jpg","index":0,"item":"5ba7ccfd-cbe0-46b1-add7-3a93cfc1ba81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_Tippeljen-ki-a-felelos-a-magyar-ipar-sorvadozasaert-Nagy-Marton-szerint","timestamp":"2025. május. 08. 10:20","title":"Tippeljen, ki a felelős a magyar ipar sorvadozásáért Nagy Márton szerint!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897e1103-368d-4787-bd41-2ac47f166c9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem is egy sci-fi, és nem is egy horrorfilm egyik jelenete, hogy fogat tesznek a páciens szemébe, hanem egy különleges szemsebészeti eljárás, amelyről még az orvosok sem tudnak mindig. Ausztráliában már több ilyen sikeres műtétet is elvégeztek, Kanadában pedig most kerül sor rá először.","shortLead":"Nem is egy sci-fi, és nem is egy horrorfilm egyik jelenete, hogy fogat tesznek a páciens szemébe, hanem egy különleges...","id":"20250508_fog-a-szemben-mutet-latas-visszanyerese-vaksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/897e1103-368d-4787-bd41-2ac47f166c9e.jpg","index":0,"item":"a8c6ac89-bb49-4b3c-8704-f3556a063fbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_fog-a-szemben-mutet-latas-visszanyerese-vaksag","timestamp":"2025. május. 08. 08:03","title":"Kockázatos műtét, de az eredmény magáért beszél: saját fogát teszik a beteg szemébe, hogy visszanyerje a látását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az összes parlamenti képviselő a megállapodás mellett szavazott.","shortLead":"Az összes parlamenti képviselő a megállapodás mellett szavazott.","id":"20250508_Ukrajna-Trump-Zelenszkij-asvanykincsekrol-szolo-megallapodas-ratifikal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751.jpg","index":0,"item":"0a7a2a5a-c963-4989-891d-5751ea4cda93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_Ukrajna-Trump-Zelenszkij-asvanykincsekrol-szolo-megallapodas-ratifikal","timestamp":"2025. május. 08. 14:43","title":"Ukrajna ratifikálta az amerikai ásványkincsszerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]