[{"available":true,"c_guid":"af02d357-ff8e-42cf-a1fc-94aebd6ec29d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országos szervezet segítené az örökbefogadásokat, az erre vonatkozó törvénymódosítás már a parlament előtt van – vette észre a Népszava. A részleteket egyelőre nem lehet tudni, így a gyermekvédelmi szakemberek is csak találgatnak.","shortLead":"Országos szervezet segítené az örökbefogadásokat, az erre vonatkozó törvénymódosítás már a parlament előtt van – vette...","id":"20250508_Valtoznak-az-orokbefogadas-szabalyai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af02d357-ff8e-42cf-a1fc-94aebd6ec29d.jpg","index":0,"item":"14bf9844-dfcc-4670-8678-02ccc70b893d","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Valtoznak-az-orokbefogadas-szabalyai","timestamp":"2025. május. 08. 08:06","title":"Változhatnak az örökbefogadás szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71936624-0691-44e7-ac49-0d0677289238","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Vizsgálatot is indított a HM az ügyben, miközben a Tisza Párt éppen azzal vádolja a honvédelmi minisztert, hogy a nyilvánosságnak szánt mondataival szemben nem békepárti. ","shortLead":"Vizsgálatot is indított a HM az ügyben, miközben a Tisza Párt éppen azzal vádolja a honvédelmi minisztert...","id":"20250508_Ukrajna-Ruszin-Szendi-Romulusz-Honvedelmi-Miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71936624-0691-44e7-ac49-0d0677289238.jpg","index":0,"item":"17ce588e-e6a4-47fb-9bb8-71bfa6895c78","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Ukrajna-Ruszin-Szendi-Romulusz-Honvedelmi-Miniszterium","timestamp":"2025. május. 08. 17:49","title":"Azzal vádolja a Honvédelmi Minisztérium Ruszin-Szendi Romuluszt, hogy vezérkari főnökként Ukrajna pártján állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a9a261a-451c-4641-a280-7353edf5e398","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki érzékeny a szexuális kudarcra? Mi a szexuális egészség? Milyen mindennapi dolgok befolyásolják a reprodukciós képességet? Baj, ha kevesebbet szexelnek a fiatalok? Tényleg árt a kerékpározás, a kontaktsport, vagy a szauna? A spontán szex a legjobb? Ezekről a témákról is szó esett a HVG egészségpodcastjának legújabb adásában.","shortLead":"Ki érzékeny a szexuális kudarcra? Mi a szexuális egészség? Milyen mindennapi dolgok befolyásolják a reprodukciós...","id":"20250507_Kosz-jol-A-merevedesi-zavar-tunet-nem-betegseg-szexualitas-egeszseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a9a261a-451c-4641-a280-7353edf5e398.jpg","index":0,"item":"505ecd82-c400-40a0-9625-79e11bbc2010","keywords":null,"link":"/elet/20250507_Kosz-jol-A-merevedesi-zavar-tunet-nem-betegseg-szexualitas-egeszseg-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 20:00","title":"Kösz, jól: A merevedési zavar tünet, nem betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07e07db3-c68e-448a-87a2-52af113d2984","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár a házasságnak többféle, kutatások által is megerősített egészségügyi előnye van, egy lengyel vizsgálat egy kellemetlenebb mellékhatásra derített fényt. Úgy tűnik, a hivatalossá tett együttélés kimutatható mértékben növeli a túlsúly kockázatát, azonban nem mindkét félnél egyformán: a férfiaknak van nagyobb kitettségük.","shortLead":"Bár a házasságnak többféle, kutatások által is megerősített egészségügyi előnye van, egy lengyel vizsgálat...","id":"20250509_hvg-elhizas-ferfiak-hazassag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07e07db3-c68e-448a-87a2-52af113d2984.jpg","index":0,"item":"a2cbf045-be5d-4c50-8375-9277796c0384","keywords":null,"link":"/360/20250509_hvg-elhizas-ferfiak-hazassag","timestamp":"2025. május. 09. 16:15","title":"Egyre több adat támasztja alá: híznak a férfiak a házasságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebe390e-286a-4d50-897b-149b032c36be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök és a német kancellár védelmi kérdésekről egyeztetett, és közös nyilatkozatban állt ki Ukrajna szuverenitása mellett.","shortLead":"A francia elnök és a német kancellár védelmi kérdésekről egyeztetett, és közös nyilatkozatban állt ki Ukrajna...","id":"20250507_Parizsban-talalkozott-Merz-es-Macron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eebe390e-286a-4d50-897b-149b032c36be.jpg","index":0,"item":"4bf47ff0-216b-4aed-8fda-f3bc75153b16","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_Parizsban-talalkozott-Merz-es-Macron","timestamp":"2025. május. 07. 16:36","title":"Párizsba vezetett az új német kancellár első útja, Macronnal találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatja turnéját az egészségügyi államtitkár, most Szombathelyen mutatta be, hogy mennyire rossz állapotban van a kórház.","shortLead":"Folytatja turnéját az egészségügyi államtitkár, most Szombathelyen mutatta be, hogy mennyire rossz állapotban van...","id":"20250507_takacs-peter-szombathely-korhaz-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e.jpg","index":0,"item":"ed6db865-9323-4378-9eff-00403da55cb6","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_takacs-peter-szombathely-korhaz-tisza-part","timestamp":"2025. május. 07. 17:01","title":"Takács Péter most Szombathelyen beszélt arról, hogy a Tisza Párt miatt nem tudják felújítani a kórházakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e2a94db-ed06-4cd0-96c0-17775c903d9c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Márciusban 11 havi csúcsra nőtt a német áruexport és 3 havi mélypontra csökkent az import.","shortLead":"Márciusban 11 havi csúcsra nőtt a német áruexport és 3 havi mélypontra csökkent az import.","id":"20250508_Beroffent-a-nemet-export-reg-nem-latott-teljesitmenyt-mutatott-marciusban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e2a94db-ed06-4cd0-96c0-17775c903d9c.jpg","index":0,"item":"68bcce3d-b90f-45a2-9229-b11ea1cfc15f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_Beroffent-a-nemet-export-reg-nem-latott-teljesitmenyt-mutatott-marciusban","timestamp":"2025. május. 08. 09:04","title":"Beröffent a német export, rég nem látott teljesítményt mutatott márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134adca1-79c4-46a4-bdc2-a1049f912141","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A gyermekkori sérülések feldolgozásától az önbecsülés megerősítéséig – többek között erről beszél majd a különleges önismereti kártyákkal a napokban jelentkező L. Stipkovits Erika klinikai szakpszichológus, kiképző terapeuta a következő HVG Extra Pszichológia Szalonban.","shortLead":"A gyermekkori sérülések feldolgozásától az önbecsülés megerősítéséig – többek között erről beszél majd a különleges...","id":"20250507_Vajon-lehetek-onmagam-terapeutaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/134adca1-79c4-46a4-bdc2-a1049f912141.jpg","index":0,"item":"c30458dc-9048-4c84-8798-9fb23ed81654","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250507_Vajon-lehetek-onmagam-terapeutaja","timestamp":"2025. május. 07. 17:50","title":"Vajon lehetek önmagam terapeutája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]