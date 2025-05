Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ba3da23b-a34b-4d06-bb69-614cca95e009","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Valamivel alacsonyabb volt a részvételi arány a lengyel elnökválasztás első fordulójában vasárnap délig, mint az előző választásokon, egyelőre a szavazásra jogosultak 20,28 százaléka élt választójogával – tájékoztatott kora délutáni sajtóértekezletén a lengyel országos választási bizottság (PKW).","shortLead":"Valamivel alacsonyabb volt a részvételi arány a lengyel elnökválasztás első fordulójában vasárnap délig, mint az előző...","id":"20250518_lengyelorszag-elnokvalasztas-2025-reszveteli-arany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba3da23b-a34b-4d06-bb69-614cca95e009.jpg","index":0,"item":"232667cf-5628-4931-b440-eebb8f210a96","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_lengyelorszag-elnokvalasztas-2025-reszveteli-arany","timestamp":"2025. május. 18. 15:17","title":"Meghaladta a 20 százalékot délre a részvételi arány a lengyel elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f2b646-58d7-4c76-894c-3a9c45d0ad8b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Világszerte egyre többet adnak el plug-in hibrid, illetve tisztán elektromos kocsikból.","shortLead":"Világszerte egyre többet adnak el plug-in hibrid, illetve tisztán elektromos kocsikból.","id":"20250519_folytatodik-a-konnektoros-autok-eloretorese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7f2b646-58d7-4c76-894c-3a9c45d0ad8b.jpg","index":0,"item":"bb11a83e-0c52-4c95-8f96-f4e866d51598","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_folytatodik-a-konnektoros-autok-eloretorese","timestamp":"2025. május. 19. 07:21","title":"Folytatódik a konnektoros autók előretörése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd2feae-8c1d-4c99-9fbd-1f2a9ededa57","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő arról beszélt, hogy az elmúlt napokban komoly mélységeket járt meg. Férje, Horváth János Antal színész-rendező szerint a törvény a független sajtó mellett a független színházra is komoly veszélyt jelenthet.","shortLead":"A színésznő arról beszélt, hogy az elmúlt napokban komoly mélységeket járt meg. Férje, Horváth János Antal...","id":"20250519_Lovas-Rozi-Horvath-Janos-Antal-Loupe-Szinhazi-Tarsulas-atlathatosagi-torveny-fuggetlen-szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd2feae-8c1d-4c99-9fbd-1f2a9ededa57.jpg","index":0,"item":"26c9cfaa-e99f-49e1-957d-b3dd23154d18","keywords":null,"link":"/kultura/20250519_Lovas-Rozi-Horvath-Janos-Antal-Loupe-Szinhazi-Tarsulas-atlathatosagi-torveny-fuggetlen-szinhaz","timestamp":"2025. május. 19. 13:37","title":"Lovas Rozi az üldözési törvényről: Egyre sötétebbnek látom ezt az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Lánczi Tamás által vezetett Szuverenitásvédelmi Hivatal sokallja az Átlátszó által kért sérelemdíjat, továbbá azt állítja, hogy a jelentésében megfogalmazottak véleménynek számítanak, ráadásul csak azt írták le, amit korábban már mások is.","shortLead":"A Lánczi Tamás által vezetett Szuverenitásvédelmi Hivatal sokallja az Átlátszó által kért sérelemdíjat, továbbá azt...","id":"20250517_szuverenitasvedelmi-hivatal-lanczi-tamas-atlatszo-fovarosi-torvenyszek-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829.jpg","index":0,"item":"d0ad7473-d6c4-477b-b7ea-2f6b946ea5b7","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_szuverenitasvedelmi-hivatal-lanczi-tamas-atlatszo-fovarosi-torvenyszek-per","timestamp":"2025. május. 17. 16:53","title":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal az Átlátszó által ellene indított per megszüntetését kéri a bíróságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec82f09-22fe-4234-9534-9a57cc9efec2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A szombat este történt New York-i vízi balesetben 19-en megsérültek, két ember meghalt.","shortLead":"A szombat este történt New York-i vízi balesetben 19-en megsérültek, két ember meghalt.","id":"20250518_Mexikoi-vitorlas-Brooklyn-hid-utkozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fec82f09-22fe-4234-9534-9a57cc9efec2.jpg","index":0,"item":"daf6d441-0fc4-48ca-9fbc-ceb44778e25c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_Mexikoi-vitorlas-Brooklyn-hid-utkozes","timestamp":"2025. május. 18. 09:37","title":"Videón, ahogy a Brooklyn hídnak ütközik a mexikói haditengerészet hajója – két halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab3b9df1-de85-469f-a816-aa91da598d6a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Civil szervezetek és influenszerek hívására demonstráltak a Kossuth téren az „átláthatósági törvény” tervezete ellen. A demonstráció kezdetén mintegy ezren lehettek a téren, fokozott rendőri jelenlét mellett. A tömeg aztán nagyon besűrűsödött. Felszólalt többek között Osváth Zsolt, Mérő Vera, Hodász András, Lengyel Tamás és Pankotai Lili.","shortLead":"Civil szervezetek és influenszerek hívására demonstráltak a Kossuth téren az „átláthatósági törvény” tervezete ellen...","id":"20250518_lex-putyin-tuntetes-kossuth-ter-influenszerek-civil-szervezetek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab3b9df1-de85-469f-a816-aa91da598d6a.jpg","index":0,"item":"4fded3cc-045e-4373-a824-aa6baeda506d","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_lex-putyin-tuntetes-kossuth-ter-influenszerek-civil-szervezetek-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 17:50","title":"„Kipeckelt szemmel nézni a Megafont” – több tízezren tiltakoztak a Lex Putyin ellen a Kossuth téren (tüntetés percről percre)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1917a1ac-0bb2-4507-888f-cc8e9dc268f7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jövő héten két napon át tart majd a budapesti rendezvény.","shortLead":"Jövő héten két napon át tart majd a budapesti rendezvény.","id":"20250517_Erdogan-Aliyev-Budapest-Turk-Tanacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1917a1ac-0bb2-4507-888f-cc8e9dc268f7.jpg","index":0,"item":"78b7fb91-21bb-4746-a926-4696f612fc15","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_Erdogan-Aliyev-Budapest-Turk-Tanacs","timestamp":"2025. május. 17. 17:24","title":"Erdogan és Aliyev is Budapestre jön a Türk Tanács találkozójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b086719-c8dd-480d-af17-43aee5502c01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gázában talált dokumentumok szerint a palesztin terrorszervezet nem nézte jó szemmel Izrael és Szaúd-Arábia közeledését.","shortLead":"Gázában talált dokumentumok szerint a palesztin terrorszervezet nem nézte jó szemmel Izrael és Szaúd-Arábia közeledését.","id":"20250519_izrael-hamasz-szaud-arabia-gazai-ovezet-oktober-7-terrortamadas-wall-street-journal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b086719-c8dd-480d-af17-43aee5502c01.jpg","index":0,"item":"0036c6a6-ec78-4915-8754-4251be3e7dda","keywords":null,"link":"/vilag/20250519_izrael-hamasz-szaud-arabia-gazai-ovezet-oktober-7-terrortamadas-wall-street-journal","timestamp":"2025. május. 19. 12:19","title":"WSJ: A Hamász október 7-i terrortámadásának célja az izraeli–szaúdi kapcsolatok elmérgesítése volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]