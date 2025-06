Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"88c37b81-83ed-476c-87e6-d914cf785d43","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szlovák kormányfő megkapó nyíltsággal beszélt az üzbég, vietnámi és kínai politikai berendezkedés meghonosításáról.","shortLead":"A szlovák kormányfő megkapó nyíltsággal beszélt az üzbég, vietnámi és kínai politikai berendezkedés meghonosításáról.","id":"20250610_robert-fico-uzbegisztan-partok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88c37b81-83ed-476c-87e6-d914cf785d43.jpg","index":0,"item":"cfed94ea-048e-4412-8180-6ee701510185","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_robert-fico-uzbegisztan-partok","timestamp":"2025. június. 10. 14:34","title":"Robert Fico Üzbegisztánban elmélkedett arról, hogy túl sok párt van Szlovákiában, inkább Kína és Vietnám példáját követné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3086f4d8-b6b3-4bdf-be38-2d349ad69085","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz történelemben nem először történt, hogy egy másik államot a nemzeti önrendelkezési jog ellenében lerohantak – emlékeztet egy friss interjúban Nádas Péter, és hozzáteszi, csak az ő életében ez már az ötödik.","shortLead":"Az orosz történelemben nem először történt, hogy egy másik államot a nemzeti önrendelkezési jog ellenében lerohantak –...","id":"20250610_Nadas-Peter-Nem-tort-ki-semmi-Egy-Putyin-nevu-orosz-allamelnok-parancsot-adott-egy-igen-felkeszuletlen-hadseregnek-hogy-rohanjak-le-mar-Ukrajnat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3086f4d8-b6b3-4bdf-be38-2d349ad69085.jpg","index":0,"item":"28622898-c968-4f8f-9b12-acb5a9cb8dcc","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Nadas-Peter-Nem-tort-ki-semmi-Egy-Putyin-nevu-orosz-allamelnok-parancsot-adott-egy-igen-felkeszuletlen-hadseregnek-hogy-rohanjak-le-mar-Ukrajnat","timestamp":"2025. június. 10. 11:57","title":"Nádas Péter: „Olyan ember a mi hazánkban ritkán terem, aki világméretű diskurzusba beleszólna, legfeljebb a regnáló magyar miniszterelnöknek és külügyminiszterének vannak ilyen jellegű rögeszméi és hiedelmei”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar szerint még Észak-Koreában sincs olyan hazugságkampány, mint amit Lázár csinál a MÁV-nak. ","shortLead":"Magyar szerint még Észak-Koreában sincs olyan hazugságkampány, mint amit Lázár csinál a MÁV-nak. ","id":"20250610_Magyar-Peter-Vitezy-David-Lazar-Janos-hetvegi-MAV-kaosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"a3b2dfd9-c264-4ed7-a4a9-983a15572c5b","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Magyar-Peter-Vitezy-David-Lazar-Janos-hetvegi-MAV-kaosz","timestamp":"2025. június. 10. 12:54","title":"Magyar Péter és Vitézy Dávid egymásra licitálva okolják Lázár Jánost a hétvégi MÁV-káosz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade3a5c4-afb0-4e82-ad2d-49ac16da6e92","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy olaszországi tanulmányi kiránduláson akart a történelemtanár a diákjával aludni, de már előtte is üzenetekkel bombázta.","shortLead":"Egy olaszországi tanulmányi kiránduláson akart a történelemtanár a diákjával aludni, de már előtte is üzenetekkel...","id":"20250611_17-eves-diak-egy-agyban-debreceni-tanar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ade3a5c4-afb0-4e82-ad2d-49ac16da6e92.jpg","index":0,"item":"3f702a3b-72e0-48c1-a6ab-13804f21c950","keywords":null,"link":"/elet/20250611_17-eves-diak-egy-agyban-debreceni-tanar-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 14:03","title":"17 éves diákjával akart egy ágyban aludni egy debreceni tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f599115e-0ed2-4a86-9a3e-a9adddaae470","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miközben az oktatás rendszerszintű problémái egyre nyomasztóbbak, léteznek olyan iskolák, amelyek a legnehezebb körülmények között is képesek reményt adni. Ezeket a példaértékű intézményeket keresik egy szavazáson.","shortLead":"Miközben az oktatás rendszerszintű problémái egyre nyomasztóbbak, léteznek olyan iskolák, amelyek a legnehezebb...","id":"20250611_Itt-vannak-a-jeloltek-Keresik-az-orszag-legjobb-iskolait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f599115e-0ed2-4a86-9a3e-a9adddaae470.jpg","index":0,"item":"9d044e11-7f05-4d3c-a3a2-8aabba93bbb3","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Itt-vannak-a-jeloltek-Keresik-az-orszag-legjobb-iskolait","timestamp":"2025. június. 11. 14:10","title":"Keresik az ország legjobb iskoláit, itt vannak a jelöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae282f17-6578-4905-89ad-5e2dd21f2ee8","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A lengyelországi elnökválasztás sokkja után az EU két sorsdöntő év előtt áll. A tét, hogy sikerül-e felépítenie egy független Európát.","shortLead":"A lengyelországi elnökválasztás sokkja után az EU két sorsdöntő év előtt áll. A tét, hogy sikerül-e felépítenie...","id":"20250610_Suddeutsche-kommentar-EU-Orban-Fico","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae282f17-6578-4905-89ad-5e2dd21f2ee8.jpg","index":0,"item":"f2d7fd5f-24a2-4f6d-b0c8-4d81c6f87b08","keywords":null,"link":"/360/20250610_Suddeutsche-kommentar-EU-Orban-Fico","timestamp":"2025. június. 10. 15:45","title":"Süddeutsche-kommentár: Európának a saját érdeke, hogy fellépjen Orbán és Fico ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa701ffd-575a-4afc-a1c4-98515e80807c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Székesfehérvár polgármestere hangsúlyozta: egy évre vállalják a csapat tulajdonlását, ez idő alatt kell új tulajdonost, vagy minden kiadást fedezni tudó szponzori kört találni. ","shortLead":"Székesfehérvár polgármestere hangsúlyozta: egy évre vállalják a csapat tulajdonlását, ez idő alatt kell új tulajdonost...","id":"20250610_fehervar-fc-foci-nb-II-cser-palkovics-andras-szekesfehervar-onkormanyzat-garancsi-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa701ffd-575a-4afc-a1c4-98515e80807c.jpg","index":0,"item":"1438f94d-ce37-4fa1-9faf-953f3b9b8bc4","keywords":null,"link":"/sport/20250610_fehervar-fc-foci-nb-II-cser-palkovics-andras-szekesfehervar-onkormanyzat-garancsi-istvan","timestamp":"2025. június. 10. 16:37","title":"Megmenekülhet a Fehérvár, egy évre az önkormányzat veheti át Garancsitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e344fd1-6a31-476f-9351-2c0692f0c472","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"100 lakásvásárlásból már csak 3 kapcsolódik olyan fiatalokhoz, akik épp elköltöznének a szülői házból.","shortLead":"100 lakásvásárlásból már csak 3 kapcsolódik olyan fiatalokhoz, akik épp elköltöznének a szülői házból.","id":"20250610_lakas-dragulas-fiatalok-szulok-ingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e344fd1-6a31-476f-9351-2c0692f0c472.jpg","index":0,"item":"5c232b45-45f0-4cfc-aa87-bcfeb04f016f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250610_lakas-dragulas-fiatalok-szulok-ingatlan","timestamp":"2025. június. 10. 12:25","title":"Akkorát drágultak a lakások, hogy fiatalok tömegei képtelenek elköltözni a szüleiktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]