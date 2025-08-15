Eszeveszett drága a Shelby legfrissebb 850 lovas Mustangja

A közelmúltban általunk is alaposan letesztelt Ford Mustang jelenleg kétféle változatban kapható Magyarországon: a 446 lóerős normál kivitel 25,4 millió forinton nyit, a 454 lovas kőkemény Dark Horse verzió pedig minimum 30,1 millió forint kifizetését követően vezethető haza.

Utóbbit vette kezelésbe a Shelby, így született meg a vadonatúj Super Snake-R:

A Grabber Blue Metallic, Race Red, Oxford White, Shadow Black és Carbonized Gray Metallic fényezésekkel rendelhető újdonság egyedi aerodinamikai csomagot, szuperkönnyű forgácsolt magnézium felniket, 335 milliméter széles Michelin hátsó gumikat és sportos kagylóüléseket kapott.

Az amerikai tuningcég természetesen az 5 literes V8-as benzinmotort sem hagyta érintetlenül, melynek teljesítményét egy jókora kompresszor segítségével egészen 850 lóerőig srófolták.

A finomhangolt futóműves és természetesen hátsókerék-hajtású izomautó hatfokozatú kézi, illetve tízfokozatú automata váltóval készül.

Az árcédulán sokkolóan magas, 226 ezer dolláros (76,6 millió forint) összeg feszít. Viszonyításképp: az 1268 lóerős produkcióra képes, 0-ról 100-ra kevesebb mint 2 másodperc alatt katapultáló Chevrolet Corvette ZR1X akár már 207 ezer dollárból (70,2 millió forint) megúszható.

Más kérdés, hogy a 826 lóerős Mustang GTD még az új Shelbynél is drágább, Magyarországon 160 millió forintot kérnek érte.

Néhány éve volt szerencsénk személyesen felkeresni a Shelby Las Vegasban található központját, ahol sikerült kipróbálnunk egy 825 lóerős Super Snake-et.

