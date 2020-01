Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ad0fff7-be7a-4427-b779-000b4052694f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Február 3-án már meg is nyitna.","shortLead":"Február 3-án már meg is nyitna.","id":"20200124_Hat_nap_alatt_huznak_fel_egy_100_agyas_korhazat_Vuhanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ad0fff7-be7a-4427-b779-000b4052694f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7065ac4-1ea7-4a5c-80f5-3774b1e2723c","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_Hat_nap_alatt_huznak_fel_egy_100_agyas_korhazat_Vuhanban","timestamp":"2020. január. 24. 14:12","title":"Koronavírus: hat nap alatt húznak fel egy ezer ágyas kórházat Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11d16f6-572b-4361-b07f-e99e6a9f5311","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár mindenki tényként kezelte, eddig csak pletyka szintjén létezett, hogy a Samsung Galaxy S20 néven mutatja majd be legújabb csúcstelefonjait. Most kiderült, valóban ez a helyzet.","shortLead":"Bár mindenki tényként kezelte, eddig csak pletyka szintjén létezett, hogy a Samsung Galaxy S20 néven mutatja majd be...","id":"20200124_samsung_galaxy_s11_samsung_galaxy_s20","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b11d16f6-572b-4361-b07f-e99e6a9f5311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c60a186-370a-426a-8cc0-e0fa7c51f750","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_samsung_galaxy_s11_samsung_galaxy_s20","timestamp":"2020. január. 24. 15:03","title":"Megerősítette a Samsung: szakítanak a hagyománnyal, nem Galaxy S11 lesz az új csúcstelefon neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905d1c56-340e-426f-8a06-cbfbef9eeb72","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Korszerű biobankot alakítanak ki a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE), és a felsőoktatási intézmény csatlakozik az európai biobankokat összefogó kutatási hálózathoz. ","shortLead":"Korszerű biobankot alakítanak ki a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE), és a felsőoktatási intézmény csatlakozik...","id":"20200124_szte_biobank_szeged","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=905d1c56-340e-426f-8a06-cbfbef9eeb72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4187ea82-6b66-4a7a-a8fa-2920cc87f416","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_szte_biobank_szeged","timestamp":"2020. január. 24. 10:03","title":"Biobankot nyitnak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most induló program a kormány iskolafejlesztési programjának része.","shortLead":"A most induló program a kormány iskolafejlesztési programjának része.","id":"20200123_50_milliard_forintot_ad_Magyarorszagnak_Europai_Beruhazasi_Bank_oktatasfejlesztesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26327186-ecaa-4d04-a582-02f70a08c58c","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_50_milliard_forintot_ad_Magyarorszagnak_Europai_Beruhazasi_Bank_oktatasfejlesztesre","timestamp":"2020. január. 23. 11:41","title":"50 milliárdos hitelt ad az EU Magyarországnak tornateremre és iskolai uszodára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e711c922-36de-426a-8b6c-a2605bcd0599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a felfedezése után két nap alatt zárta le azt a biztonsági rést, melyről állítják: rosszindulató támadó nem vette észre a befoltozás előtt.","shortLead":"A Microsoft a felfedezése után két nap alatt zárta le azt a biztonsági rést, melyről állítják: rosszindulató támadó nem...","id":"20200123_microsoft_felhasznalok_adatai_adabazis_szivargas_biztonsagi_res","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e711c922-36de-426a-8b6c-a2605bcd0599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5722234d-e418-4c33-aa5b-87e418264232","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_microsoft_felhasznalok_adatai_adabazis_szivargas_biztonsagi_res","timestamp":"2020. január. 23. 08:03","title":"Súlyos hiba: 250 millió ember adatai kerültek ki szabad prédaként az internetre a Microsofttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyorsan olvadó jégsapkák nem csak a tengerszintre lehetnek hatással, még nem ismert vírusok is felszínre kerülhetnek általuk. Tibetben találtak is 28 olyat, amikről a tudósoknak eddig nem volt tudomásuk.","shortLead":"A gyorsan olvadó jégsapkák nem csak a tengerszintre lehetnek hatással, még nem ismert vírusok is felszínre kerülhetnek...","id":"20200123_jeg_ismeretlen_virus_tibet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b7ff25-77e2-4319-9b5c-d89b15e79bb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_jeg_ismeretlen_virus_tibet","timestamp":"2020. január. 23. 15:03","title":"Ismeretlen új vírusokat találtak a jégbe zárva Tibetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457cc7f0-a78c-47d7-9c93-b63390646439","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1945. január 23-án indult útnak Ausztria felé a fertőbozi vasútállomásról az aranyvonat.\r

\r

","shortLead":"1945. január 23-án indult útnak Ausztria felé a fertőbozi vasútállomásról az aranyvonat.\r

\r

","id":"20200123_75_eve_vittek_ki_az_orszagbol_a_Magyar_Nemzeti_Bank_teljes_arany_es_valutatartalekat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=457cc7f0-a78c-47d7-9c93-b63390646439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea24f59-fa80-43c4-a304-3ee0297b5d53","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_75_eve_vittek_ki_az_orszagbol_a_Magyar_Nemzeti_Bank_teljes_arany_es_valutatartalekat","timestamp":"2020. január. 23. 10:56","title":"75 éve vitték ki az országból a Magyar Nemzeti Bank teljes arany- és valutatartalékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség a lakosság segítségét kéri.\r

","shortLead":"A rendőrség a lakosság segítségét kéri.\r

","id":"20200124_Negyen_bantalmaztak_egy_ferfit_az_ujbudai_korhazban_sulyosan_megserult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d18493-b05c-4d73-b048-0ee6efd1646b","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Negyen_bantalmaztak_egy_ferfit_az_ujbudai_korhazban_sulyosan_megserult","timestamp":"2020. január. 24. 06:01","title":"Négyen bántalmaztak egy férfit a kórházban Újbudán, súlyosan megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]