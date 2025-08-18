Látványos szupersportautóval rukkolt elő a Lexus

A Toyota prémiummárkájaként jegyzett Lexus a Monterey Car Weeket használta fel arra, hogy fellebbentse a fátylat a legfrissebb újdonságáról.

A Lexus Sport Concept egy alacsony építésű, hosszú és igen széles prototípus, ami előrevetíti számunkra, hogy milyen lesz a japánok következő szupersportautója.

A hatalmas kerekekkel és aktív hátsó légterelővel szerelt modellről lényegében semmilyen hivatalos információt nem fedtek fel.

A 15 évvel ezelőtt debütált legendás LFA és a piacról nemrégiben távozott LC500 szellemi örökösének tekinthető Sport Concept elejében meg nem erősített információk szerint egy biturbó V8-as benzinmotor található, mely egy transaxle váltón keresztül hajtja meg a hátsó kerekeket.

A sorozatgyártásba küldendő végleges változat várhatóan LFR néven támad, és állítólag nemcsak Lexus, hanem Toyota márkajelzéssel is kapható lesz.

A vállalat új GT3-as versenyautójának alapjait adó LFR fejlesztése során a közelmúlt egyik legjobb frontmotoros sportkocsiját, a Mercedes-AMG GT R-t veszik etalonként.

