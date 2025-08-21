Elgurultak az Opel gyógyszerei: 800 lóerős új méregzsák mutatkozott be

Az Opel a szeptemberi Müncheni Autószalonon tárja először a nagyközönség elé most leleplezett vadonatúj koncepcióautóját, a Corsa GSE Vision Gran Turismót.

Az újdonság egyrészt előrevetíti számunkra, hogy körülbelül milyenek lesznek a közeljövő sportos GSE modelljei, másrészt határozottan hirdeti, hogy az Opel számára továbbra is fontosak a kisautók.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo Opel

A szupererős apró villanyautó nemcsak fizikai valójában mutatkozik be, hanem virtuális verzióját ősztől bárki kipróbálhatja Gran Turismo 7 videójátékban.

A Corsa GSE Vision Gran Turismóban elöl és hátul is található egy-egy 476 lóerős villanymotor, melyek összesen 800 lóerős teljesítményt biztosítanak a sofőr számára.

Boost üzemmódban további 80 lóerőt kapunk legfeljebb 4 másodpercig, ami után 80 másodpercet kell várni a következő Boostig.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo Opel

Az állandó összkerék-hajtású Corsa 2 másodperc alatt katapultál álló helyzetből 100-as tempóra és a gyorsulásának csak 320 km/h-nál szakad vége.

Az élvezetes vezethetőségre nemcsak a nagy teljesítmény, hanem a relatíve alacsony, mindössze 1170 kilogrammos tömeg jelent garanciát.

Az akkumulátor 82 kWh kapacitású, a hatótávról viszont egyelőre nem szól a fáma.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo Opel

Az autó orrán már az új, keskenyebb Vizor látható, a megvilágított Blitz logó változatlanul a jellegzetes Opel Compass közepén ül.

Ez a teljes formaterv fontos, központi eleme, amit háromdimenziós üvegblokkokban végződő megvilágított vízszintes élek fognak közre. A Blitz körül a függőleges tengely is világít, a középső él a lökhárítótól az áramvonalas motorháztetőig nyúlik.

A hátsó rész formavilága is hasonlóan épül fel, a jellegzetes vonalú féklámpa szintén világító élekből áll össze, a csomagtérajtó közepén, központi elemként pedig ott az Opel felirat. A széles hátsó lámpák összeolvadnak a hátsó szélvédővel, az összhatás látványos és letisztult egyszerre.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo Opel

Az Opel Compass, a tanulmány fontos külső formajegye az utastérben is megjelenik.Az egyszerű vonalú kormány nem zavarja a vezetőt a legfontosabb információk leolvasásában, hiszen azok a head-up kijelzőn jelennek meg – nincs is szükség más képernyőre.

A könnyűszerkezetes, fekete-sárga vezetői sportülés hatpontos biztonsági övvel fogja a sofőrt, és a bukókerettel együtt tökéletes biztonságot kínál. Fedélzeti érzékelők sora figyelmezteti a vezetőt a közeli járművekre, ha a holttérben autó érkezik, azt a műszerfal és az ajtók világító kárpitjainak felvillanása is jelzi.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo Opel

A stabilitást az első és hátsó sárvédők előtti légfüggöny, illetve légterelő funkciójú sárvédő-szélesítések növelik.

A keréktárcsák kialakítása csökkenti a káros turbulenciát a kerékjáratokban, az aktív diffúzor és légterelő pedig a helyzethez és a pillanatnyi igényekhez igazodva képes növelni, vagy éppen csökkenteni az autóra ható leszorító erőt.

Az irányjelzőket elöl és hátul egyaránt keskeny élfények formájában a sárvédőkbe építették, és történelmi sportmodellek – például az Opel Manta 400 – raliautó által ihletett háromszög alakú elemeket integráltak különböző alkatrészekbe, a kerekekbe, a tetőspoilerbe és a bukókeretbe is.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo Opel

A látványt kontrasztos színek fokozzák. A karosszéria alapszíne a gyöngyházfehér, a légterelő elemek – a motorháztető a spoiler és a diffúzor – festése élénksárga, a tető és az első sárvédő-szélesítések pedig feketék.

A keréktárcsák fényezése is ehhez illeszkedik: a 21 colos, sárga-fekete festésű elsőkre és 22 colos a fehér-sárga hátsókra Goodyear abroncsokat szereltek, a lengéscsillapítókat a Bilstein szállítja.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo Opel

Az Opel Corsa jelenleg kapható és általunk is alaposan letesztelt hatodik generációja 2019 óta van velünk, és a benzines és elektromos változatokban kapható kisautó következő, immár STLA Small platformos utódja várhatóan 2026-ban mutatkozik be.

Az Opel nemrégiben rukkolt elő az izgalmasnak ígérkező 280 lóerős elektromos Mokka GSE szabadidő-autóval, és ugyancsak nemrégiben hullott le a lepel a rekorderős 325 lovas Grandland Electric AWD-ről.