Újra felbukkant közutakon a vörös Formula versenyautó – eddig nem sikerült elkapni

Ismét feltűnt az a rejtélyes versenyautó egy cseh autópályán, amelyet az elmúlt években már többször is láthattunk hasonló körülmények között. A vörös, együléses járműről most is több videó készült: a felvételeken nemcsak a forgalomban, hanem egy benzinkútnál is megjelenik. A kocsi rendszám nélkül közlekedik, és gyakran jóval túllépi a megengedett sebességet.

Először 2019-ben bukkant fel, majd 2022-ben is vélhetően ugyanez az az autó jelent meg közúton, amit akkoriban egy GP2-es, 600 lóerős, 300 km/órára is képes együlésesként azonosítottak. A sofőrje viszont eddig megúszta, hogy lebukjon, többek közt a sisakjának köszönhetően, ami eltakarja az arcát.

Formula 1 Car Racing on Highway (POV Onboard) 2025 Day after massive event of F1 car on our Czech Highway, we have Onboard camera footage! Enjoy the ride! #ferrari #formula1 #f1

A videókat közlő TrackZone YouTube-csatornájára feltöltött felvételek persze azt a gyanút is felvetik, hogy részben reklámfogásról van szó: a versenyautót több szögből filmezték, kísérő járművek is feltűnnek. A rendőrség azt már jelezte, hogy ezeknek az autóknak a tulajdonosait meg is keresték.

Can Formula 1 Car Beat a Highway Traffic in 2025? Formula 1 car on the highway in 2025! Back in action after 2 years, and this time with all the TrackZone flair! 🔥😎

A cseh rendőrség hangsúlyozza azt is, hogy rendszám és biztosítás nélküli autózásért több ezer eurós bírság járhat, a súlyos gyorshajtásért pedig akár egyéves eltiltás és börtönbüntetés is kiszabható.