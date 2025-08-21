Újra felbukkant közutakon a vörös Formula versenyautó – eddig nem sikerült elkapni
Elég nagy élmény lehet vele összefutni.
HVG
Ismét feltűnt az a rejtélyes versenyautó egy cseh autópályán, amelyet az elmúlt években már többször is láthattunk hasonló körülmények között. A vörös, együléses járműről most is több videó készült: a felvételeken nemcsak a forgalomban, hanem egy benzinkútnál is megjelenik. A kocsi rendszám nélkül közlekedik, és gyakran jóval túllépi a megengedett sebességet.
Először 2019-ben bukkant fel, majd 2022-ben is vélhetően ugyanez az az autó jelent meg közúton, amit akkoriban egy GP2-es, 600 lóerős, 300 km/órára is képes együlésesként azonosítottak. A sofőrje viszont eddig megúszta, hogy lebukjon, többek közt a sisakjának köszönhetően, ami eltakarja az arcát.
A videókat közlő TrackZone YouTube-csatornájára feltöltött felvételek persze azt a gyanút is felvetik, hogy részben reklámfogásról van szó: a versenyautót több szögből filmezték, kísérő járművek is feltűnnek. A rendőrség azt már jelezte, hogy ezeknek az autóknak a tulajdonosait meg is keresték.
A cseh rendőrség hangsúlyozza azt is, hogy rendszám és biztosítás nélküli autózásért több ezer eurós bírság járhat, a súlyos gyorshajtásért pedig akár egyéves eltiltás és börtönbüntetés is kiszabható.