Octavia a neve, de ez a 800+ lóerős szörnyeteg brutál messze van a Skodától

A wisconsini székhelyű Ringbrothers gondolt egy merészet, és restomod kezelésbe vett egy 1971-es évjáratú Aston Martin DBS-t.

12 ezer munkaórával később pedig megszületett ez a Monterey Car Weeken debütált izgalmas izomautó:

Az Octavia becenevű újdonság a kiindulási alapnál 7,6 centiméterrel nagyobb hatótávú lett, jelentősen megnőtt a nyomtávja és nem meglepő módon a tetővonala minden korábbinál alacsonyabban fut.

A szupermodern sport felfüggesztés mellett említést érdemelnek a látványos HRE felnik, a 14 colos nagyteljesítményű Brembo féktárcsák, illetve a Michelin Pilot Sport Cup 2 gumik.

A Wegner Motorsports által kezelésbe vett 5 literes Coyote V8-as benzinmotor a 2,65 literes Harrop kompresszornak köszönhetően a hatfokozatú Tremec kézi váltón keresztül nem kevesebb, mint 816 lóerős teljesítményt szabadít rá a hátsó kerekekre.

Viszonyításképp, az eredeti DBS V8 Coupé 5,3 literes V8-as szívó egysége 350 lóerőt tudott, ami 7,1 másodperces 0-100-as sprinthez, illetve 242 km/h végsebességhez volt elegendő.

A Ringbrothers Octaviának egyelőre sem a menetteljesítményeit, sem pedig az árát nem hozták nyilvánosságra.

