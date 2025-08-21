Octavia a neve, de ez a 800+ lóerős szörnyeteg brutál messze van a Skodától

Ez az egyedi karakterű amerikai-brit restomod egy remek Coyote V8-at rejt a gépházteteje alatt.

  • HVG HVG
Octavia a neve, de ez a 800+ lóerős szörnyeteg brutál messze van a Skodától

A wisconsini székhelyű Ringbrothers gondolt egy merészet, és restomod kezelésbe vett egy 1971-es évjáratú Aston Martin DBS-t.

12 ezer munkaórával később pedig megszületett ez a Monterey Car Weeken debütált izgalmas izomautó:

Ringbrothers Octavia
Ringbrothers
Ringbrothers Octavia
Ringbrothers

Az Octavia becenevű újdonság a kiindulási alapnál 7,6 centiméterrel nagyobb hatótávú lett, jelentősen megnőtt a nyomtávja és nem meglepő módon a tetővonala minden korábbinál alacsonyabban fut.

A szupermodern sport felfüggesztés mellett említést érdemelnek a látványos HRE felnik, a 14 colos nagyteljesítményű Brembo féktárcsák, illetve a Michelin Pilot Sport Cup 2 gumik.

Ringbrothers Octavia
Ringbrothers
Ringbrothers Octavia
Ringbrothers

A Wegner Motorsports által kezelésbe vett 5 literes Coyote V8-as benzinmotor a 2,65 literes Harrop kompresszornak köszönhetően a hatfokozatú Tremec kézi váltón keresztül nem kevesebb, mint 816 lóerős teljesítményt szabadít rá a hátsó kerekekre.

Viszonyításképp, az eredeti DBS V8 Coupé 5,3 literes V8-as szívó egysége 350 lóerőt tudott, ami 7,1 másodperces 0-100-as sprinthez, illetve 242 km/h végsebességhez volt elegendő.

A Ringbrothers Octaviának egyelőre sem a menetteljesítményeit, sem pedig az árát nem hozták nyilvánosságra.

Ringbrothers Octavia
Ringbrothers
Ringbrothers Octavia
Ringbrothers
Ringbrothers Octavia
Ringbrothers
Ringbrothers Octavia
Ringbrothers
Ringbrothers Octavia
Ringbrothers
Ringbrothers Octavia
Ringbrothers
Ringbrothers Octavia
Ringbrothers
2025 33. lapszám