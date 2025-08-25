Győr legfrissebb újdonsága: itt az Audi Q3 kupés verziója

Az Audi június közepén leplezte le a Q3 első körben Győrben, későbbiekben pedig Ingolstadtban is gyártandó vadonatúj harmadik generációját.

A friss dizájnnal, modern műszerfallal, fejlett technikával és többféle hatékony hajtáslánccal támadó Q3 SUV-ot a nyár elején már részletesen bemutattuk, most pedig a népszerű típus Sportback kiviteléről is lehullott a lepel.

Audi Q3 Sportback Audi

A Q3 Sportback elsősorban kupés hangulatú kialakításáról és 29 milliméterrel szerényebb magasságáról ismerszik meg, illetve arról, hogy alapáron járnak hozzá a 17 helyett 18 colos kerekek.

A második sorban némileg szerényebb a fejtér, a csomagtér legnagyobb mérete pedig 1386 helyett ezúttal csak 1289 liter, de a SUV testvérmodell tologatható hátsó üléseit ezúttal is megkapjuk.

Audi Q3 Sportback Audi

Audi Q3 Sportback Audi

Az alapmodellben egy 1,5 literes 4 hengeres turbós benzinmotor található, melynek 150 lóerős teljesítménye egy hétfokozatú duplakuplungos automata váltón keresztül érkezik meg az első kerekekre – kézi váltó nincs a kínálatban.

A fogyasztás minimalizálásáról egyrészt lágyhibrid technika, másrészt hengerlekapcsolás gondoskodik: részterhelésnél ideiglenesen lekapcsol a második és a harmadik henger.

Audi Q3 Sportback Audi

Audi Q3 Sportback Audi

A lágyhibrid hókuszpókusz nélküli 2 literes 4 hengeres turbós benzinmotor 204 lóerős és 320 Nm-es, illetve 265 lóerős és 400 Nm-es változatban lesz elérhető, alapáron quattro összkerék-hajtással.

A 2 literes 4 hengeres turbódízel kivitel 150 lóerős, illetve 360 Nm-es produkciót ad elő, míg az előd 190-200 lóerős gázolajos változatban is elérhető volt.

Audi Q3 Sportback Audi

Audi Q3 Sportback Audi

A plugin hibrid Q3-ban egy 1,5 literes 4 hengeres turbós benzinmotor, egy 116 lóerős és 330 Nm-es villanymotor, valamint egy ezúttal csak 6 fokozatú automata váltó teljesít szolgálatot.

A 272 lóerős és 400 Nm-es e-hybrid bruttó 25,7, nettó 19,7 kWh kapacitású akkumulátora 118 kilométeres elektromos hatótávot tesz lehetővé. 50 kW-os DC-töltő esetén akár 30 perc alatt letudható egy 10-80 százalékos töltés.

Az új Audi Q3 Sportback forgalmazása novemberben kezdődik meg, a 150 lóerős benzines alapmodell 46450 eurós (18,4 millió forint) 19 százalékos helyi adót tartalmazó áron nyit Németországban, vagyis 1850 euróval drágább a SUV alapmodellnél.

Audi Q3 Sportback Audi

Audi Q3 Sportback Audi