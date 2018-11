Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3ff7e9f-155f-44ce-8a2f-e085ec3dc5e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki Budapesten jár, az beleszeret a városba. Ez ilyen egyszerű. Most éppen a Victoria's Secret divatshow-jának szupermodellje lett Budapest-rajongó. ","shortLead":"Aki Budapesten jár, az beleszeret a városba. Ez ilyen egyszerű. Most éppen a Victoria's Secret divatshow-jának...","id":"20181112_Gigi_Hadid_szupermodell_beleszeretett_Budapestbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3ff7e9f-155f-44ce-8a2f-e085ec3dc5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c662cad5-296c-4370-8e66-66be64e5cdb1","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Gigi_Hadid_szupermodell_beleszeretett_Budapestbe","timestamp":"2018. november. 12. 12:20","title":"Gigi Hadid szupermodell beleszeretett Budapestbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy kis francia cég ma komoly pénzt zsebel be a középkori kolostorokban tökélyre fejlesztett melisszafőzetek gyártásából és forgalmazásából. ","shortLead":"Egy kis francia cég ma komoly pénzt zsebel be a középkori kolostorokban tökélyre fejlesztett melisszafőzetek...","id":"20181112_A_kolostorok_CocaColaja_ma_is_tarol_de_mi_is_ez_az_ital","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f830ed2f-7559-4f4b-a77c-0d0421427f06","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_A_kolostorok_CocaColaja_ma_is_tarol_de_mi_is_ez_az_ital","timestamp":"2018. november. 12. 06:14","title":"A „kolostorok Coca-Colája” ma is tarol, de mi is ez az ital?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba16bd1-4d0d-4417-b931-274d89e908ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Neil Young és Miley Cyrus mellett a színésznek is leégett az otthona a kaliforniai erdőtűzben. ","shortLead":"Neil Young és Miley Cyrus mellett a színésznek is leégett az otthona a kaliforniai erdőtűzben. ","id":"20181112_Gerard_Butler_kaliforniai_erdotuz_tuzvesz_haz_leegett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ba16bd1-4d0d-4417-b931-274d89e908ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28eaedce-8b17-4caf-a2d4-50a729ef7894","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Gerard_Butler_kaliforniai_erdotuz_tuzvesz_haz_leegett","timestamp":"2018. november. 12. 10:38","title":"Porig égett háza előtt szelfizett Gerard Butler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715b73eb-c44f-4877-8969-3cdd39c7f330","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindössze két nap alatt annyi előrendelés érkezett egy zuhanyozás közben használható okoshangszóróra a Kickstarteren, hogy össze is gyűlt rá a célul kitűzött összeg. A gyűjtési időszaknak még messze nincs vége, úgyhogy valószínűnek tűnik, tömeggyártásba kerülhet a különleges „okosság”.","shortLead":"Mindössze két nap alatt annyi előrendelés érkezett egy zuhanyozás közben használható okoshangszóróra a Kickstarteren...","id":"20181112_aqua_dew_vizallo_okoshangszoro_alexa_zuhanyzoba_kickstarter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=715b73eb-c44f-4877-8969-3cdd39c7f330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9278572d-863d-499a-9ae3-5a07b9006b1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_aqua_dew_vizallo_okoshangszoro_alexa_zuhanyzoba_kickstarter","timestamp":"2018. november. 12. 18:03","title":"Rákattant a net népe a zuhanyzóba akasztható okoshangszóróra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42904c0-1046-4ac2-ae79-a41b3d33bbba","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"1918. november 11-én írta alá a vereségét elismerő Németország a franciaországi Compiegne közelében, egy vasúti kocsiban a fegyverszünetet az antanthatalmakkal, ezzel véget ért a négy évig tartó első világháború.","shortLead":"1918. november 11-én írta alá a vereségét elismerő Németország a franciaországi Compiegne közelében, egy vasúti...","id":"20181111_Szaz_eve_lett_vege_az_elso_vilaghaborunak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b42904c0-1046-4ac2-ae79-a41b3d33bbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9303b4d7-970f-4aa4-9c0f-3a8af282fc8e","keywords":null,"link":"/elet/20181111_Szaz_eve_lett_vege_az_elso_vilaghaborunak","timestamp":"2018. november. 11. 07:48","title":"Amikor négy birodalom omlott össze - 100 éve ért véget az első világháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d72d16e-f647-4e9b-9d30-3530d3f1783b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A K-Monitor feketelistáján névvel együtt böngészhetők azok a jelöltek, akik szavazatok helyett valószínűleg inkább kampánytámogatásra utaztak. ","shortLead":"A K-Monitor feketelistáján névvel együtt böngészhetők azok a jelöltek, akik szavazatok helyett valószínűleg inkább...","id":"20181112_Listara_tettek_az_aprilisi_kampanypenzzel_tartozokat_ismert_arcok_is_vannak_rajta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d72d16e-f647-4e9b-9d30-3530d3f1783b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfd4412-49ed-44df-b198-488bfdf6c2c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Listara_tettek_az_aprilisi_kampanypenzzel_tartozokat_ismert_arcok_is_vannak_rajta","timestamp":"2018. november. 12. 17:19","title":"Listára tették az áprilisi kampánypénzzel tartozókat, ismert arcok is vannak rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95957936-d798-4b6c-8440-3d1514f23d65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennél talán nem is végezhetnék hatékonyabban a munkájukat az elszállítással megbízott szakemberek.","shortLead":"Ennél talán nem is végezhetnék hatékonyabban a munkájukat az elszállítással megbízott szakemberek.","id":"20181111_a_nap_videoja_igy_lehet_fel_perc_alatt_eltavolitani_egy_tilosban_parkolo_autot_kerekbilincs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95957936-d798-4b6c-8440-3d1514f23d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7d8029-be02-4aa4-bc2b-3dfee32ee15d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181111_a_nap_videoja_igy_lehet_fel_perc_alatt_eltavolitani_egy_tilosban_parkolo_autot_kerekbilincs","timestamp":"2018. november. 11. 06:41","title":"A nap videója: így lehet fél perc alatt eltávolítani egy tilosban parkoló autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint ma már jobb anyagi helyzetben élnek azok, akik gyermeket vállalnak, ezért ez kevésbé jelent szegénységi kockázatot.","shortLead":"A politikus szerint ma már jobb anyagi helyzetben élnek azok, akik gyermeket vállalnak, ezért ez kevésbé jelent...","id":"20181111_Novak_Katalin_arrol_miert_kell_nemzeti_konzultacio_Gyurcsany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c896cfc-55d1-4281-8ab7-dd68665e2590","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Novak_Katalin_arrol_miert_kell_nemzeti_konzultacio_Gyurcsany","timestamp":"2018. november. 11. 08:43","title":"Novák Katalin arról, miért kell nemzeti konzultáció: Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]