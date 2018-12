Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálata szerint az LMP-társelnök csak a névazonosság alapján következtetett arra, hogy a kormányfő lányát hozták haza honvédségi géppel Ciprusról.","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálata szerint az LMP-társelnök csak a névazonosság alapján...","id":"20181203_demeter_marta_lmp_honvedsegi_repulo_orban_viktor_lanya_peterfalvi_attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312a3257-58a6-4132-a2d6-f35e222d240c","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_demeter_marta_lmp_honvedsegi_repulo_orban_viktor_lanya_peterfalvi_attila","timestamp":"2018. december. 03. 14:10","title":"Péterfalviék szerint tévedett Demeter Márta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Gina Haspel az amerikai kormányzat egyetlen magas rangú tisztségviselője, aki meghallgatta a Hasogdzsi meggyilkolásakor az isztambuli konzulátuson készült hangfelvételt.","shortLead":"Gina Haspel az amerikai kormányzat egyetlen magas rangú tisztségviselője, aki meghallgatta a Hasogdzsi meggyilkolásakor...","id":"20181204_Hasogdzsigyilkossag_A_CIA_igazgatoja_zart_korben_tajekoztatja_a_szenatust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5956c87e-852d-425d-8244-c290279059cd","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Hasogdzsigyilkossag_A_CIA_igazgatoja_zart_korben_tajekoztatja_a_szenatust","timestamp":"2018. december. 04. 05:57","title":"Hasogdzsi-gyilkosság: a CIA igazgatója zárt körben tájékoztatja a szenátust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rektorhelyettes nem tartja kizártnak, hogy erre sor fog kerülni. ","shortLead":"A rektorhelyettes nem tartja kizártnak, hogy erre sor fog kerülni. ","id":"20181205_Karteritesi_pert_indithat_a_CEU_a_kormany_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fd060e-75d4-4314-8412-96cabf36218b","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Karteritesi_pert_indithat_a_CEU_a_kormany_ellen","timestamp":"2018. december. 05. 06:20","title":"Kártérítési pert indíthat a CEU a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c61c94-1cca-4834-82f2-df005577592c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU hétfői bejelentése előtt a parlamenti ülésen is téma volt az egyetem várható költözése, napirend előtt a DK-s Oláh Lajos kérdezett, aki a magyar innováció végét látja a költözés után. Rétvári Bence államtitkár máshogy látja.","shortLead":"A CEU hétfői bejelentése előtt a parlamenti ülésen is téma volt az egyetem várható költözése, napirend előtt a DK-s...","id":"20181203_DK_A_CEU_bezarasa_Rakosi_is_buszke_lenne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6c61c94-1cca-4834-82f2-df005577592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54da830-bf3d-41d0-8e19-974df709da96","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_DK_A_CEU_bezarasa_Rakosi_is_buszke_lenne","timestamp":"2018. december. 03. 12:17","title":"DK: A CEU bezárására Rákosi is büszke lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20d2a09-4ddc-4162-b31c-b98e683cd3a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő ügyvédje azzal érvel, hogy nem volt szándékos. ","shortLead":"A nő ügyvédje azzal érvel, hogy nem volt szándékos. ","id":"20181204_Fulladas_gyilkossag_130_kilos_Pennsylvania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e20d2a09-4ddc-4162-b31c-b98e683cd3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c92506-b056-43e0-91e5-f261fb51903c","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Fulladas_gyilkossag_130_kilos_Pennsylvania","timestamp":"2018. december. 04. 16:23","title":"Úgy ölte meg barátját a 130 kilós nő, hogy ráült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A rendező kilétéről most döntött a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF).","shortLead":"A rendező kilétéről most döntött a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF).","id":"20181204_atletika_vilagbajnoksag_2023_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7daba099-4268-4ee1-b96a-a4a828d090ba","keywords":null,"link":"/sport/20181204_atletika_vilagbajnoksag_2023_budapest","timestamp":"2018. december. 04. 12:47","title":"Budapesten lesz a 2023-as atlétika-vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c015791-e2a3-4e00-bcce-f75c50a03c7d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Német öregeknek balkáni gondozónőt! Ez a nagy ötlete Németország egészségügyi miniszterének, akinek azzal kell megküzdenie, hogy Európa legnagyobb és egyik legfejlettebb gazdaságában 36 ezer állás áll üresen az öregek ellátására szakosodott otthonokban.","shortLead":"Német öregeknek balkáni gondozónőt! Ez a nagy ötlete Németország egészségügyi miniszterének, akinek azzal kell...","id":"20181204_Barcsak_lenne_egy_nagy_zsak_aranyam_hogy_itthon_tartsam_az_orvosokat_es_az_apolonoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c015791-e2a3-4e00-bcce-f75c50a03c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0813e173-12da-4b96-9afa-659583d98d8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Barcsak_lenne_egy_nagy_zsak_aranyam_hogy_itthon_tartsam_az_orvosokat_es_az_apolonoket","timestamp":"2018. december. 04. 11:38","title":"„Bárcsak lenne egy nagy zsák aranyam, hogy itthon tartsam az orvosokat és az ápolónőket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6a15bd-cdf9-4951-90d5-06f9f68a26c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Chuck Norris írásban dolgozta fel új barátságát a miniszterelnökkel.","shortLead":"Chuck Norris írásban dolgozta fel új barátságát a miniszterelnökkel.","id":"20181204_Orban_Viktor_es_Chuck_Norris__ez_mar_bromance","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea6a15bd-cdf9-4951-90d5-06f9f68a26c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c76dc2b-910b-43d2-9fcd-29c26b569159","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Orban_Viktor_es_Chuck_Norris__ez_mar_bromance","timestamp":"2018. december. 04. 08:56","title":"Orbán Viktor és Chuck Norris – ez már bromance?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]