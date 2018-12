Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e58ba0f-15e2-4794-928f-6ac77927ea06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M8-ra néhány hónapot még várnunk kell, addig is azonban itt a Manhart hasonlóan erős 8-as modellje.","shortLead":"Az M8-ra néhány hónapot még várnunk kell, addig is azonban itt a Manhart hasonlóan erős 8-as modellje.","id":"20181217_megvaditva_621_loeros_lett_a_bmw_8as_kupeja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e58ba0f-15e2-4794-928f-6ac77927ea06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63587cee-94fa-4bd4-95e2-fa26bb2607c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_megvaditva_621_loeros_lett_a_bmw_8as_kupeja","timestamp":"2018. december. 17. 08:15","title":"Megvadítva: 621 lóerős lett a BMW 8-as kupéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca190e1-b143-4ed6-a8bf-4f008bea3e34","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Országszerte tüntetések voltak vasárnap, a fővárosban az MTVA előtt ezrek követelték, hogy olvassák be a demonstrálók követeléseit, több ellenzéki képviselő a közmédia épületén belül. Orbán Viktor focimeccsen volt mindeközben.","shortLead":"Országszerte tüntetések voltak vasárnap, a fővárosban az MTVA előtt ezrek követelték, hogy olvassák be a demonstrálók...","id":"20181217_Orban_meccsen_volt_mikozben_tobb_ezren_tuntettek_ellene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ca190e1-b143-4ed6-a8bf-4f008bea3e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4333f9-c3f7-43ac-a888-703b0d0dd372","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Orban_meccsen_volt_mikozben_tobb_ezren_tuntettek_ellene","timestamp":"2018. december. 17. 07:36","title":"Orbán meccsen volt, miközben több ezren tüntettek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b8b0b8-a412-4c8e-bb72-b9a7563793a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itthon elkerülte a demonstráló tömeget Orbán Viktor, de Bécsben lehet, hogy találkozik néhánnyal.","shortLead":"Itthon elkerülte a demonstráló tömeget Orbán Viktor, de Bécsben lehet, hogy találkozik néhánnyal.","id":"20181218_Tuntetokkel_talalkozhat_Orban_Becsben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0b8b0b8-a412-4c8e-bb72-b9a7563793a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dea3cc4-4818-4ca8-9c9c-6b19f1634e47","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Tuntetokkel_talalkozhat_Orban_Becsben","timestamp":"2018. december. 18. 10:38","title":"Tüntetőkkel találkozhat Orbán Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edfecc1c-6d85-4090-907c-cbb4cf4fdd1e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Oswaldo korán kelt, már reggel hétkor sorban állt egy havannai pékség előtt, hogy friss kenyeret vegyen. Mire a pultig jutott, elfogyott a készlet. A pék azt javasolta, jöjjön vissza 11 óra után. Megtette, de akkor is az orra előtt vitték el az utolsó veknit. „Gyere fél háromra” – hangzott a következő javaslat.","shortLead":"Oswaldo korán kelt, már reggel hétkor sorban állt egy havannai pékség előtt, hogy friss kenyeret vegyen. Mire a pultig...","id":"20181217_A_kommunista_tervgazdalkodas_totalis_csodje_mar_a_kenyer_is_luxuscikk_Havannaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edfecc1c-6d85-4090-907c-cbb4cf4fdd1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c475ab-d428-41d9-93b3-f9170f729688","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_A_kommunista_tervgazdalkodas_totalis_csodje_mar_a_kenyer_is_luxuscikk_Havannaban","timestamp":"2018. december. 17. 11:24","title":"A kommunista tervgazdálkodás totális csődje, már a kenyér is luxuscikk Havannában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b56da5b-66ae-4a8a-9b00-ca049edc0117","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemrég került a hazai mozikba A művészet templomai című ismeretterjesztő sorozat következő epizódja, amely a szecesszió születésének páratlanul izgalmas korszakát mutatja be. ","shortLead":"Nemrég került a hazai mozikba A művészet templomai című ismeretterjesztő sorozat következő epizódja, amely a szecesszió...","id":"20181216_Klimt_es_Schiele_muveszete_a_moziban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b56da5b-66ae-4a8a-9b00-ca049edc0117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1292983f-a51e-4547-a002-bbc0f1ed629f","keywords":null,"link":"/kultura/20181216_Klimt_es_Schiele_muveszete_a_moziban","timestamp":"2018. december. 16. 19:01","title":"Klimt és Schiele művészete a moziban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c97fe3a-b899-45dd-a296-2cc08daa395f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrségi közlemény szerint üveget dobott a rendőrök felé. ","shortLead":"A rendőrségi közlemény szerint üveget dobott a rendőrök felé. ","id":"20181218_Egy_20_eves_fiatalt_allitottak_elo_a_hetfoi_tuntetesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c97fe3a-b899-45dd-a296-2cc08daa395f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b34838e-ea8b-4a13-a3d1-ac4b9a7f67b9","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Egy_20_eves_fiatalt_allitottak_elo_a_hetfoi_tuntetesen","timestamp":"2018. december. 18. 05:44","title":"Egy 20 éves fiatalt előállítottak a hétfői tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ENSZ globális migrációs csomagja olyan eszköz, amely révén felelősséggel, szolidaritással és könyörülettel lehet segíteni azokat, aki elhagyják hazájukat - jelentette ki Ferenc pápa a római Szent Péter téren Advent harmadik vasárnapján mondott beszédében.","shortLead":"Az ENSZ globális migrációs csomagja olyan eszköz, amely révén felelősséggel, szolidaritással és könyörülettel lehet...","id":"20181216_A_papa_az_ENSZ_migracios_csomagja_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a817ed2d-75d4-4d4c-8726-1c38dc8a56cb","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_A_papa_az_ENSZ_migracios_csomagja_mellett","timestamp":"2018. december. 16. 14:34","title":"A pápa támogatja ENSZ migrációs csomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6074f04f-abfb-4fe5-84f2-9532a4f0525a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közmédia székházában maradt ellenzéki politikusok 24 óra után önként távoztak, péntekre ígérnek újabb akciót.","shortLead":"A közmédia székházában maradt ellenzéki politikusok 24 óra után önként távoztak, péntekre ígérnek újabb akciót.","id":"20181217_mtva_szekhaz_hadhazy_akos_szel_bernadett_peticio_elo_adas_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6074f04f-abfb-4fe5-84f2-9532a4f0525a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9dbe21-9677-4c3f-acf9-04d0e0b18002","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_mtva_szekhaz_hadhazy_akos_szel_bernadett_peticio_elo_adas_tuntetes","timestamp":"2018. december. 17. 09:58","title":"Sosem látott ellenzéki összeborulást hozott az MTVA-ostrom, a tüntetők propagandatúráztak egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]