[{"available":true,"c_guid":"a0d77405-1832-411c-94a5-19740915c385","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Három cégnél vizsgálódik a hivatal, nem tisztességtelenül reklámoztak-e gyerekeknek.","shortLead":"Három cégnél vizsgálódik a hivatal, nem tisztességtelenül reklámoztak-e gyerekeknek.","id":"20190328_Gyerekeknek_szolo_vitaminreklamokra_szallt_ra_a_GVH","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0d77405-1832-411c-94a5-19740915c385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee35cd68-8e9b-4468-a6e8-a306f2c8778a","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190328_Gyerekeknek_szolo_vitaminreklamokra_szallt_ra_a_GVH","timestamp":"2019. március. 28. 15:24","title":"Gyerekeknek szóló vitaminreklámokra szállt rá a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ffa8e9-c543-4c9e-bca5-1abc4dfcde66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20190327_Twitteren_cukkolta_a_Brirish_Airways_eltevedt_jaratat_a_Ryanair","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4ffa8e9-c543-4c9e-bca5-1abc4dfcde66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f09c0b9-1ba7-455d-a572-d8cbc4e0a9f7","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_Twitteren_cukkolta_a_Brirish_Airways_eltevedt_jaratat_a_Ryanair","timestamp":"2019. március. 27. 16:18","title":"Twitteren cukkolta a British Airways eltévedt járatát a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közlekedési konfliktus fajult el, előzetesbe megy az elkövető, akinek otthonában más, engedély nélkül tartott fegyverek is voltak.\r

\r

","shortLead":"Közlekedési konfliktus fajult el, előzetesbe megy az elkövető, akinek otthonában más, engedély nélkül tartott fegyverek...","id":"20190327_Elozetesbe_kerul_miutan_ralott_egy_kisteherautora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e396c04-af36-4e8c-b0e6-55e3de2e0b1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_Elozetesbe_kerul_miutan_ralott_egy_kisteherautora","timestamp":"2019. március. 27. 12:16","title":"Előzetesbe kerül, miután rálőtt egy kisteherautóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ebda8b7-8736-409c-94bf-e7474959175f","c_author":"Szondy Máté","category":"elet","description":"Beszélhet-e egy pszichológus arról, hogy mennyire vagyunk boldogok? ","shortLead":"Beszélhet-e egy pszichológus arról, hogy mennyire vagyunk boldogok? ","id":"20190327_boldogoke_a_magyarok_szondy_mate","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ebda8b7-8736-409c-94bf-e7474959175f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67627f48-724d-436c-a6be-a7f78e82e005","keywords":null,"link":"/elet/20190327_boldogoke_a_magyarok_szondy_mate","timestamp":"2019. március. 27. 17:36","title":"Boldogok-e a magyarok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b84c7b-607d-445a-b391-c8ee35678ea0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Evgeni Tanchev szerint határozottabb fellépésre van szükség, mert akadnak olyan tagállamok, amelyek csak hiányosan tesznek eleget a kötelezettségüknek. ","shortLead":"Evgeni Tanchev szerint határozottabb fellépésre van szükség, mert akadnak olyan tagállamok, amelyek csak hiányosan...","id":"20190328_Az_unios_fotanacsnok_szerint_fel_kell_gyorsitani_a_jogserto_tagallamok_elleni_eljarasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95b84c7b-607d-445a-b391-c8ee35678ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1c6aa0-3966-4363-b5d4-d30788ff21c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Az_unios_fotanacsnok_szerint_fel_kell_gyorsitani_a_jogserto_tagallamok_elleni_eljarasokat","timestamp":"2019. március. 28. 13:59","title":"Az uniós főtanácsnok szerint fel kell gyorsítani a jogsértő tagállamok elleni eljárásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e3567f2-bb3c-49b3-90a1-c951d4dc2f54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel próbálják távozásra bírni.","shortLead":"Ezzel próbálják távozásra bírni.","id":"20190326_Mar_peticio_is_idult_Pocs_Janos_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e3567f2-bb3c-49b3-90a1-c951d4dc2f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88a4409-738b-4626-b4d8-1b14a18c5c7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Mar_peticio_is_idult_Pocs_Janos_ellen","timestamp":"2019. március. 26. 21:34","title":"Már petíció is indult Pócs János ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A személyautóban egy középkorú nő ült, őt további vizsgálatra kórházba vitték. A tűzoltóautóban nem sérült meg senki.\r

","shortLead":"A személyautóban egy középkorú nő ült, őt további vizsgálatra kórházba vitték. A tűzoltóautóban nem sérült meg senki.\r

","id":"20190328_Szirenazo_tuzoltoauto_karambolozott_Kobanyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172a1bae-27d3-4946-8f20-462a46191606","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Szirenazo_tuzoltoauto_karambolozott_Kobanyan","timestamp":"2019. március. 28. 18:38","title":"Szirénázó tűzoltóautó karambolozott Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20701ce-2d7b-44b2-974c-2f47e8a39c76","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden járatát törölte és beszüntette üzemelését az izlandi diszkont Wow Air csütörtökön – jelentette be a légitársaság a honlapján.","shortLead":"Minden járatát törölte és beszüntette üzemelését az izlandi diszkont Wow Air csütörtökön – jelentette be a légitársaság...","id":"20190328_Megszunt_az_olcso_utjairol_hires_izlandi_legitarsasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f20701ce-2d7b-44b2-974c-2f47e8a39c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32db82c9-25ce-4b1c-a623-2c02b05937d9","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Megszunt_az_olcso_utjairol_hires_izlandi_legitarsasag","timestamp":"2019. március. 28. 12:27","title":"Megszűnt az olcsó útjairól híres izlandi légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]