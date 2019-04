Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Önkormányzati fenntartású óvodákban gyűjtöttek Orbán Viktor bevándorlásellenes programját támogató aláírásokat, a munkájuk miatt kiszolgáltatott óvónők pedig nem mertek nyíltan szembeszállni a "kéréssel" – derül ki a hvg.hu birtokába került hang- és képfelvételekből. A józsefvárosi köznevelési intézményekben zajló politikai agitáció súlyosan sért több törvényt is, az adataikkal Kubatov-listára került dolgozók már el is kezdték kapni a Fidesz kampányüzeneteit. Az önkormányzat elismerte az aláírásgyűjtés tényét, de tagadták, hogy a fideszes alpolgármester ennek érdekében nyomást gyakorolt volna az óvónőkre. Mivel az ívek viszont tőle származtak, a polgármester megvonta tőle az eddigi oktatási jogkörét. Állásukat féltő óvónőkkel íratták alá a Fidesz Kubatov-listáját Ha júniusban Supernem-, Punnany Massif- vagy Parno Graszt-koncertre megy, a nehéz sorsú gyerekeken is segíthet. Hosszú titkolózás után állt össze a nyár egyik legnagyobb koncertje ","shortLead":"Nem sikerült megállapodni a Norvég Alapról. Nem sikerült megállapodni a Norvég Alapról. 70 milliárd forintot bukhat Magyarország, mert a kormány beleszólást akar a civilek ügyeibe Csak azt, hogy Magyarország egyedülálló hely, ugyanis csak itt talált az EU-ban a Yale kutatója 3. világbeli és 19. századi módszereket a választás befolyásolására. Ez a hvg.hu heti közéleti összefoglalója, most a számok tükrében. Ott tartunk, hogy szinte semmit sem tudunk Kétmilliót sikerült kicsalniuk egy alap trükkel egy idős nőtől. Megvan, mi az „unokázás"? Megint lebukott egy páros