Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6f71ab5-d553-4153-86f4-62ca66e6c020","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"El lehetne dobni végleg a pótkereket és a javítószetteket.","shortLead":"El lehetne dobni végleg a pótkereket és a javítószetteket.","id":"20190605_michelin_uptis_levego_nelkuli_gumiabroncs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6f71ab5-d553-4153-86f4-62ca66e6c020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f615b59b-aa67-4455-af10-7d3e660644b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_michelin_uptis_levego_nelkuli_gumiabroncs","timestamp":"2019. június. 05. 12:36","title":"Hamarosan sorozatgyártásba kerülhet a levegő nélküli autógumi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google hivatalosan is közreadta a Chrome böngésző legújabb, 75-ös verzióját, amit mobilra és asztali gépre is le lehet tölteni.","shortLead":"A Google hivatalosan is közreadta a Chrome böngésző legújabb, 75-ös verzióját, amit mobilra és asztali gépre is le...","id":"20190606_google_chrome_75_bongeszo_android_mobil_szamitogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61aeecf-e8be-404c-b4b3-83c30ca53d8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_google_chrome_75_bongeszo_android_mobil_szamitogep","timestamp":"2019. június. 06. 15:03","title":"Chrome-ot használ? Frissítsen rá a böngészőre, sok hasznos funkció érkezett bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f40e82-6e97-438d-858f-098467fd6014","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Három miniszter közös javaslatára módosítanák a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló jogszabályt – derül ki a birtokunkba került, még titkos előterjesztésből. A Hableány tragédiája után pár nappal készült tervezet lényege, hogy kivételes esetekben – kegyeleti okból – mellőznék a kötelező boncolást. Így tömegszerencsétlenségek vagy természeti katasztrófák esetén is rugalmasabb lenne a procedúra, hogy az áldozatok családjai mielőbb eltemethessék szeretteiket.","shortLead":"Három miniszter közös javaslatára módosítanák a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló jogszabályt – derül ki...","id":"20190605_boncolas_torvenyalkotas_dunai_hajobaleset_del_korea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8f40e82-6e97-438d-858f-098467fd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab679b3-d952-4099-b3ea-975b8ec6f2aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_boncolas_torvenyalkotas_dunai_hajobaleset_del_korea","timestamp":"2019. június. 05. 06:30","title":"Nem lesz kötelező a boncolás: a hajótragédia miatt módosíthat az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0fb63b-648f-4732-b924-197cdf1d8bdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összeveszett mozdonyvezetőkről szóló hír sem volt semmi, de még mindig van folytatása.","shortLead":"Az összeveszett mozdonyvezetőkről szóló hír sem volt semmi, de még mindig van folytatása.","id":"20190604_Letette_a_mozdonyvezeto_a_vonatot_es_hazament_amikor_megtudta_hogy_ki_akarjak_rugni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa0fb63b-648f-4732-b924-197cdf1d8bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ff5ec7-1560-463e-a6ce-6b32c8b241cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Letette_a_mozdonyvezeto_a_vonatot_es_hazament_amikor_megtudta_hogy_ki_akarjak_rugni","timestamp":"2019. június. 04. 19:18","title":"Letette a mozdonyvezető a vonatot és hazament, amikor megtudta, hogy ki akarják rúgni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f40e82-6e97-438d-858f-098467fd6014","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a Hableány-hajóbaleset dél-koreai áldozata.","shortLead":"A férfi a Hableány-hajóbaleset dél-koreai áldozata.","id":"20190605_hajobaleset_duna_hableany_kirandulohajo_aldozat_holttest_margit_hid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8f40e82-6e97-438d-858f-098467fd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8c5afc-bc6b-45ee-8b63-a9afb02dbb35","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_hajobaleset_duna_hableany_kirandulohajo_aldozat_holttest_margit_hid","timestamp":"2019. június. 05. 09:43","title":"Azonosították a kedden a Margit hídnál talált holttestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdb2c24-33b1-4d04-a5cf-1717e4bca2e0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerda óta 8 centiméterrel lett magasabb Budapestnél.","shortLead":"Szerda óta 8 centiméterrel lett magasabb Budapestnél.","id":"20190606_dunai_hajobaleset_vizugy_vizallas_emelkedes_vizszint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcdb2c24-33b1-4d04-a5cf-1717e4bca2e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af86831-636b-41c6-a38d-7f2b0fa32ee9","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_dunai_hajobaleset_vizugy_vizallas_emelkedes_vizszint","timestamp":"2019. június. 06. 12:25","title":"Tovább emelkedett a Duna vízszintje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c36a3430-36ef-4b01-b22a-119422624bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kérdés, mikor férhet oda a szerdán elsüllyedt Hableány roncsaihoz a 200 tonnát emelni képes Clark Ádám hajódaru.\r

\r

","shortLead":"Kérdés, mikor férhet oda a szerdán elsüllyedt Hableány roncsaihoz a 200 tonnát emelni képes Clark Ádám hajódaru.\r

\r

","id":"20190605_Elindult_a_Hableanyt_kiemelni_kepes_uszodaru_Komarombol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c36a3430-36ef-4b01-b22a-119422624bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f877c41c-a166-4bdc-87ef-14b858d9f566","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Elindult_a_Hableanyt_kiemelni_kepes_uszodaru_Komarombol","timestamp":"2019. június. 05. 08:17","title":"Elindult a Hableányt kiemelni képes úszódaru Komáromból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f7f271-58ab-4278-a15c-50a73ec3210b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymillió volt a cél.","shortLead":"Egymillió volt a cél.","id":"20190605_680_ezer_alairast_gyujtott_Hadhazy_az_Europai_Ugyeszseg_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72f7f271-58ab-4278-a15c-50a73ec3210b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a44710-e779-4b51-b403-72b2851a1b61","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_680_ezer_alairast_gyujtott_Hadhazy_az_Europai_Ugyeszseg_mellett","timestamp":"2019. június. 05. 14:57","title":"680 ezer aláírást gyűjtött Hadházy az Európai Ügyészség mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]