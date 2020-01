Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f337ebee-6033-45e9-a5f1-3b485b3b6157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rajz, amely a medencébe pisilés közben is twittelő államtitkárról készült, már az irodáját díszíti.","shortLead":"A rajz, amely a medencébe pisilés közben is twittelő államtitkárról készült, már az irodáját díszíti.","id":"20200115_kovacs_zoltan_marabu_karikatura_szelfi_twitter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f337ebee-6033-45e9-a5f1-3b485b3b6157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a0fdbc-5b23-4839-8b01-c0a2358d8178","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_kovacs_zoltan_marabu_karikatura_szelfi_twitter","timestamp":"2020. január. 15. 15:50","title":"Kovács Zoltán a hvg.hu róla készült karikatúrájával szelfizett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e38c6c-c6ed-4a4e-bcbb-2ae68e90f116","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ausztriából lovasították meg.","shortLead":"Ausztriából lovasították meg.","id":"20200115_traktor_lopott_artand","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7e38c6c-c6ed-4a4e-bcbb-2ae68e90f116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dd415c-d390-492e-be9b-5ec5eade5c5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_traktor_lopott_artand","timestamp":"2020. január. 15. 18:07","title":"Lopott traktor fogtak a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de44ed8-4c27-4871-9b9a-74e526076562","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A toplista élén a német prémiumgyártók dízel modelljei, a végén pedig francia benzines autók találhatók.","shortLead":"A toplista élén a német prémiumgyártók dízel modelljei, a végén pedig francia benzines autók találhatók.","id":"20200116_ezek_most_a_legjobb_es_legrosszabb_autok_a_nemet_adac_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2de44ed8-4c27-4871-9b9a-74e526076562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ca28c0-92a8-45ff-bb52-6f15607cbfe7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200116_ezek_most_a_legjobb_es_legrosszabb_autok_a_nemet_adac_szerint","timestamp":"2020. január. 16. 06:41","title":"Ezek most a legjobb és legrosszabb autók a német ADAC szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89929e83-bb42-4e22-8fd6-d1bc7bb4bc1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos vádakat fogalmaztak meg egy kiskunfélegyházi kollégium ügyeiről. A rendőrség kábítószer-használatról kapott bejelentést.","shortLead":"Súlyos vádakat fogalmaztak meg egy kiskunfélegyházi kollégium ügyeiről. A rendőrség kábítószer-használatról kapott...","id":"20200116_RTL_Drogoznak_es_vedelmi_penzt_szednek_a_gyerekek_egy_kollegiumban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89929e83-bb42-4e22-8fd6-d1bc7bb4bc1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18a6da1-7975-4e00-9228-a46d72278cd8","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_RTL_Drogoznak_es_vedelmi_penzt_szednek_a_gyerekek_egy_kollegiumban","timestamp":"2020. január. 16. 19:46","title":"RTL: Drogoznak és védelmi pénzt szednek a gyerekek egy kollégiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d761de6d-f6a1-4119-97ab-13d8bcd3e231","c_author":"HVG","category":"360","description":"Zömében a Fideszhez közel álló társaság fogott össze, hogy megvegye és üzemeltesse a Magyar Telekom balatonkenesei szállodáját. ","shortLead":"Zömében a Fideszhez közel álló társaság fogott össze, hogy megvegye és üzemeltesse a Magyar Telekom balatonkenesei...","id":"202003_tamburmajor_invest_valtonfonok_abalatonon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d761de6d-f6a1-4119-97ab-13d8bcd3e231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3a8b7d-a120-4695-b565-4c645417b403","keywords":null,"link":"/360/202003_tamburmajor_invest_valtonfonok_abalatonon","timestamp":"2020. január. 16. 12:00","title":"Szállodát vett a Valton-főnök a Balatonon, milliárdos társakkal ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c84d31-4896-402c-a208-2626bc944f7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az élelmiszeripar számára is jó műanyag használatára tér át a Nestlé.","shortLead":"Az élelmiszeripar számára is jó műanyag használatára tér át a Nestlé.","id":"20200116_Hatszazmilliardos_beruhazasba_fog_a_Nestle_a_kornyezetvedelemert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7c84d31-4896-402c-a208-2626bc944f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f3d260-12e1-4920-a809-568cf6bd33dd","keywords":null,"link":"/kkv/20200116_Hatszazmilliardos_beruhazasba_fog_a_Nestle_a_kornyezetvedelemert","timestamp":"2020. január. 16. 17:44","title":"Hatszázmilliárdos beruházásba fog a Nestlé a környezetvédelemért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4519124-df59-4637-b694-730daa9f2705","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Bűnös, valóban milliókat sikkasztott el egy V. kerületi iskola alapítványának pénzéből – ismerte el az a tanár, aki a bűncselekmény idején egyben az V. kerületi önkormányzat bizottságának Fidesz–KDNP delegáltja is volt. A rendőrség korábban leállította a nyomozást azzal, hogy nem történt semmi törvénytelen, ehhez képest ott voltunk a tárgyaláson, ahol a gyerekek tanulmányaira, kirándulására szánt pénzt lenyúló tanárt végül jogerősen elítélték. A kiszabott pénzbüntetést részletekben fizetheti ki a pedagógus, aki jelenleg is egy iskolában dolgozik – miközben a megrövidített alapítvány szerint máig nem térítette meg a diákjaiknak okozott teljes kárt.","shortLead":"Bűnös, valóban milliókat sikkasztott el egy V. kerületi iskola alapítványának pénzéből – ismerte el az a tanár, aki...","id":"20200116_Mindent_beismert_eliteltek_a_diakok_penzet_elsikkaszto_fideszes_tanar_urat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4519124-df59-4637-b694-730daa9f2705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ecbc9d7-0c14-456c-820f-df66690a32a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Mindent_beismert_eliteltek_a_diakok_penzet_elsikkaszto_fideszes_tanar_urat","timestamp":"2020. január. 16. 06:30","title":"Mindent beismert: elítélték a diákok pénzét elsikkasztó „fideszes tanár urat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efffe5ad-90ef-4b17-966b-34544d06c1d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Gulyás István szerint a játékosainak ezúttal is a helyén volt a szívük, és főleg a második félidőben nagyon taktikusan kézilabdáztak.\r

","shortLead":"Gulyás István szerint a játékosainak ezúttal is a helyén volt a szívük, és főleg a második félidőben nagyon taktikusan...","id":"20200116_kezilabda_eb_magyar_valogatott_izland_gyozelem_kozepdonto_gulyas_istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efffe5ad-90ef-4b17-966b-34544d06c1d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609b2ed5-1dc6-4966-b380-5938ac070095","keywords":null,"link":"/sport/20200116_kezilabda_eb_magyar_valogatott_izland_gyozelem_kozepdonto_gulyas_istvan","timestamp":"2020. január. 16. 06:17","title":"Fantasztikus győzelem a kézilabda-Eb-n: \"Hazudnék, ha azt mondanám, hogy gondolt erre valaki\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]