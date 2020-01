Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Saját magát bírálta felül a Microsoft, amikor mégis kiadott egy (utolsó) frissítést a már nyugalmazott Windows 7-hez. Azért döntöttek így, mert az utolsónak tervezett csomagban ők maguk rontottak el valamit. 2020. január. 28. 08:03 Akkora hiba került az utolsó Windows 7-frissítésbe, hogy mégis ingyen kijavítja a Microsoft Diákhitelnél 2020. január. 27. 05:40 Változtatásokra készülnek a Diákhitelnél Új termékek jöhetnek, és a diákhitel maximumát is megemelhetik. Horvátországban 2020. január. 27. 15:18 Lezuhant egy katonai helikopter Horvátországban A pilóta életét vesztette. ki. 2020. január. 27. 10:03 Pánikgomb került a Tinder alkalmazásba, de nincs minden rendben vele Bár a Tinder elvileg segíteni szeretne a bajba jutott felhasználóin, a háttérben egy egészen más dolog rajzolódik ki. döntésének semmi köze a vasárnapi polgármester-választáshoz. 2020. január. 27. 19:06 Lemondott és a pártból is kilépett a Momentum győri elnöke Hegyi Szabolcs állítása szerint döntésének semmi köze a vasárnapi polgármester-választáshoz. szakemberek egy tíznapos tudományos expedíció keretében a csendes-óceáni szigetcsoporton – jelentette be a Galápagosi Nemzeti Park (PNG). A galápagosi óriásteknős két kihaltnak tekintett fajának rokonai után kutatnak a szakemberek egy tíznapos tudományos expedíció keretében a csendes-óceáni szigetcsoporton – jelentette be a Galápagosi Nemzeti Park (PNG). 2020. január. 28. 09:33 A tudósok elindulnak megkeresni a kihalt galápagosi óriásteknős rokonait Benedek fémjelezte konzervatívok a katolikus egyházban. Hogy működhet tovább a Vatikán, ha a falai között két pápa lakik? Nyíltan összecsaptak a cölibátus enyhítéséről a Ferenc pápa vezette reformerek és a XVI. Benedek fémjelezte... 2020. január. 26. 16:00 Szétfeszítheti a Vatikánt a papi nőtlenségről szóló vita