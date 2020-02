Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b81cafb-3ace-400e-88c1-ff972c44e3fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Órákig állt a vasúti közlekedés az osztrák-olasz határnál, de egyelőre úgy tűnik, nincs vírusveszély a vonatokon.","shortLead":"Órákig állt a vasúti közlekedés az osztrák-olasz határnál, de egyelőre úgy tűnik, nincs vírusveszély a vonatokon.","id":"20200224_Nem_talaltak_koronavirust_ujra_jarnak_a_vonatok_Olaszorszag_es_Ausztria_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b81cafb-3ace-400e-88c1-ff972c44e3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ba3932-6c11-45f2-90ad-4b158bd1efdd","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_Nem_talaltak_koronavirust_ujra_jarnak_a_vonatok_Olaszorszag_es_Ausztria_kozott","timestamp":"2020. február. 24. 08:40","title":"Nem találtak koronavírust, újra járnak a vonatok Olaszország és Ausztria között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979beb41-ef9a-4a04-ba49-21bc81528b76","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Idő előtt lesz vége az eseménynek.","shortLead":"Idő előtt lesz vége az eseménynek.","id":"20200223_A_koronavirus_vet_veget_a_velencei_karnevalnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=979beb41-ef9a-4a04-ba49-21bc81528b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab49fa2-daf3-4c8e-962e-bba488f94f05","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_A_koronavirus_vet_veget_a_velencei_karnevalnak","timestamp":"2020. február. 23. 13:20","title":"A koronavírus miatt korábban vége lett a velencei karneválnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35bdbee-ae80-4df0-b6d6-105e04061023","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdától csak a legfejlettebb operációs rendszereken és böngészőkön keresztül lesznek elérhetők a K&H Bank szolgáltatásai. Mutatunk egy oldalt, ahol egy kattintással megnézheti, szükséges-e frissítenie, hogy továbbra is netbankolhasson.","shortLead":"Szerdától csak a legfejlettebb operációs rendszereken és böngészőkön keresztül lesznek elérhetők a K&H Bank...","id":"20200223_kh_bank_nem_mukodik_windows_xp_tls_12_titkositas_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f35bdbee-ae80-4df0-b6d6-105e04061023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca69cc9-80ec-4011-ae9a-649e981b758e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_kh_bank_nem_mukodik_windows_xp_tls_12_titkositas_frissites","timestamp":"2020. február. 23. 07:33","title":"Ha a K&H Bank ügyfele, még ma ellenőrizze a számítógépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák kancellár több tárca vezetőjével egyeztetett a koronavírus európai terjedése miatt. Hangsúlyozta: fontos, hogy minden eshetőségre fel kell készülni.","shortLead":"Az osztrák kancellár több tárca vezetőjével egyeztetett a koronavírus európai terjedése miatt. Hangsúlyozta: fontos...","id":"20200224_koronavirus_ausztria_sebastian_kurz_fertozes_felkeszules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ca0295a-0c83-41e3-88a1-b28878ded3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7299a4-af0e-42ba-8c8b-385ac6e59103","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_koronavirus_ausztria_sebastian_kurz_fertozes_felkeszules","timestamp":"2020. február. 24. 16:48","title":"Koronavírus-járvány: válságstábot hívtak össze Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b192c44-7251-4ada-ab75-0ef22d5f70a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabad Bíróság! Szabad Gyöngyöspata! – név alatt gyülekeztek a Nyugati térnél és vonultak a parlamenthez a tüntetők.","shortLead":"Szabad Bíróság! Szabad Gyöngyöspata! – név alatt gyülekeztek a Nyugati térnél és vonultak a parlamenthez a tüntetők.","id":"20200223_Budapesten_tuntetnek_a_karteritesek_megvaltoztatasa_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b192c44-7251-4ada-ab75-0ef22d5f70a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f355fcc5-b0fa-42b2-95c1-12f6b81aff9f","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Budapesten_tuntetnek_a_karteritesek_megvaltoztatasa_ellen","timestamp":"2020. február. 23. 13:15","title":"Nagy tömeg tüntetett Budapesten a gyöngyöspatai kártérítések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy a 44 millióhoz az esély a lottóötösre, de egyre többen bíznak abban, hogy épp nekik jön majd be.","shortLead":"Egy a 44 millióhoz az esély a lottóötösre, de egyre többen bíznak abban, hogy épp nekik jön majd be.","id":"20200224_A_hataron_tulrol_is_atjonnek_Magyarorszagra_a_lottonyeremenyert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838d5e7f-d43f-4f7e-b0a1-68d0f2d6726c","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_A_hataron_tulrol_is_atjonnek_Magyarorszagra_a_lottonyeremenyert","timestamp":"2020. február. 24. 10:59","title":"A határon túlról is átjönnek Magyarországra a lottónyereményért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Multi Fit Native nyúlfül kutyaeledel szalmonellát tartalmaz, a Nébih visszahívta a forgalomból.","shortLead":"A Multi Fit Native nyúlfül kutyaeledel szalmonellát tartalmaz, a Nébih visszahívta a forgalomból.","id":"20200224_kutyaeledel_szalmonella_bakterium_multi_fit_native_nyulful","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562f0520-c61b-4783-a595-68481dcf2b51","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_kutyaeledel_szalmonella_bakterium_multi_fit_native_nyulful","timestamp":"2020. február. 24. 15:36","title":"Baj van egy itthon is kapható kutyaeledellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2075935a-8df9-4ac5-b626-90e7d260ce98","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Vörösben úszó felhőket kapott le az MTI fotósa Budapest felett.","shortLead":"Vörösben úszó felhőket kapott le az MTI fotósa Budapest felett.","id":"20200223_Gyonyoru_naplementet_fotoztak_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2075935a-8df9-4ac5-b626-90e7d260ce98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c47e5a3-199a-4015-b834-8062ece0f4e9","keywords":null,"link":"/elet/20200223_Gyonyoru_naplementet_fotoztak_Budapesten","timestamp":"2020. február. 23. 19:24","title":"Gyönyörű naplementét fotóztak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]