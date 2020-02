Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben csak olyan appok lehetnek majd fent a Play áruházban, amelyek már megkapták a helyadatok használatára szóló különleges engedélyt.","shortLead":"A jövőben csak olyan appok lehetnek majd fent a Play áruházban, amelyek már megkapták a helyadatok használatára szóló...","id":"20200225_google_android_alkalmazas_felhasznalok_vedelme_kiberbiztonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0185516-b3d3-4654-b365-43a776d807b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_google_android_alkalmazas_felhasznalok_vedelme_kiberbiztonsag","timestamp":"2020. február. 25. 08:03","title":"Rendet tesz a Google a Play áruházban, kilövik a kíváncsiskodó appokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d74e8ac-7638-4261-bce9-d3a42daab6dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Senki sem tudja, mit hoz a holnap, így nem kizárható, hogy megjelenik az országban is a koronavírus - mondta Menczer Tamás.","shortLead":"Senki sem tudja, mit hoz a holnap, így nem kizárható, hogy megjelenik az országban is a koronavírus - mondta Menczer...","id":"20200225_Menczer_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d74e8ac-7638-4261-bce9-d3a42daab6dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6f3c9a-4db0-45db-b872-b4e845bebec6","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Menczer_koronavirus","timestamp":"2020. február. 25. 15:30","title":"Menczer: van még egy koronavírus-gyanús eset, már úton van a Szent László kórház felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eee73e8-9369-478c-934f-b683a7d0a894","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb látványos klippel gazdagodott az Apple Shot on iPhone (azaz iPhone-nal készített felvételek) sorozata. ","shortLead":"Újabb látványos klippel gazdagodott az Apple Shot on iPhone (azaz iPhone-nal készített felvételek) sorozata. ","id":"20200225_apple_shot_on_iphone_sorozat_4k_video_iphone11_pro_szeles_latoszogu_kamerajaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eee73e8-9369-478c-934f-b683a7d0a894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58dff575-4466-4499-b15b-225fab186e77","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_apple_shot_on_iphone_sorozat_4k_video_iphone11_pro_szeles_latoszogu_kamerajaval","timestamp":"2020. február. 25. 10:03","title":"Érdemes megnézni: ilyen videót készít az iPhone 11 Pro ultraszéles látószögű kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Nyilvánosak a Rogán-tárca legújabb szerződései, amelyek 2019 végéig listázzák a kifizetéseket. Tavaly ismét sok pénz ment el propagandára, költöttek emellett Szőcs Géza albérletére, a 2018-ban elhunyt Kerényi Imre által életre hívott Magyar Krónikára, és a szintén fideszes Kommentár Alapítványra, illetve kiemelten támogatták emellett az Aktív Magyarország programot is. ","shortLead":"Nyilvánosak a Rogán-tárca legújabb szerződései, amelyek 2019 végéig listázzák a kifizetéseket. Tavaly ismét sok pénz...","id":"20200225_miniszterelnoki_kabinetiroda_szerzodes_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a67ce711-acfd-48c7-86d7-f3fe96871fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfb698f-9b07-40f8-ae18-63bc862fe840","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_miniszterelnoki_kabinetiroda_szerzodes_2019","timestamp":"2020. február. 25. 12:29","title":" Megnéztük a szerződéseket – tavaly is haveri zsebeket tömött ki a Rogán-tárca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"70-100 kilométer/órás széllökések miatt adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"70-100 kilométer/órás széllökések miatt adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.","id":"20200223_szelvihar_figyelmeztetes_idojaras_elorejelzes_meteorologiai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9826e0-307c-491d-ae8d-f18642d04b4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_szelvihar_figyelmeztetes_idojaras_elorejelzes_meteorologiai","timestamp":"2020. február. 23. 18:50","title":"Nagy viharral érkezik éjjel a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f33d79ae-bc2d-4a2c-a39b-611aab5241eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kelet-Afrikában hatalmas problémát okoznak az ezrével repkedő sáskák. A Twitterre felkerült videókon az eget is alig látni a rovaroktól.","shortLead":"Kelet-Afrikában hatalmas problémát okoznak az ezrével repkedő sáskák. A Twitterre felkerült videókon az eget is alig...","id":"20200224_saskajaras_saskak_kenya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f33d79ae-bc2d-4a2c-a39b-611aab5241eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfd65ba-d956-43b9-87c2-99b6bdca7a90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_saskajaras_saskak_kenya","timestamp":"2020. február. 24. 18:36","title":"Új videók jöttek a sáskák borította Kenyából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdfce048-10c5-4269-8594-99e384069f9b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az ország legjobb éttermei közé 2019-es teljesítményével a Stand után sorrendben az Onyx, a Babel, a SALT Budapest, a Borkonyha, a Costes, a Pasztell, a Costes Downtown, a St. Andrea Restaurant, a Textúra, a Stand25, és az Arany Kaviár került.","shortLead":"Az ország legjobb éttermei közé 2019-es teljesítményével a Stand után sorrendben az Onyx, a Babel, a SALT Budapest...","id":"20200224_szell_tamas_szullo_szabina_stand_dining_guide_ev_etterme","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdfce048-10c5-4269-8594-99e384069f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27182f6-bf0a-40fb-8477-b3758de1be19","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_szell_tamas_szullo_szabina_stand_dining_guide_ev_etterme","timestamp":"2020. február. 24. 21:56","title":"Két éve nyitott, másodszor lett az ország legjobb étterme a Stand","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9454993-508a-4eb0-b44d-9ffad13b667c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három újabb országban jelent meg a koronavírus, Mongólia lezárta a határait, Dél-Koreában pedig megugrott a fertőzöttek száma. Iránban a hivatalos adatok szerint 12-en haltak meg, míg egy hírügynökség már 50 halálos áldozatról számolt be.","shortLead":"Három újabb országban jelent meg a koronavírus, Mongólia lezárta a határait, Dél-Koreában pedig megugrott a fertőzöttek...","id":"20200224_Ujabb_orszagokban_jelent_meg_a_koronavirus_Iranban_legalabb_12_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9454993-508a-4eb0-b44d-9ffad13b667c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752d1195-3815-4c9e-8153-1b3a48654e1a","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_Ujabb_orszagokban_jelent_meg_a_koronavirus_Iranban_legalabb_12_meghaltak","timestamp":"2020. február. 24. 12:20","title":"Újabb országokban jelent meg a koronavírus, Iránban legalább 12-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]