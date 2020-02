Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3bd9a88-3849-40fe-8fe3-21483b7cd433","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pénteken mutatja be Kínában a Vivo idei koncepciótelefonját, a Vivo APEX 2020-at. A gyártó úgy gondolja, hogy a készülék megtestesíti azt, amit innovációnak nevezünk 2020-ban a mobiltechnológiában.","shortLead":"Pénteken mutatja be Kínában a Vivo idei koncepciótelefonját, a Vivo APEX 2020-at. A gyártó úgy gondolja...","id":"20200227_vivo_apex2020_koncepciotelefon_bemutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3bd9a88-3849-40fe-8fe3-21483b7cd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68190a4b-7908-4634-b481-6e5062aaf818","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_vivo_apex2020_koncepciotelefon_bemutato","timestamp":"2020. február. 27. 10:03","title":"Holnap megmutatják az androidos telefont, melyet 2020 etalonjának gondol a Vivo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda81ab7-6840-4c60-b93c-f6dceca477d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Waberer'snél abban reménykednek, hogy nem fogja az üzletmenetet túlságosan zavarni a koronavírus.","shortLead":"A Waberer'snél abban reménykednek, hogy nem fogja az üzletmenetet túlságosan zavarni a koronavírus.","id":"20200226_Eljottek_a_Waberers_kamionosai_a_koronavirussal_sujtott_olasz_teruletekrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dda81ab7-6840-4c60-b93c-f6dceca477d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4a6676-e652-4ba8-95b5-95c268a63344","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_Eljottek_a_Waberers_kamionosai_a_koronavirussal_sujtott_olasz_teruletekrol","timestamp":"2020. február. 26. 08:30","title":"Eljöttek a Waberer's kamionosai a koronavírussal sújtott olasz területekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec5b78e-32d5-434e-9fd9-9099f2f3fc8b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány akkor fizeti ki közvetlenül a költségvetésből a kórházi beszállítókat, ha azok lemondanak a követelésük 20 százalékáról. Egyelőre nem volt olyan cég, amely ebbe belement volna.","shortLead":"A kormány akkor fizeti ki közvetlenül a költségvetésből a kórházi beszállítókat, ha azok lemondanak a követelésük 20...","id":"20200226_korhazi_beszallitok_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bec5b78e-32d5-434e-9fd9-9099f2f3fc8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca52e09c-4af1-4b73-8a81-35650a5b6c59","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_korhazi_beszallitok_egeszsegugy","timestamp":"2020. február. 26. 08:16","title":"Nem fogadják el a kórházi beszállítók a kormány feltételeit a tartozás kifizetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beca89b4-8e7d-49eb-80cf-a0d4adb54aad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A következő nyarak során is tűzforró kocsikban lehet majd utazgatni. Vitézy Dávid szerint ez nincs jól.","shortLead":"A következő nyarak során is tűzforró kocsikban lehet majd utazgatni. Vitézy Dávid szerint ez nincs jól.","id":"20200226_bkv_3_as_metro_tarlos_istvan_vitezy_david_klima","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=beca89b4-8e7d-49eb-80cf-a0d4adb54aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42cea61a-95c2-45f9-a8f1-06971a4e764b","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_bkv_3_as_metro_tarlos_istvan_vitezy_david_klima","timestamp":"2020. február. 26. 17:15","title":"Nem lesz klíma a 3-as metróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb7a0df-5ada-4a3d-b672-daca053e9ac5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért volt lila a miniszterelnök tenyere az évértékelőjén? Két kézzel markolta a töltőtollat vagy csak fogott a farmerja? Sokan sokfélére tippeltek már, de a Duma Aktuálnak több megoldása is van. ","shortLead":"Miért volt lila a miniszterelnök tenyere az évértékelőjén? Két kézzel markolta a töltőtollat vagy csak fogott...","id":"20200226_Duma_Aktual_Miert_volt_lila_Orban_tenyere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fb7a0df-5ada-4a3d-b672-daca053e9ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920cd66d-5145-4f74-8d0d-79a20ff4cb68","keywords":null,"link":"/360/20200226_Duma_Aktual_Miert_volt_lila_Orban_tenyere","timestamp":"2020. február. 26. 19:00","title":"Duma Aktuál: Orbán Viktor az írástudó Chuck Norris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vádlott médiumként hirdette magát, így csalt ki 98 ezer forintot egy férfitól, aki beteg lányának keresett segítséget. ","shortLead":"A vádlott médiumként hirdette magát, így csalt ki 98 ezer forintot egy férfitól, aki beteg lányának keresett...","id":"20200225_Tavgyogyitok_ellen_emeltek_vadat_Salgotarjanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1255672d-e6c6-49e2-be55-4768995a68b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Tavgyogyitok_ellen_emeltek_vadat_Salgotarjanban","timestamp":"2020. február. 25. 21:23","title":"Távgyógyítók ellen emeltek vádat Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A XX. kerületben történt a baleset. Egy sérültről tudni.","shortLead":"A XX. kerületben történt a baleset. Egy sérültről tudni.","id":"20200227_karambol_mentoauto_xx_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d111024-a428-4112-bae5-f3fff4322164","keywords":null,"link":"/cegauto/20200227_karambol_mentoauto_xx_kerulet","timestamp":"2020. február. 27. 08:16","title":"Karambolozott, majd felborult egy mentőautó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161bc9e4-e325-4ebd-a759-a1933905222a","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"itthon","description":"Személyes tapasztalatunk szerint akinek nincs láza és erős köhögése, annál nem is kíváncsiak arra, hogy vírushordozó-e. Munkatársunk egy olaszországi hétvége után próbálta ellenőrizni az állapotát, ám nem járt nagy sikerrel.","shortLead":"Személyes tapasztalatunk szerint akinek nincs láza és erős köhögése, annál nem is kíváncsiak arra, hogy vírushordozó-e...","id":"20200227_koronavirus_gyorsteszt_olaszorszag_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=161bc9e4-e325-4ebd-a759-a1933905222a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89990d41-935a-44cd-a756-0ade1bffd5ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_koronavirus_gyorsteszt_olaszorszag_magyarorszag","timestamp":"2020. február. 27. 06:30","title":"Most jött haza Olaszországból? Ha nincs láza, ne próbálkozzon a magyar egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]