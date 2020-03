Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71fd21bb-3230-433c-a4da-e8c9addcb450","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolc európai luxushotelt vásárolt az ingatlanfejlesztő cég, összesen 192 milliárd forintért. ","shortLead":"Nyolc európai luxushotelt vásárolt az ingatlanfejlesztő cég, összesen 192 milliárd forintért. ","id":"20200304_francia_ingatlanfejleszto_Budapest_New_York_Palota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71fd21bb-3230-433c-a4da-e8c9addcb450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027a4bf5-fa46-4e41-a389-b8408d18b06f","keywords":null,"link":"/kkv/20200304_francia_ingatlanfejleszto_Budapest_New_York_Palota","timestamp":"2020. március. 04. 17:52","title":"Franciák vették meg a budapesti New York Palotát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Olaszországban bezárják az iskolákat, megrohanták a 22 éves helyettes államtitkár Facebook-oldalát, Bloomberg kiszállt az előválasztási kampányból. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Olaszországban bezárják az iskolákat, megrohanták a 22 éves helyettes államtitkár Facebook-oldalát, Bloomberg kiszállt...","id":"20200304_Radar360_Orban_fegyelmezettseget_ker_szigor_jon_a_bulinegyedben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b362c203-d0dd-49ba-b23e-1c5e08c6bca7","keywords":null,"link":"/360/20200304_Radar360_Orban_fegyelmezettseget_ker_szigor_jon_a_bulinegyedben","timestamp":"2020. március. 04. 17:30","title":"Radar360: Orbán fegyelmezettséget kér, szigor jön a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7bd21c-601c-42d2-a6c2-2a964b3f922a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gyümölcsben lévő ritka aminosav, az etionin okozza az ázsiaiak körében közkedvelt durián igen büdös szagát – derítették ki a Müncheni Műszaki Egyetem kutatói, akik szerint az anyag jelenléte kérdéseket is felvet.","shortLead":"A gyümölcsben lévő ritka aminosav, az etionin okozza az ázsiaiak körében közkedvelt durián igen büdös szagát –...","id":"20200305_durian_szaga_miert_budos_etionin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c7bd21c-601c-42d2-a6c2-2a964b3f922a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05c6960-faaa-4e13-9c08-a71637d8732d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_durian_szaga_miert_budos_etionin","timestamp":"2020. március. 05. 14:03","title":"Megfejtették, hogy miért olyan büdös a durián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz miniszterelnök tévés üzenetben szólt a lakossághoz és bejelentette, hogy az egész országban felfüggesztik a csoportos és tömeges eseményeket, bezárják a mozikat, színházakat. A templomok nyitvatartásáról az egyház dönt.","shortLead":"Az olasz miniszterelnök tévés üzenetben szólt a lakossághoz és bejelentette, hogy az egész országban felfüggesztik...","id":"20200305_Conte_A_65_ev_felettiek_ne_menjenek_utcara_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c53a44d-8bba-4259-907c-2fd0274a29f3","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Conte_A_65_ev_felettiek_ne_menjenek_utcara_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 05. 05:12","title":"Conte: A 65 év felettiek ne menjenek utcára a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022dd926-af03-4a0b-be31-241d70a36ef1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A náciszimpatizánsok listájára egy régi Buenos Aires-i raktárépületben bukkantak rá.","shortLead":"A náciszimpatizánsok listájára egy régi Buenos Aires-i raktárépületben bukkantak rá.","id":"20200305_12_ezer_naci_nevet_felsorolo_listara_bukkantak_Argentinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=022dd926-af03-4a0b-be31-241d70a36ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4a9ec7-a899-41a4-9b7f-17444a77b05f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_12_ezer_naci_nevet_felsorolo_listara_bukkantak_Argentinaban","timestamp":"2020. március. 05. 08:21","title":"12 ezer náci nevét felsoroló listára bukkantak Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóval kevesebb \"szürke zónába\" tartozó videót jelenít meg most a YouTube az ajánlórendszerében, mint egy évvel ezelőtt. De azért van még min fejleszteni.","shortLead":"Jóval kevesebb \"szürke zónába\" tartozó videót jelenít meg most a YouTube az ajánlórendszerében, mint egy évvel ezelőtt...","id":"20200306_youtube_osszeeskuves_elmelet_altudomanyos_video_ajanlorendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84677ccf-bb48-4229-9259-82f2d563815a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_youtube_osszeeskuves_elmelet_altudomanyos_video_ajanlorendszer","timestamp":"2020. március. 06. 11:33","title":"A YouTube tényleg odacsapott az áltudományos és az összeesküvés-elméletes videóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a8e4ff-9c8d-4cfe-bd1e-04684eba0110","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ha a szükséges források rendelkezésre állnak, a 3-as metró káposztásmegyeri meghosszabbításának tervezése még az idén lezárható.\r

\r

","shortLead":"Ha a szükséges források rendelkezésre állnak, a 3-as metró káposztásmegyeri meghosszabbításának tervezése még az idén...","id":"20200305_1718_milliardba_kerulne_a_3as_metro_aluljaroinak_akadalymentesitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18a8e4ff-9c8d-4cfe-bd1e-04684eba0110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5d0e5c-76d4-461e-a320-fda550cf037d","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_1718_milliardba_kerulne_a_3as_metro_aluljaroinak_akadalymentesitese","timestamp":"2020. március. 05. 07:46","title":"17-18 milliárdba kerülne a 3-as metró aluljáróinak akadálymentesítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caed7ebd-2414-45fe-9fb2-996f382edf6d","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Belső Nóra pszichiáter szerint a koronavírus körül nem lenne vészhelyzet, ha nem okoztunk volna magunknak. A doktornő szakterülete a pánik, a szorongás, a depresszió, azt mondja, sok mindent látott már, de az elmúlt napok pánikvásárlásait még ő sem igazán tudja mire vélni. Arra viszont van magyarázata, hogy miért éppen a liszt, az olaj és a tészta volt kelendő.","shortLead":"Belső Nóra pszichiáter szerint a koronavírus körül nem lenne vészhelyzet, ha nem okoztunk volna magunknak. A doktornő...","id":"20200305_A_pszichiater_tanacsa_koronavirus_ellen_ne_uljunk_fel_a_pletykavonatra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caed7ebd-2414-45fe-9fb2-996f382edf6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95daaced-0949-4d7d-bdd5-cc40f60d348d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_A_pszichiater_tanacsa_koronavirus_ellen_ne_uljunk_fel_a_pletykavonatra","timestamp":"2020. március. 05. 20:00","title":"A pszichiáter tanácsa koronavírus ellen: ne üljünk fel a pletykavonatra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]