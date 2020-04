Hiányoztok.

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"050e9ae4-7dc7-4e15-9bb4-36fea6b563f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Darabja ebben a formájában minden extrával együtt mintegy 80 ezer euróba kerül.","shortLead":"Darabja ebben a formájában minden extrával együtt mintegy 80 ezer euróba kerül.","id":"20200402_Csak_125_darab_keszul_az_igazan_radikalis_Audi_RS7bol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=050e9ae4-7dc7-4e15-9bb4-36fea6b563f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca51d024-d3f4-41ad-a2cf-c750fc2dcbd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200402_Csak_125_darab_keszul_az_igazan_radikalis_Audi_RS7bol","timestamp":"2020. április. 02. 15:33","title":"Csak 125 darab készül ebből a radikális Audi RS7-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ab418e-fa56-4999-a5bd-9c8385cf9a66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lapértesülések szerint az amerikai kormány hamarosan kötelezővé teszi a maszkok viselését.","shortLead":"Lapértesülések szerint az amerikai kormány hamarosan kötelezővé teszi a maszkok viselését.","id":"20200403_Haromezer_halottat_kovetelt_New_Yorkban_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82ab418e-fa56-4999-a5bd-9c8385cf9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3172e2-2e0d-4759-b855-0c7ab99e9afe","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_Haromezer_halottat_kovetelt_New_Yorkban_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 03. 21:42","title":"Eddig háromezer halottat követelt New Yorkban a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Így visszatérhetnének a mindennapi élethez azok, akik már kigyógyultak a fertőzésből.","shortLead":"Így visszatérhetnének a mindennapi élethez azok, akik már kigyógyultak a fertőzésből.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_immunitas_igazolvany_nagy_britannia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c87bf2f-46b3-49c6-8ece-a86e18b6e1a7","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_immunitas_igazolvany_nagy_britannia","timestamp":"2020. április. 03. 12:43","title":"Immunis-igazolványt tervez bevezetni Nagy-Britannia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8669b7e4-bca7-4d57-8c6a-2403bd205475","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nincs értelme tovább halasztani a bajnokság folytatását, a mostani állás szerint hirdetik ki a végeredményt – mondta ki a belga fociszövetség, eddig egyedüliként a kontinensen.","shortLead":"Nincs értelme tovább halasztani a bajnokság folytatását, a mostani állás szerint hirdetik ki a végeredményt – mondta ki...","id":"20200402_belgium_foci_bajnoksag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8669b7e4-bca7-4d57-8c6a-2403bd205475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b40c3c-31b2-4dee-b106-4884d00311b9","keywords":null,"link":"/sport/20200402_belgium_foci_bajnoksag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 16:26","title":"A belgák döntöttek: törlik a focibajnokság hátralévő részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90618286-450f-4b23-a60a-d7eb0380f723","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Beleállt a HVG Kiadó csapata is az új internetes kihívásba, és megalkottuk híres műremekek karanténosított változatát. Hogy mivel? Hát azzal, amit otthon találtunk: ceruzákkal, gyorsfagyasztott pizzával, egy szakadt pólóval, konyhai dolgokkal. A háziasított művészetet mint időtöltést csak ajánlani tudjuk ezekben a nehéz napokban.","shortLead":"Beleállt a HVG Kiadó csapata is az új internetes kihívásba, és megalkottuk híres műremekek karanténosított változatát...","id":"20200403_Az_Asito_inas_en_vagyok_avagy_hogyan_ussuk_el_az_idot_mualkotasok_haziasitasaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90618286-450f-4b23-a60a-d7eb0380f723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059af393-18f1-4eaf-817e-e5fbf865d349","keywords":null,"link":"/elet/20200403_Az_Asito_inas_en_vagyok_avagy_hogyan_ussuk_el_az_idot_mualkotasok_haziasitasaval","timestamp":"2020. április. 03. 18:07","title":"„Az Ásító inas én vagyok”, avagy hogyan üssük el az időt műalkotások háziasításával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037ecb0c-bf96-4bbf-b89c-7a3700827b49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre még nem látni a koronavírus-járvány végét, így egyre tovább csúszhat az idei Forma–1-es évad kezdete.","shortLead":"Egyelőre még nem látni a koronavírus-járvány végét, így egyre tovább csúszhat az idei Forma–1-es évad kezdete.","id":"20200403_akar_a_hungaroringen_is_kezdodhet_a_2020as_f1_szezon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=037ecb0c-bf96-4bbf-b89c-7a3700827b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61d28fa-0b89-4051-b2ff-a589c34d7ad1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200403_akar_a_hungaroringen_is_kezdodhet_a_2020as_f1_szezon","timestamp":"2020. április. 03. 06:41","title":"Akár a Hungaroringen is kezdődhet a 2020-as F1-szezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt még nem tudni, hogy az argentin játékos a fedélzeten volt-e.","shortLead":"Azt még nem tudni, hogy az argentin játékos a fedélzeten volt-e.","id":"20200403_repulogep_kenyszerleszallas_lionel_messi_brusszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb2fe4b-f2c9-4511-866e-6133f110e7a7","keywords":null,"link":"/elet/20200403_repulogep_kenyszerleszallas_lionel_messi_brusszel","timestamp":"2020. április. 03. 16:44","title":"Kényszerleszállást hajtott végre Lionel Messi repülőgépe Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa80604-bd78-4bbd-bded-a57fc9be3a6b","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"A Guinness Rekordok Könyve a madridi Sobrino de Botínt a legrégebb óta folyamatosan nyitva tartó étteremként tartja számon. Megtörve a csaknem három évszázados rekordot, a koronavírus miatt a patinás vendéglátóhely is bezárni kényszerült. ","shortLead":"A Guinness Rekordok Könyve a madridi Sobrino de Botínt a legrégebb óta folyamatosan nyitva tartó étteremként tartja...","id":"20200402_Bezart_a_vilag_legregebben_nyitva_tarto_etterme_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fa80604-bd78-4bbd-bded-a57fc9be3a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4f618a-0b39-47c7-8964-826f204050a3","keywords":null,"link":"/elet/20200402_Bezart_a_vilag_legregebben_nyitva_tarto_etterme_is","timestamp":"2020. április. 02. 15:05","title":"Bezárt a világ legrégebben nyitva tartó étterme is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]