[{"available":true,"c_guid":"e0d784a5-1b57-4e64-8c0d-82a10cd20c5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar felhasználóknál is élesítette Messenger Rooms nevű újdonságát a Facebook. A videochatre alkalmas új funkció az első olyan, amit a koronavírus-járvány miatt készített a közösségi oldal.","shortLead":"A magyar felhasználóknál is élesítette Messenger Rooms nevű újdonságát a Facebook. A videochatre alkalmas új funkció...","id":"20200518_facebook_messenger_rooms_videochat_videohivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0d784a5-1b57-4e64-8c0d-82a10cd20c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f0c3914-9fbb-4622-80e5-a17703cc01c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_facebook_messenger_rooms_videochat_videohivas","timestamp":"2020. május. 18. 21:03","title":"Nyissa meg a Facebookot, megjött a funkció, amit kimondottan a járvány miatt készítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07e7a79e-a12f-4e38-a0f6-047e75288af1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus csak növelte a korrupciós veszélyeket, így nagyon oda kell figyelnie az államoknak, amikor a helyreállításra szánt milliárdokat osztják szét – hívja fel a figyelmet Thomas Greminger, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) főtitkára.","shortLead":"A koronavírus csak növelte a korrupciós veszélyeket, így nagyon oda kell figyelnie az államoknak, amikor...","id":"20200518_Tobb_korrupciot_is_hozhat_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07e7a79e-a12f-4e38-a0f6-047e75288af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd334cbc-5377-4143-96ea-97ddf25649eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_Tobb_korrupciot_is_hozhat_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 18. 16:39","title":"Több korrupciót is hozhat a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"5 áldozata volt hétfőn a koronavírusnak itthon, újra nekiment a WHO-nak az USA, váltás a Jobbikban, az egyik legfontosabb parlamenti posztjukon. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"5 áldozata volt hétfőn a koronavírusnak itthon, újra nekiment a WHO-nak az USA, váltás a Jobbikban, az egyik...","id":"20200519_Radar360_Merkel_beadta_a_derekat_Trump_magan_kiserletezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660867f2-ce0a-4d61-8c1f-dcf92bba201d","keywords":null,"link":"/360/20200519_Radar360_Merkel_beadta_a_derekat_Trump_magan_kiserletezik","timestamp":"2020. május. 19. 08:00","title":"Radar360: Merkel beadta a derekát, Trump magán kísérletezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Míg az egy főre jutó magyar GDP az uniós átlag több mint kétharmada, az egy öregségi nyugdíjasra jutó ellátás csak a fele. A demográfiai trendeket is figyelembe véve pár évtizeden belül katasztrófa közeleg, ezért lenne életbevágóan fontos például az öngondoskodás, de állami segítség nélkül ez sem megy. Pedig jó példákért nem is kell túl messzire menni, a lengyelektől és a szlovákoktól is lenne mit tanulni.","shortLead":"Míg az egy főre jutó magyar GDP az uniós átlag több mint kétharmada, az egy öregségi nyugdíjasra jutó ellátás csak...","id":"20200518_nyugdij_allam_lakossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc78868e-2702-4e01-b512-31e8e6cb1d4e","keywords":null,"link":"/360/20200518_nyugdij_allam_lakossag","timestamp":"2020. május. 18. 07:00","title":"A mostani helyzet semmi ahhoz képest, amilyen sötét jövő vár a magyar nyugdíjasokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1dda6b4-c99d-4672-9b4a-7a5b088867a6","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Nagyot álmodtak a horgászturizmus fejlesztésére kidolgozott tervek készítői, de elképzeléseik megvalósítása lekerült a napirendről. Pedig az idegenforgalomnak most, a járványválságban minden segítség jól jönne.","shortLead":"Nagyot álmodtak a horgászturizmus fejlesztésére kidolgozott tervek készítői, de elképzeléseik megvalósítása lekerült...","id":"202020__horgaszat__turizmus__homalyos_viszonyok__eluszott_fejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1dda6b4-c99d-4672-9b4a-7a5b088867a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8beda346-ce7f-486c-a8c5-f8cc7cbafb4d","keywords":null,"link":"/360/202020__horgaszat__turizmus__homalyos_viszonyok__eluszott_fejlesztes","timestamp":"2020. május. 19. 16:30","title":"A horgászparadicsomi tervek elúsztak, 1200 tonna ponttyal vigasztalják a pecásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71607bc8-c044-45b5-868c-007e6d15a282","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Felmerült, hogy valamilyen formában az iskolai alsó tagozatoknak június első két hetében vissza lehetne térniük az offline oktatásra. Bécsben már kinyitottak az iskolák, nálunk is szólnak pedagógiai érvek e mellett. Kérdés, erősebbek-e ezek, mint a fertőzés megállítása.","shortLead":"Felmerült, hogy valamilyen formában az iskolai alsó tagozatoknak június első két hetében vissza lehetne térniük...","id":"20200519_Vissza_az_iskolaba_ket_hetre_Miert_volna_ez_jo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71607bc8-c044-45b5-868c-007e6d15a282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a2b214-87d4-484e-9a06-57d510e36bae","keywords":null,"link":"/elet/20200519_Vissza_az_iskolaba_ket_hetre_Miert_volna_ez_jo","timestamp":"2020. május. 19. 11:20","title":"Vissza az iskolába két hétre? Miért volna ez jó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec33518-6a48-4723-bc69-e7b9fe2f471f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Május 18-tól kezdve újra kinyithatnak a bécsi iskolák, jóllehet, csak szigorú szabályok mellett. Százötvenezer diák érintett a kérdésben, az iskoláskorúak között koronavírus-kutatás is indul.\r

\r

","shortLead":"Május 18-tól kezdve újra kinyithatnak a bécsi iskolák, jóllehet, csak szigorú szabályok mellett. Százötvenezer diák...","id":"20200518_Becsben_ujraindultak_az_iskolak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eec33518-6a48-4723-bc69-e7b9fe2f471f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc784a9-aceb-4797-8b70-4d39d2018499","keywords":null,"link":"/elet/20200518_Becsben_ujraindultak_az_iskolak","timestamp":"2020. május. 18. 15:49","title":"Bécsben újraindultak az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62afdb15-a50e-481d-b13c-f555891ba958","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford villanymotoros szabadidő-autója picit késik, de a tervezettnél gyorsabb töltéssel debütál.","shortLead":"A Ford villanymotoros szabadidő-autója picit késik, de a tervezettnél gyorsabb töltéssel debütál.","id":"20200519_10_perc_alatt_100_kilometeres_hatotav_nyerheto_az_uj_elektromos_ford_mustanggal_mache","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62afdb15-a50e-481d-b13c-f555891ba958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174749fa-0377-4a50-8814-bbd0316c897b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200519_10_perc_alatt_100_kilometeres_hatotav_nyerheto_az_uj_elektromos_ford_mustanggal_mache","timestamp":"2020. május. 19. 09:21","title":"Tíz perc alatt 100 kilométeres hatótáv nyerhető az új elektromos Mustanggal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]