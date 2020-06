Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4afab489-2f94-48c6-bd72-3d30c4278733","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legnépszerűbb online csapatjátéka, a Counter-Strike 1.6 már letöltés nélkül, egy sima böngészőben is indítható – ingyen.","shortLead":"A világ egyik legnépszerűbb online csapatjátéka, a Counter-Strike 1.6 már letöltés nélkül, egy sima böngészőben is...","id":"20200615_counter_strike_16_bongeszos_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4afab489-2f94-48c6-bd72-3d30c4278733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69caafa-ad9b-4da6-893e-0afee25c6b02","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_counter_strike_16_bongeszos_jatek","timestamp":"2020. június. 15. 11:33","title":"Böngészőből indítható verziót kapott a Counter-Strike 1.6, semmit nem kell letöltsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9778858e-d44b-4c92-a310-b796436fba33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő márciusban sem indul útnak a James Webb űrtávcső. A halasztás oka most éppen a koronavírus-járvány. ","shortLead":"Jövő márciusban sem indul útnak a James Webb űrtávcső. A halasztás oka most éppen a koronavírus-járvány. ","id":"20200614_james_webb_urtavcso_csillagaszat_exobolygo_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9778858e-d44b-4c92-a310-b796436fba33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327931d2-6431-4a65-8324-b31729f581b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_james_webb_urtavcso_csillagaszat_exobolygo_koronavirus","timestamp":"2020. június. 14. 20:03","title":"Megint halasztják a hatalmas új űrtávcső fellövését – könnyen kitalálja, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak Albániában és Romániában rosszabb az ellátás.","shortLead":"Csak Albániában és Romániában rosszabb az ellátás.","id":"20200615_magyar_egeszsegugy_europai_unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508bc05f-05b1-4bfe-8ef3-4eb8d2b3ffdb","keywords":null,"link":"/elet/20200615_magyar_egeszsegugy_europai_unio","timestamp":"2020. június. 15. 10:15","title":"A magyar egészségügy a sereghajtók közé került Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9a48d2-801a-49ea-920d-e2be810e4205","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sokkolta a járvány az albérletpiacot, ami nemcsak a bérleti díjak csökkenését okozta, de a tulajdonosok is rendkívüli engedményeket biztosítottak a bérlőik számára – áll az ingatlan.com elemzésében.","shortLead":"Sokkolta a járvány az albérletpiacot, ami nemcsak a bérleti díjak csökkenését okozta, de a tulajdonosok is rendkívüli...","id":"20200615_laks_ingatlan_berlo_alberlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d9a48d2-801a-49ea-920d-e2be810e4205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c886f43-c8ff-4d5e-86b7-b90a4cb84ee8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200615_laks_ingatlan_berlo_alberlet","timestamp":"2020. június. 15. 08:11","title":"Óriási kedvezményeket kínálnak a lakástulajdonosok a bérlőiknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548281a6-f7ca-492c-8956-c6fd2744327b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 13 500 éves, megégett állatcsontból faragott madárfigura a legrégibb ismert kínai műalkotás – közölte egy nemzetközi kutatócsapat a PLoS One című tudományos folyóiratban.","shortLead":"Egy 13 500 éves, megégett állatcsontból faragott madárfigura a legrégibb ismert kínai műalkotás – közölte...","id":"20200614_oskori_madarfigura_szobor_lingcsing_legregebbi_mualkotas_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=548281a6-f7ca-492c-8956-c6fd2744327b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4b7573-d11f-44f2-b2c1-ff943c69e1c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_oskori_madarfigura_szobor_lingcsing_legregebbi_mualkotas_kina","timestamp":"2020. június. 14. 10:03","title":"13 500 éves figurára bukkantak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc4d7c01-2b8e-4837-a47b-52557f010a91","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az unokája szerint elképzelhető, hogy múzeumban lenne a helye. Londonban összecsapások voltak, száznál több tüntetőt őrizetbe vettek.","shortLead":"Az unokája szerint elképzelhető, hogy múzeumban lenne a helye. Londonban összecsapások voltak, száznál több tüntetőt...","id":"20200614_Mar_vedeni_kell_Winston_Churchill_szobrat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc4d7c01-2b8e-4837-a47b-52557f010a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b187ddb6-7ffa-4467-988a-e6f0b8cad985","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Mar_vedeni_kell_Winston_Churchill_szobrat","timestamp":"2020. június. 14. 09:48","title":"Már védeni kell Winston Churchill szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29ac496-4cd8-45f1-9cf3-717e6e6f0965","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szervusz, Izabella! ","shortLead":"Szervusz, Izabella! ","id":"20200615_Elneveztek_a_budapesti_tevecsikot_es_mar_a_pupja_is_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c29ac496-4cd8-45f1-9cf3-717e6e6f0965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad3cc3c-6f69-4203-81ca-6320e46ec204","keywords":null,"link":"/elet/20200615_Elneveztek_a_budapesti_tevecsikot_es_mar_a_pupja_is_no","timestamp":"2020. június. 15. 10:42","title":"Elnevezték a budapesti tevecsikót, és már a púpja is nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae017c5d-f56d-4599-acdc-b155b0d30bbc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bulgáriában az elmúlt 24 órában 105 új koronavírus-fertőzést regisztráltak, ami rekordmutatónak számít a járvány kezdete óta. Ennek ellenére a szigorú karanténintézkedéseket nem állítják vissza.","shortLead":"Bulgáriában az elmúlt 24 órában 105 új koronavírus-fertőzést regisztráltak, ami rekordmutatónak számít a járvány...","id":"20200613_Bulgariaban_a_jarvany_kezdete_ota_a_legtobb_fertozest_regisztraltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae017c5d-f56d-4599-acdc-b155b0d30bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366be5a9-dbad-4013-850c-9699630a79f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Bulgariaban_a_jarvany_kezdete_ota_a_legtobb_fertozest_regisztraltak","timestamp":"2020. június. 13. 14:33","title":"Bulgáriában a járvány kezdete óta a legtöbb fertőzést regisztrálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]