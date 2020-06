Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Amit most nem ajánl a virológus, amit ad, illetve nem ad a kormány, amit a kétharmad kapott az erdőtörvényért, aki optimista, és aki nem. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Amit most nem ajánl a virológus, amit ad, illetve nem ad a kormány, amit a kétharmad kapott az erdőtörvényért, aki...","id":"20200616_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae1f2fb-fd9f-4ad0-b73e-f5dff4e2f88e","keywords":null,"link":"/360/20200616_Radar360","timestamp":"2020. június. 16. 08:00","title":"Radar360: Nyaralás helyett 6,5 milliárdos állami parádé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162fc643-b9ce-4533-9026-0549ee506647","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"De a különleges gazdasági övezetek is napirendre kerülnek.","shortLead":"De a különleges gazdasági övezetek is napirendre kerülnek.","id":"20200615_orszaggyules_veszelyhelyzet_megszuntetese_szavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=162fc643-b9ce-4533-9026-0549ee506647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3854dd25-0bb7-4bcd-a731-33127d43297f","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_orszaggyules_veszelyhelyzet_megszuntetese_szavazas","timestamp":"2020. június. 15. 05:52","title":"Kedden szavaz az Országgyűlés a veszélyhelyzet megszüntetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21915ed-0af6-41cc-be03-2f009c0f2a6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatalmas fa a vasárnapi viharban dőlt ki, de csak a szerencsén múlt, hogy az útra, és nem valakire.","shortLead":"A hatalmas fa a vasárnapi viharban dőlt ki, de csak a szerencsén múlt, hogy az útra, és nem valakire.","id":"20200615_bardoczi_sandor_fotajepitesz_veszelyes_fa_alkotmany_utca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d21915ed-0af6-41cc-be03-2f009c0f2a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610085e9-099b-4109-b446-517f87d413db","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_bardoczi_sandor_fotajepitesz_veszelyes_fa_alkotmany_utca","timestamp":"2020. június. 15. 11:34","title":"„Politikai okból” nem lehetett kivágni a viharban kidőlt Alkotmány utcai fát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes-gitáros halálhírét a Facebookon jelentette be a zenekar.","shortLead":"Az énekes-gitáros halálhírét a Facebookon jelentette be a zenekar.","id":"20200615_Meghalt_Sajti_Levente_a_Lucy_zenekar_frontembere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916d04c5-bdf1-46dc-8151-7b199d28d529","keywords":null,"link":"/elet/20200615_Meghalt_Sajti_Levente_a_Lucy_zenekar_frontembere","timestamp":"2020. június. 15. 18:54","title":"Meghalt Sajti Levente, a Lucy zenekar frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a97ee5e-e8bd-4e13-b3c1-d00f32acc123","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondta, hogy azt tették, amit tenniük kell: megakadályozták, hogy megöljenek valakit.","shortLead":"Azt mondta, hogy azt tették, amit tenniük kell: megakadályozták, hogy megöljenek valakit.","id":"20200615_Megszolalt_a_veresre_vert_szelsojobbost_megmento_fekete_tunteto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a97ee5e-e8bd-4e13-b3c1-d00f32acc123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca19a12b-0395-4919-b9e5-9dbd6c03b782","keywords":null,"link":"/elet/20200615_Megszolalt_a_veresre_vert_szelsojobbost_megmento_fekete_tunteto","timestamp":"2020. június. 15. 12:20","title":"Megszólalt a véresre vert szélsőjobbost megmentő fekete tüntető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felmérik, mi a helyzet. ","shortLead":"Felmérik, mi a helyzet. ","id":"20200614_Tesztudules_nemetek_Spanyolorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e76e056-ce89-4fd1-a420-706fd001da09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200614_Tesztudules_nemetek_Spanyolorszag","timestamp":"2020. június. 14. 19:54","title":"Közel 11 ezer német megy \"tesztüdülésre\" Spanyolországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11616e57-8555-4e83-bec2-886115c72b18","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyetlen ábrán mutatjuk, hol, mivel csábítják a turistákat a Földközi-tenger mentén a járvány miatti korlátozások feloldása után. Aztán elolvashatja több cikkünket, amelyben országonként részletesen is végigvesszük, mire érdemes készülniük az utazóknak.","shortLead":"Egyetlen ábrán mutatjuk, hol, mivel csábítják a turistákat a Földközi-tenger mentén a járvány miatti korlátozások...","id":"20200615_utazas_infografika_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11616e57-8555-4e83-bec2-886115c72b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa7e4a6-1ffb-4ed1-9034-cce40fbaa874","keywords":null,"link":"/360/20200615_utazas_infografika_koronavirus","timestamp":"2020. június. 15. 16:05","title":"Nagy utazás a karantén után – ezt jó tudni a dél-európai tengerpartokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erkölcstelennek gondolta, azért öntötte le savval a lányát a beszámítási képességében súlyosan korlátozott a férfi. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést javasolt.","shortLead":"Erkölcstelennek gondolta, azért öntötte le savval a lányát a beszámítási képességében súlyosan korlátozott a férfi...","id":"20200615_felfuggesztett_borton_savval_leontotte_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76c0a5f-89e1-4654-9ae2-9ed74847c45c","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_felfuggesztett_borton_savval_leontotte_ugyeszseg","timestamp":"2020. június. 15. 11:52","title":"Felfüggesztett börtönt kaphat a férfi, aki savval öntötte le a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]