[{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két vírusteszt és ugyanúgy 14 nap karantén vár azokra, akik az EU-n kívüli országokból lépnének be.","shortLead":"Két vírusteszt és ugyanúgy 14 nap karantén vár azokra, akik az EU-n kívüli országokból lépnének be.","id":"20200706_olaszorszag_hatarellenorzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"830526ac-586c-427b-9548-751aa00cc426","keywords":null,"link":"/vilag/20200706_olaszorszag_hatarellenorzes","timestamp":"2020. július. 06. 21:33","title":"Olaszország szigorítja a határellenőrzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353148b7-3391-4cfe-8b9c-827fd1d9a729","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rengeteg ponton változtatta meg az életünk a maszkviselés, ezeket szedte most össze a Duma Aktuál. A melltartóval ne akasszuk össze a zsinórját, de bátran kérjük tele a maszkunkat a bolti kóstoltatásnál! ","shortLead":"Rengeteg ponton változtatta meg az életünk a maszkviselés, ezeket szedte most össze a Duma Aktuál. A melltartóval ne...","id":"20200707_Duma_Aktual_Maszkviseles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=353148b7-3391-4cfe-8b9c-827fd1d9a729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec08f44-6abe-40fe-9abe-ff23cb0c7686","keywords":null,"link":"/360/20200707_Duma_Aktual_Maszkviseles","timestamp":"2020. július. 07. 13:00","title":"Duma Aktuál: Ezek a kínai maszkok mindenkiből Kóka Jánost csinálnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f42201-5cdf-44b8-b976-77bfe01a3954","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberölés kísérletével gyanúsítanak egy nőt, aki felgyújtotta a házát, miközben az élettársa bent volt. Az égő házból a környékbeliek mentették ki a férfit.","shortLead":"Emberölés kísérletével gyanúsítanak egy nőt, aki felgyújtotta a házát, miközben az élettársa bent volt. Az égő házból...","id":"20200707_many_tuzolto_gyujtogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44f42201-5cdf-44b8-b976-77bfe01a3954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddfde11-4f6a-4705-9c88-e9092c63f0e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_many_tuzolto_gyujtogatas","timestamp":"2020. július. 07. 11:52","title":"Rágyújtotta mozgásképtelen élettársára a házát egy mányi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0473bf87-b7a3-46bc-9366-4e4edfdfc3ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Még az előtt sikerült lépnie a hatóságoknak, hogy bárkit bezártak volna az alvilági börtönbe.","shortLead":"Még az előtt sikerült lépnie a hatóságoknak, hogy bárkit bezártak volna az alvilági börtönbe.","id":"20200707_kontener_kinzokamra_hollandia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0473bf87-b7a3-46bc-9366-4e4edfdfc3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55bf47e3-57e9-4c31-8e36-236964bfd879","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_kontener_kinzokamra_hollandia","timestamp":"2020. július. 07. 19:59","title":"Konténerekbe rejtett kínzókamrát és börtöncellákat talált a holland rendőrség – Videón a rajtaütés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541ddb64-df24-45fe-9696-cc43103d491f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Méghozzá a gospelről. Az énekes a műsorban szülőföldje, Virginia híres gospelkórusait mutatja be nagybátyja, Ezekiel Williams püspök segítségével.","shortLead":"Méghozzá a gospelről. Az énekes a műsorban szülőföldje, Virginia híres gospelkórusait mutatja be nagybátyja, Ezekiel...","id":"20200706_Pharrell_Williams_sorozatot_keszit_a_Netflixnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=541ddb64-df24-45fe-9696-cc43103d491f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49762f72-949f-498e-a9f7-4c789549fa63","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_Pharrell_Williams_sorozatot_keszit_a_Netflixnek","timestamp":"2020. július. 06. 10:08","title":"Pharrell Williams sorozatot készít a Netflixnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdccde4-f298-4455-85e7-b97015cc7e1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csorbai Ferenc lényegében azért lett városvezető, mert a korábbi polgármester nem sokkal a választások előtt meghalt.","shortLead":"Csorbai Ferenc lényegében azért lett városvezető, mert a korábbi polgármester nem sokkal a választások előtt meghalt.","id":"20200706_csorbai_ferenc_mohacs_idokozi_valasztas_kepviselo_testulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cdccde4-f298-4455-85e7-b97015cc7e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1254ce0-13a7-4216-81cd-2269fe5a7536","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_csorbai_ferenc_mohacs_idokozi_valasztas_kepviselo_testulet","timestamp":"2020. július. 06. 20:35","title":"Feloszlatta magát a mohácsi képviselő-testület, időközi választás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d31374-0c3d-4d25-9a6d-d125df874b91","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az oltásba ártalmatlan festéket keverhetnének esetleg, a chipet pedig másképp kapják, más emberek. ","shortLead":"Az oltásba ártalmatlan festéket keverhetnének esetleg, a chipet pedig másképp kapják, más emberek. ","id":"20200706_mikrochip_Bill_Gates_oltas_konteo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1d31374-0c3d-4d25-9a6d-d125df874b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ddb24e-5304-45eb-a65d-109c060998ba","keywords":null,"link":"/360/20200706_mikrochip_Bill_Gates_oltas_konteo","timestamp":"2020. július. 06. 13:30","title":"Mi is az a mikrochip, amit Bill Gates tenne az oltásba, ha igaz lenne a konteó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecb00ca-b14a-4957-84e9-7c2e8df49cf9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"23 év és hat nagylemez után távozik Tom Meighan a leicesteri banda éléről. ","shortLead":"23 év és hat nagylemez után távozik Tom Meighan a leicesteri banda éléről. ","id":"20200706_Otthagyja_a_zenekart_a_Kasabian_frontembere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ecb00ca-b14a-4957-84e9-7c2e8df49cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fd59aa-1ec8-4dac-bedd-ee1f0e1cea20","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_Otthagyja_a_zenekart_a_Kasabian_frontembere","timestamp":"2020. július. 06. 15:33","title":"Otthagyja a zenekart a Kasabian frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]