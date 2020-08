Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d0c13af-8693-4e33-abf6-6d5685778cf2","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Akár húsz évbe is telhet a hálapénzrendszer kivezetése a magyar egészségügyből, de ha most nem lépnek a felelősök, soha nem szabadulunk meg tőle. Az évente zsebbe csúsztatott tízmilliárdoktól a betegek jobb ellátást remélnek, a valóságban azonban a rendszert torzítják és bebetonozzák az egyenlőtlenségeket. A Magyar Orvosi Kamara jelentős béremelést és szigorú büntetőjogi szankciókat javasol, amely csak kisebb ajándékok, például csokoládé és kávé elfogadását engedélyezné. A téma magyarországi kutatója szerint ez nem elég, konkrét szolgáltatásokat, például a szabad orvosválasztást kellene fizetőssé tenni.","shortLead":"Akár húsz évbe is telhet a hálapénzrendszer kivezetése a magyar egészségügyből, de ha most nem lépnek a felelősök, soha...","id":"20200827_halapenz_egeszsegugy_orvosi_kamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d0c13af-8693-4e33-abf6-6d5685778cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0361b70b-8a4f-4c3c-a739-f6a4d7149673","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_halapenz_egeszsegugy_orvosi_kamara","timestamp":"2020. augusztus. 27. 06:30","title":"Ez nem hála, hanem a félelem bére. Miért nem tudunk szabadulni a hálapénztől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7c32c8-03a6-4057-9a4f-63527a1f4337","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200824_A_solyom_es_a_sarkany_evtizede__Elon_Musk_eletutja_10_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d7c32c8-03a6-4057-9a4f-63527a1f4337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"723bb317-80ad-4168-bac1-fbcb0dac27af","keywords":null,"link":"/360/20200824_A_solyom_es_a_sarkany_evtizede__Elon_Musk_eletutja_10_resz","timestamp":"2020. augusztus. 25. 19:00","title":"A sólyom és a sárkány évtizede - Elon Musk életútja 10. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2d8eef-6978-4e26-abc9-a5b1393d49e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szíjj László luxusjachtján kikapcsolták a helyzetjelzőt, miután észrevették az Átlátszó fotósát. Hétfőn már visszakapcsolták.","shortLead":"Szíjj László luxusjachtján kikapcsolták a helyzetjelzőt, miután észrevették az Átlátszó fotósát. Hétfőn már...","id":"20200826_Lady_Mrd_helyzetjelzo_Szijjarto_jacht","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef2d8eef-6978-4e26-abc9-a5b1393d49e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cbbc80-379c-4880-89f6-2e64c0a02067","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_Lady_Mrd_helyzetjelzo_Szijjarto_jacht","timestamp":"2020. augusztus. 26. 18:29","title":"Visszakapcsolták a Lady Mrd helyzetjelzőjét, de Szijjártó akkor már nem volt a jachton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c733f7-66bf-4ea9-9960-b4c9db534cb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb jel utal arra, hogy az idén érkező legerősebb iPhone-ja, az iPhone 12 Pro Max 120 Hz-es képfrissítési rátával érkezik meg a felhasználókhoz. Ez gördülékenyebb felhasználói élményt hozhat – és nagyobb energiafogyasztást.","shortLead":"Újabb jel utal arra, hogy az idén érkező legerősebb iPhone-ja, az iPhone 12 Pro Max 120 Hz-es képfrissítési rátával...","id":"20200826_apple_iphone_12_pro_max_kijelzo_frissitesi_rata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c733f7-66bf-4ea9-9960-b4c9db534cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46820edd-6f01-46c2-aabe-52fd97b1fe02","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_apple_iphone_12_pro_max_kijelzo_frissitesi_rata","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:03","title":"Az új iPhone-nak nem csak a processzora lehet gyors, hanem még a képernyője is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68be9e8-ee4b-4867-8233-da831cf5872a","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ahhoz, hogy bizonytalan helyzetben előrejuthassunk, át kell lépni a küszöbön, a „világ végén” húzódó határvonalon. Ehhez pedig ki kell mondani azt az egyszerű, ám ördögien nehéz mondatot: „Nem tudom.”","shortLead":"Ahhoz, hogy bizonytalan helyzetben előrejuthassunk, át kell lépni a küszöbön, a „világ végén” húzódó határvonalon...","id":"20200826_Ezert_erdemes_neha_kimondani_azt_hogy_Nem_tudom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e68be9e8-ee4b-4867-8233-da831cf5872a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e93b98c-cb66-4b8e-88d6-dbe83887f62c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200826_Ezert_erdemes_neha_kimondani_azt_hogy_Nem_tudom","timestamp":"2020. augusztus. 26. 19:15","title":"Ezért érdemes néha kimondani azt, hogy \"Nem tudom\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec382f4-5f11-4a3d-bb04-b718afffc05c","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A magánélet nem az utazásfoglalás során, csak a jachton kezdődik. Számít, hogy Borkai milyen formáját választotta a kikapcsolódásnak szemben Szijjártóval? Nem. Van jelentősége, hogy Szijjártó gatyában volt, míg Borkai anélkül? Nincs. Az nem tartozik ránk.

","shortLead":"A magánélet nem az utazásfoglalás során, csak a jachton kezdődik. Számít, hogy Borkai milyen formáját választotta...","id":"20200827_Gergely_Marton_Igazsagot_Borkai_Zsoltnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eec382f4-5f11-4a3d-bb04-b718afffc05c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c196b5e-7d17-4cdb-94f0-f4737c4195d2","keywords":null,"link":"/360/20200827_Gergely_Marton_Igazsagot_Borkai_Zsoltnak","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:18","title":"Gergely Márton: Igazságot Borkai Zsoltnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három rádió stábja is otthoni munkavégzésre állt át a tesztek elvégzéséig.","shortLead":"Három rádió stábja is otthoni munkavégzésre állt át a tesztek elvégzéséig.","id":"20200825_radio1_koronavirus_bestfm_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f95b460-5c1d-4a91-aee7-3b6b0bd3a94c","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_radio1_koronavirus_bestfm_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 25. 18:33","title":"Koronavírusos a Rádió 1 egyik dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke a gödi helyzetről beszélt egy interjúban, illetve előrevetítette, mi lesz, ha nyer az ellenzék 2022-ben.","shortLead":"A Momentum elnöke a gödi helyzetről beszélt egy interjúban, illetve előrevetítette, mi lesz, ha nyer az ellenzék...","id":"20200825_FeketeGyor_Andras_Gyurcsany_elvesztette_a_kontrollt_sajat_partja_felett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612ac0a3-d32d-4ee4-9fe1-0dcb3efdefaf","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_FeketeGyor_Andras_Gyurcsany_elvesztette_a_kontrollt_sajat_partja_felett","timestamp":"2020. augusztus. 25. 19:28","title":"Fekete-Győr András: Gyurcsány elvesztette a kontrollt saját pártja felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]