[{"available":true,"c_guid":"272a5d5f-246e-4413-9992-dc6fd3bfb622","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány napjuk maradt a kintrekedteknek, hogy elkerüljék a szigort.","shortLead":"Néhány napjuk maradt a kintrekedteknek, hogy elkerüljék a szigort.","id":"20200829_Jonnenek_haza_a_magyar_nyaralok_a_karanten_elott_de_nincs_mivel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=272a5d5f-246e-4413-9992-dc6fd3bfb622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d390ba7c-4b36-4375-98c1-13afc3d79af0","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_Jonnenek_haza_a_magyar_nyaralok_a_karanten_elott_de_nincs_mivel","timestamp":"2020. augusztus. 29. 19:33","title":"Jönnének haza a magyar nyaralók a karantén előtt, de nincs mivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyébként is zsúfolt az M1-es, ezután még nagyobb sorokra kell számítani.","shortLead":"Egyébként is zsúfolt az M1-es, ezután még nagyobb sorokra kell számítani.","id":"20200830_Az_M1esen_gazoltak_halalra_egy_embert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ad12a1-e63f-4735-b774-16208accfcff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200830_Az_M1esen_gazoltak_halalra_egy_embert","timestamp":"2020. augusztus. 30. 12:58","title":"Az M1-esen gázoltak halálra egy embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8daff7e9-edc7-47e7-9a29-c918d5430339","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bosszúállókban is látott színész évek óta vastagbélrákkal küzdött, de arról csak egy szűk kör tudott. 43 éves volt.","shortLead":"A Bosszúállókban is látott színész évek óta vastagbélrákkal küzdött, de arról csak egy szűk kör tudott. 43 éves volt.","id":"20200829_chadwick_boseman_halala_fekete_parduc_szinesz_vastagbelrak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8daff7e9-edc7-47e7-9a29-c918d5430339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"653ed342-28fb-418f-b62f-f70b52039bf9","keywords":null,"link":"/elet/20200829_chadwick_boseman_halala_fekete_parduc_szinesz_vastagbelrak","timestamp":"2020. augusztus. 29. 07:00","title":"Meghalt a Marvel Fekete Párduca, Chadwick Boseman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a7632d-dca3-431a-aac0-cf18d6ac4554","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szexi thriller, ingyenes utazás és művészeti szatíra egy filmben és egy romantikus háromszög okozta zűrzavar a HVG ajánlójában.\r

","shortLead":"Szexi thriller, ingyenes utazás és művészeti szatíra egy filmben és egy romantikus háromszög okozta zűrzavar a HVG...","id":"20200827_Ha_iden_nem_jutott_el_nyaralni_ezt_a_ket_filmet_nezze_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a7632d-dca3-431a-aac0-cf18d6ac4554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab8beac6-1288-46e2-a02a-59bf4558b24c","keywords":null,"link":"/360/20200827_Ha_iden_nem_jutott_el_nyaralni_ezt_a_ket_filmet_nezze_meg","timestamp":"2020. augusztus. 29. 12:15","title":"Ha idén nem jutott el nyaralni, ezt a két filmet nézze meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Nagy István agrárminiszter szombaton a Zala megyei Pölöskén tartott országos vadásznapon beszélt az 55 milliárdos vadászkiállításról, arról, hogy az acél esetleg veszélyesebb az ólomnál, és hogy a vadászokat megilleti az adókönnyítés, mert manapság nehéz idők járnak.","shortLead":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Nagy István agrárminiszter szombaton a Zala megyei Pölöskén tartott országos...","id":"20200830_A_vadaszok_megkoszontek_Semjennek_a_kistafirozast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a60034-a264-4db7-b6a2-26ab1be09b2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_vadaszok_megkoszontek_Semjennek_a_kistafirozast","timestamp":"2020. augusztus. 30. 15:14","title":"A vadászok megköszönték Semjénnek a kistafírozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af3d5a0-8e3c-4a2a-aea3-61afdbb76b53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dalt készített a Színház-és Filmművészeti Egyetem körüli történésekről a Molnár Áron vezette noÁr.","shortLead":"Dalt készített a Színház-és Filmművészeti Egyetem körüli történésekről a Molnár Áron vezette noÁr.","id":"20200829_noar_laszlo_zsolt_padodo_szfe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2af3d5a0-8e3c-4a2a-aea3-61afdbb76b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90613751-ed39-4593-b1d6-2f369fef6eec","keywords":null,"link":"/elet/20200829_noar_laszlo_zsolt_padodo_szfe","timestamp":"2020. augusztus. 29. 22:45","title":"László Zsolt és a Pa-Dö-Dő is üzen az Színműről: „Kicsi vagyok én, majd megnövök én”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6152c8b-ce87-4a15-b58b-f985be242b86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rég nem működő OGO-1 műhold a hét végén fog porrá égni az atmoszféra felső rétegeiben.\r

","shortLead":"A rég nem működő OGO-1 műhold a hét végén fog porrá égni az atmoszféra felső rétegeiben.\r

","id":"20200829_ogo_1_nasa_muhold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6152c8b-ce87-4a15-b58b-f985be242b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccdaac05-bc39-4a7b-9475-d41ef4bd238d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_ogo_1_nasa_muhold","timestamp":"2020. augusztus. 29. 14:02","title":"A hétvégén elkezd a Föld felé zuhanni egy közel 500 kilós műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b50346aa-1dfa-44a4-866a-2bd7f86c105b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ideje sem volt megelőzni a sort. ","shortLead":"Ideje sem volt megelőzni a sort. ","id":"20200829_McLaren_elozes_rendor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b50346aa-1dfa-44a4-866a-2bd7f86c105b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b66a35-d317-445e-b83e-a07b0105383d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200829_McLaren_elozes_rendor","timestamp":"2020. augusztus. 29. 16:07","title":"Záróvonalon előzőtt volna a McLaren, de ilyen gyors büntetésre még ő sem számított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]