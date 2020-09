Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7b18c27-b3ad-43c6-9456-0f2a1d3a0382","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keresik az elkövetőket.","shortLead":"Keresik az elkövetőket.","id":"20200906_A_rendorseg_szerint_ez_a_ket_alak_lopott_egy_gyori_szurakozohelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7b18c27-b3ad-43c6-9456-0f2a1d3a0382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1955d63d-366a-453c-bffe-929aeb7bc572","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_A_rendorseg_szerint_ez_a_ket_alak_lopott_egy_gyori_szurakozohelyen","timestamp":"2020. szeptember. 06. 07:45","title":"A rendőrség szerint ez a két alak lopott egy győri szórakozóhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8df460d-e004-4d20-9c8a-ac81cd735613","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyházfő eltért a vasárnapi áldásának szövegétől. A tantestületek minden tagja megfigyelés alá került, így nincs, aki tanítson, vagy felügyeljen a gyerekekre. Keddtől online tanítás indul az intézményekben.","shortLead":"Öten fertőződtek meg koronavírussal, két iskola dolgozói is érintettek. A tantestületek minden tagja megfigyelés alá...","id":"20200907_koronavirus_totkomlos_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0eec9a-13ec-4941-a4d1-d22189a7e5ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_koronavirus_totkomlos_iskola","timestamp":"2020. szeptember. 07. 07:42","title":"Két iskolát is be kellett zárni Tótkomlóson fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]