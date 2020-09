Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Akinek elég magas a jövedelme, az akár 2 milliós önerővel is vehet hitelre közel 70 millió forintos lakást – csak szülessen mellé három gyereke.","shortLead":"Akinek elég magas a jövedelme, az akár 2 milliós önerővel is vehet hitelre közel 70 millió forintos lakást – csak...","id":"20200910_csok_babavaro_lakasvasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacf4122-18c6-41a7-9926-aeb4a14d1266","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200910_csok_babavaro_lakasvasarlas","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:55","title":"Szinte önerő sem kell annak, aki állami támogatásokkal venne új lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Megkötötte első EU-utáni szabadkereskedelmi egyezményét az Egyesült Királyság. 