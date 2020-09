Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"292543a3-e509-431a-83db-7b1071f7b390","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kongresszusi küldöttek egy része a közelmúlt eseményei miatt tiltakozik.","shortLead":"A kongresszusi küldöttek egy része a közelmúlt eseményei miatt tiltakozik.","id":"20200916_MSZP_tuntetes_Buda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=292543a3-e509-431a-83db-7b1071f7b390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a65fa93-53d7-4016-8b7a-17371a3c088e","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_MSZP_tuntetes_Buda","timestamp":"2020. szeptember. 16. 10:33","title":"MSZP-sek tüntetnek MSZP-sek ellen Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Pew Research felmérése szerint a világ legnagyobb hatalmú politikusai közül az amerikai elnökben bíznak a legkevésbé.","shortLead":"A Pew Research felmérése szerint a világ legnagyobb hatalmú politikusai közül az amerikai elnökben bíznak a legkevésbé.","id":"20200916_Vlagyimir_Putyin_donald_trump_pew_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63075b4c-2814-4d4a-bab4-23aa583843c2","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_Vlagyimir_Putyin_donald_trump_pew_felmeres","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:39","title":"Vlagyimir Putyinban is többen bíznak, mint Donald Trumpban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05755047-29a4-4e41-b40e-89fe75624d49","c_author":"WWF Magyarország","category":"brandcontent","description":"A Hajógyári-sziget hétvégente, pláne jó időben szinte teljesen megtelik, rengetegen keresik a kevés megmaradt dunai zöldterületet és partot Budapest szívéhez közel. Nemcsak az óbudaiaknak, hanem szinte minden budapestinek van egy kellemes emléke a Filatorigát környékéről, ebből is látszik, mekkora szükségünk van a zöldre meg a folyóra. Most azonban veszélyben a sziget, ha kiépül a tervezett árvízvédelem: a WWF Magyarország azért küzd, hogy ne csökkenjen a városi zöldfelület, és ne vágják ki az ártéri erdő fáit. Mindent megtesznek azért, hogy ne szűnjön meg az egyik utolsó természetes, nem kiépített budapesti Duna-parti rész. ","shortLead":"A Hajógyári-sziget hétvégente, pláne jó időben szinte teljesen megtelik, rengetegen keresik a kevés megmaradt dunai...","id":"20200916_Mi_lesz_ha_a_maradek_kapcsolatunkat_is_elveszitjuk_a_Dunaparttal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05755047-29a4-4e41-b40e-89fe75624d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee36980-5c63-4969-8a17-aa83730048e3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200916_Mi_lesz_ha_a_maradek_kapcsolatunkat_is_elveszitjuk_a_Dunaparttal","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:30","title":"Mi lesz, ha a maradék kapcsolatunkat is elveszítjük a Duna-parttal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De felkerült Bécs is azoknak a kockázatos területek listájára Németországban.","shortLead":"De felkerült Bécs is azoknak a kockázatos területek listájára Németországban.","id":"20200916_Karantenlistara_kerult_Budapest_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1150f839-0314-4637-bdea-a7246ea80fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Karantenlistara_kerult_Budapest_Nemetorszagban","timestamp":"2020. szeptember. 16. 20:07","title":"Karanténlistára került Budapest Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt nyilatkozta, számára nem hatalmi kérdés a Színház- és Filmművészeti Egyetem ügye.","shortLead":"Azt nyilatkozta, számára nem hatalmi kérdés a Színház- és Filmművészeti Egyetem ügye.","id":"20200916_vidnyanszky_attila_szfe_kuratorium_schilling_arpad_bodo_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34ff4a3-4c2c-4b48-9e29-0f57d5da5aaa","keywords":null,"link":"/kultura/20200916_vidnyanszky_attila_szfe_kuratorium_schilling_arpad_bodo_viktor","timestamp":"2020. szeptember. 16. 12:14","title":"Vidnyánszky állítja: félreáll, ha ő az akadálya az álláspontok közeledésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421be349-11d3-47e8-a002-0da7b04600d7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint félmillió forintnyi euróhoz lehet jutni. A jelentkezési határidő kedden lejárt. ","shortLead":"Több mint félmillió forintnyi euróhoz lehet jutni. A jelentkezési határidő kedden lejárt. ","id":"20200916_Semmitteves_osztondij_nemet_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=421be349-11d3-47e8-a002-0da7b04600d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c035594-91e6-4084-8081-58348b32ad42","keywords":null,"link":"/elet/20200916_Semmitteves_osztondij_nemet_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 16. 17:30","title":"Semmittevési ösztöndíjat írt ki egy német egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bértámogatási konstrukciók összesen 280 ezer munkavállalót értek el. A magyar munkahelyvédelmi bértámogatás töredéke volt az osztrák és német párjának.","shortLead":"A bértámogatási konstrukciók összesen 280 ezer munkavállalót értek el. A magyar munkahelyvédelmi bértámogatás töredéke...","id":"20200917_bertamogatas_kurzarbeit_kormany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0645cb9e-ed1f-40c0-8283-68052756b089","keywords":null,"link":"/kkv/20200917_bertamogatas_kurzarbeit_kormany_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 17. 10:40","title":"Vége a bértámogatási programnak, a kormány elárulta az eredményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762f5a19-d19e-40a5-8c78-7c5615f90bf9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zöld rendszámos új szabadidő-autóval a korábban ígértnél 10 kilométerrel nagyobb távolság tehető meg a benzinmotor beindulása nélkül.","shortLead":"A zöld rendszámos új szabadidő-autóval a korábban ígértnél 10 kilométerrel nagyobb távolság tehető meg a benzinmotor...","id":"20200918_az_igertnel_messzebb_gurul_villannyal_a_plugin_hibrid_toyota_rav4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=762f5a19-d19e-40a5-8c78-7c5615f90bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bad164-3be2-4a0f-a0ca-54689deacda9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200918_az_igertnel_messzebb_gurul_villannyal_a_plugin_hibrid_toyota_rav4","timestamp":"2020. szeptember. 18. 09:51","title":"Az ígértnél messzebb gurul villannyal a plugin hibrid Toyota RAV4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]