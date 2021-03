Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c34abe1-370a-4652-a530-45508a05535d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ionoszférában kitört ciklon hivatalosan 2014-ben volt detektálható, de a kutatók csak most tudták megerősíteni. A jelenség mintegy 8 órán át tartott.","shortLead":"Az ionoszférában kitört ciklon hivatalosan 2014-ben volt detektálható, de a kutatók csak most tudták megerősíteni...","id":"20210304_urhurrikan_eszaki_sark_ciklon_ionoszfera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c34abe1-370a-4652-a530-45508a05535d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8b5cd7-99e6-4e99-8b93-aa1f38eaa9ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_urhurrikan_eszaki_sark_ciklon_ionoszfera","timestamp":"2021. március. 04. 15:03","title":"Hurrikán volt az űrben az Északi-sark fölött, soha nem láttak még ilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A cseh kormányfő szerint az Európai Unió szolidaritásának köszönhetően kapnak plusz vakcinát.","shortLead":"A cseh kormányfő szerint az Európai Unió szolidaritásának köszönhetően kapnak plusz vakcinát.","id":"20210303_vakcina_eu_Csehorszag_Szlovakia_Ausztria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585145c8-3f76-41e4-aaea-2b07ac1dcded","keywords":null,"link":"/vilag/20210303_vakcina_eu_Csehorszag_Szlovakia_Ausztria","timestamp":"2021. március. 03. 20:48","title":"Soron kívül kap vakcinákat az EU-tól Csehország, Szlovákia és Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5b2465-23c2-4985-9645-aa9422f73785","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A galántai járványkórház intenzív osztályán külön pszichológus foglalkozik az orvosokkal.","shortLead":"A galántai járványkórház intenzív osztályán külön pszichológus foglalkozik az orvosokkal.","id":"20210303_galanta_szlovakia_intenziv_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e5b2465-23c2-4985-9645-aa9422f73785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79aaaf87-94ab-400b-bcea-19c191392c7c","keywords":null,"link":"/vilag/20210303_galanta_szlovakia_intenziv_koronavirus","timestamp":"2021. március. 03. 10:24","title":"Bejutott a kamera a galántai járványkórházba, ahol a lélegeztetőgépre kerültek 60 százaléka meghal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510f0bd7-748d-4919-921c-71e0792ae4fc","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A kronologikus irodalomoktatás csapdájáról, a női szerepminták elavultságáról és az irodalom hatásmechanizmusáról is beszélt a HVG-nek adott interjúban Nyáry Krisztián.","shortLead":"A kronologikus irodalomoktatás csapdájáról, a női szerepminták elavultságáról és az irodalom hatásmechanizmusáról is...","id":"20210303_Irodalom_es_cancel_culture_Nyary_Krisztian_a_kotelezokrol_es_a_vitakulturarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=510f0bd7-748d-4919-921c-71e0792ae4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ef463c-dc2c-4800-a3dc-af1f8ace27de","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_Irodalom_es_cancel_culture_Nyary_Krisztian_a_kotelezokrol_es_a_vitakulturarol","timestamp":"2021. március. 03. 13:47","title":"Irodalom és cancel culture: Nyáry Krisztián a kötelezőkről és a vitakultúráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jakab Péter pártján kívül nem történik látványos elmozdulás az ellenzéki térfélen.","shortLead":"Jakab Péter pártján kívül nem történik látványos elmozdulás az ellenzéki térfélen.","id":"20210303_Republikon_februar_jobbik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644eb625-f0bb-40a0-bcc8-f933b205fce5","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Republikon_februar_jobbik","timestamp":"2021. március. 03. 14:32","title":"Republikon: stagnál a Fidesz, erősödik a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bae1548-23b4-41e4-88dc-887c30595e93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2020-ban, Szikszón találtak három nyávogó kismacskát, de meglepően vadak voltak: kiderült, hogy vadmacskákról van szó. Most szabadon engedték mindhármat a Bükkben.","shortLead":"2020-ban, Szikszón találtak három nyávogó kismacskát, de meglepően vadak voltak: kiderült, hogy vadmacskákról van szó...","id":"20210304_Tul_vadnak_tuntek_a_kiscicak_szabadon_engedtek_a_tavaly_talalt_vadmacskakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bae1548-23b4-41e4-88dc-887c30595e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1058ef46-8553-48ac-b955-bef7639eccb3","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Tul_vadnak_tuntek_a_kiscicak_szabadon_engedtek_a_tavaly_talalt_vadmacskakat","timestamp":"2021. március. 04. 08:58","title":"Túl vadnak tűntek a kiscicák: szabadon engedték a tavaly talált vadmacskákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfcacada-ea5a-4c8a-9814-8d2dcf9cbdf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három ellenzéki párt villámgyorsan reagált a ma bejelentett korlátozásokra. A Jobbik hiányolja a 80 százalékos bértámogatást a bajba jutottaknak, a DK bezárná a kaszinókat, és szüneteltetné a miséket, az LMP pedig teljes összegű táppénzt követel a koronavírus miatt otthon maradóknak.","shortLead":"Három ellenzéki párt villámgyorsan reagált a ma bejelentett korlátozásokra. A Jobbik hiányolja a 80 százalékos...","id":"20210304_dk_jobbik_lmp_koronavirus_szigoritas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfcacada-ea5a-4c8a-9814-8d2dcf9cbdf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3551ef-4b92-4546-941b-c80f99e001ea","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_dk_jobbik_lmp_koronavirus_szigoritas","timestamp":"2021. március. 04. 13:20","title":"A DK a szigorításokról: Zárják be a kaszinókat és a templomokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8c4684-e480-4ea9-85c2-6c7f9a4fce7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube-videós Luke Miani egy kiszuperált iMac-et és egy M1 processzorral szerelt Mac Minit házasított össze.","shortLead":"A YouTube-videós Luke Miani egy kiszuperált iMac-et és egy M1 processzorral szerelt Mac Minit házasított össze.","id":"20210304_apple_silicon_m1_processzor_diy_luke_miani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a8c4684-e480-4ea9-85c2-6c7f9a4fce7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4100fa2-b279-47c6-87c7-96fdabe9973e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_apple_silicon_m1_processzor_diy_luke_miani","timestamp":"2021. március. 04. 11:33","title":"Videó: Megcsinálták a világ első iMac-jét, amiben az M1 processzor dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]