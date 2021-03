Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d5c44b4-b354-4306-9509-2c8d07971adc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oculus VR társalapítója, Nirav Patel egy olyan laptopot álmodott meg, amiben a tulajdonosok cserélgethetik az alkatrészeket.","shortLead":"Az Oculus VR társalapítója, Nirav Patel egy olyan laptopot álmodott meg, amiben a tulajdonosok cserélgethetik...","id":"20210310_framework_laptop_szerelheto_laptop_modularis_laptop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d5c44b4-b354-4306-9509-2c8d07971adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb028f0-d74d-4bfc-b9d9-3c83b238c169","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_framework_laptop_szerelheto_laptop_modularis_laptop","timestamp":"2021. március. 10. 11:03","title":"Erősebb processzort szeretne a laptopjába? Ebben bármikor kicserélheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82aca66a-a91d-4f93-8cb2-8a16136a4a71","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"202103010_Marabu_Feknyuz_Kreta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82aca66a-a91d-4f93-8cb2-8a16136a4a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21859a99-e10e-4bce-a184-e9b2d9a0fb52","keywords":null,"link":"/itthon/202103010_Marabu_Feknyuz_Kreta","timestamp":"2021. március. 10. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Kréta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üzeneteket ezúttal is a 60 év alatti krónikus betegek kapják.","shortLead":"Az üzeneteket ezúttal is a 60 év alatti krónikus betegek kapják.","id":"20210309_vakcina_oltas_sms_astrazeneca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03fff050-0945-4e4a-b051-382248d6e987","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_vakcina_oltas_sms_astrazeneca","timestamp":"2021. március. 09. 12:52","title":"Megint elkezdték kiküldeni az AstraZeneca oltásra hívó sms-eket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573b592b-0261-464e-bb3a-2dcf222ff435","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az állami támogatáshoz szükséges eljárást pár nap alatt zongorázta le a fideszes önkormányzat a kormánnyal 2020 végén. A fél focipályányi területen lesz régészeti tematikájú homokozó is.","shortLead":"Az állami támogatáshoz szükséges eljárást pár nap alatt zongorázta le a fideszes önkormányzat a kormánnyal 2020 végén...","id":"20210311_Park_epul_V_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=573b592b-0261-464e-bb3a-2dcf222ff435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f58aad7-9fb9-4b17-a4ad-e6c7580211ab","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_Park_epul_V_kerulet","timestamp":"2021. március. 11. 09:55","title":"Több mint 3 milliárd forintból épül \"zsebpark\" az V. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Qualcomm jelenleg több processzoron is dolgozik, köztük azon, ami a 2022-es év androidos csúcsmobiljaiba kerülhet majd bele.","shortLead":"Az amerikai Qualcomm jelenleg több processzoron is dolgozik, köztük azon, ami a 2022-es év androidos csúcsmobiljaiba...","id":"20210309_qualcomm_snapdragon_processzor_leica","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92fea654-d006-4298-94e9-ac115297f199","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_qualcomm_snapdragon_processzor_leica","timestamp":"2021. március. 09. 15:03","title":"Összeáll a Qualcomm és a Leica, együtt dolgoznak az új csúcsprocesszoron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A stratégiai raktárkészleten felüli lélegeztetőgépek értékesítéséről jelent meg rendelet.","shortLead":"A stratégiai raktárkészleten felüli lélegeztetőgépek értékesítéséről jelent meg rendelet.","id":"20210311_Lelegeztetogep_rendelet_eladas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab1de50-183d-43c2-bc8b-23f038ad4431","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Lelegeztetogep_rendelet_eladas","timestamp":"2021. március. 11. 06:10","title":"Lélegeztetőgépeket adna el a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84d1a8b-b384-4d98-abf1-404eaf9a2054","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az USA első tagállamaként Alaszka büszkélkedett el azzal, hogy mindenki kaphat vakcinát, aki szeretne. Az oltás nem kötelező.","shortLead":"Az USA első tagállamaként Alaszka büszkélkedett el azzal, hogy mindenki kaphat vakcinát, aki szeretne. Az oltás nem...","id":"20210310_Alaszka_koronavirus_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84d1a8b-b384-4d98-abf1-404eaf9a2054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e27954-b4b7-4153-ad6c-c1b04af2136e","keywords":null,"link":"/vilag/20210310_Alaszka_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. március. 10. 07:26","title":"Alaszkában minden 16 év feletti számára elérhetővé tették a koronavírus elleni vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Radiokarbonos vizsgálatok alapján egy nemzetközi kutatócsoport arra jutott, hogy a belgiumi Spy-barlangban talált csontok jóval idősebbek annál, mint eddig gondolták. ","shortLead":"Radiokarbonos vizsgálatok alapján egy nemzetközi kutatócsoport arra jutott, hogy a belgiumi Spy-barlangban talált...","id":"20210310_neandervolgyi_ember_vizsgalat_kutatas_kormeghatarozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867fd625-ede7-443a-ac84-0fa6b154b01d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_neandervolgyi_ember_vizsgalat_kutatas_kormeghatarozas","timestamp":"2021. március. 10. 17:03","title":"20 ezer évvel korábban halhatott ki a neandervölgyi ember, mint azt eddig gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]