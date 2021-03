Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e57a5b6-d72a-4ec8-8fa9-07d7d08d28b6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai oltási kampány a tervezettnél sokkal jobban halad. Biden május elsejére minden felnőtt amerikainak biztosítani akarja az oltás lehetőségét.\r

","shortLead":"Az amerikai oltási kampány a tervezettnél sokkal jobban halad. Biden május elsejére minden felnőtt amerikainak...","id":"20210312_Joe_Biden_mentocsomag_torvenyjavaslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e57a5b6-d72a-4ec8-8fa9-07d7d08d28b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81268f53-15b2-424b-bc35-499f479bfd88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_Joe_Biden_mentocsomag_torvenyjavaslat","timestamp":"2021. március. 12. 05:18","title":"Joe Biden aláírta az 1900 milliárd dolláros mentőcsomagról szóló törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A novai Csicsergő Szabadidőközpont elbocsátotta a legtöbb alkalmazottját, bértámogatást is csak januárban kaptak, és ki sem nyithattak egy percre sem.","shortLead":"A novai Csicsergő Szabadidőközpont elbocsátotta a legtöbb alkalmazottját, bértámogatást is csak januárban kaptak, és ki...","id":"20210312_nav_nova_penztargep_ellenorzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515bd2f8-2eff-4980-a64a-0a86eebbcbd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_nav_nova_penztargep_ellenorzes","timestamp":"2021. március. 12. 07:24","title":"A NAV ellenőrizte, miért nem használja november óta a pénztárgépét egy zalai üdülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee78352e-c106-4a42-adc9-c55dc8610695","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország északi térségében a tavaly márciusihoz hasonló kritikus helyzet alakult ki.\r

\r

","shortLead":"Az ország északi térségében a tavaly márciusihoz hasonló kritikus helyzet alakult ki.\r

\r

","id":"20210312_Hetfotol_lezarjak_Olaszorszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee78352e-c106-4a42-adc9-c55dc8610695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce34461-0428-47cc-a53f-cf0470e19fcb","keywords":null,"link":"/vilag/20210312_Hetfotol_lezarjak_Olaszorszagot","timestamp":"2021. március. 12. 06:55","title":"Hétfőtől országos zárlat jöhet Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf1f1d8d-428b-4a40-90e6-417c8631130b","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Rómában élő Bruck Edith Magyarországon született. Tizenkét évesen deportálták Auschwitzba, ahonnan egyik nővérével tért vissza. Szülei, egy testvére, több rokona nem élte túl a holokausztot. A 88 éves író, költő egész életét a tanúságtevésnek szentelte, a pápa is felfigyelt rá. ","shortLead":"A Rómában élő Bruck Edith Magyarországon született. Tizenkét évesen deportálták Auschwitzba, ahonnan egyik nővérével...","id":"20210313_Bruck_Edith_Holokauszttulelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf1f1d8d-428b-4a40-90e6-417c8631130b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0bc5d4-877a-4948-a022-1abbe34b9a30","keywords":null,"link":"/360/20210313_Bruck_Edith_Holokauszttulelo","timestamp":"2021. március. 13. 11:00","title":"Bruck Edith holokauszt-túlélő: Az is a szabadságomhoz tartozik, hogy nem gyűlölök senkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2555ac5-074b-4c89-be01-80c122ad5897","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha nincs elég úszómester, alkalmazz robotot! Ehhez fejlesztettek és szabadalmaztattak vízimentő gépet az ilmenaui IOSB kutatóintézetben. ","shortLead":"Ha nincs elég úszómester, alkalmazz robotot! Ehhez fejlesztettek és szabadalmaztattak vízimentő gépet az ilmenaui IOSB...","id":"202110_vizimento_robot_baywatch_reloaded","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2555ac5-074b-4c89-be01-80c122ad5897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af3925a-bfb6-45b5-95e8-f4dccb3ae704","keywords":null,"link":"/360/202110_vizimento_robot_baywatch_reloaded","timestamp":"2021. március. 13. 16:10","title":"Baywatch Reloaded: észleli, ha fulladozik valaki, gyorsan ki is menti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7962ae7d-04a5-4edf-8f33-e6dafed0295f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Valamennyi szóba jöhető magyar és nemzetközi bírósági fórum előtt támadni fogják az NMHH Médiatanácsának határozatát a frekvencia pályázatról.","shortLead":"Valamennyi szóba jöhető magyar és nemzetközi bírósági fórum előtt támadni fogják az NMHH Médiatanácsának határozatát...","id":"20210312_klubradio_mediatanacs_palyazat_megtamadjak_a_dontest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7962ae7d-04a5-4edf-8f33-e6dafed0295f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbf8ec0-df0f-42b8-85a0-e59bc3550690","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_klubradio_mediatanacs_palyazat_megtamadjak_a_dontest","timestamp":"2021. március. 12. 17:18","title":"Hadat üzent a Klubrádió a Médiatanácsnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf89bc51-4b30-4605-83c6-715db2994f01","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarra fordítva szuverenitást jelent a Soberana 02 vakcina neve. A klinikai tesztelés hármas fázisában tart.","shortLead":"Magyarra fordítva szuverenitást jelent a Soberana 02 vakcina neve. A klinikai tesztelés hármas fázisában tart.","id":"20210311_kubaiirani_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf89bc51-4b30-4605-83c6-715db2994f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca605be-107d-4d4e-8fe0-3038218ad891","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_kubaiirani_vakcina","timestamp":"2021. március. 11. 21:04","title":"Már tesztelik Kuba és Irán közös vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139afe13-a776-4036-8a96-4a2cf7c21ea1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napon meghalt egy 35 éves nő is, aki a koronavírus-fertőzés mellett cukorbeteg volt és pajzsmirigy-túlműködéssel küzdött.","shortLead":"Az elmúlt napon meghalt egy 35 éves nő is, aki a koronavírus-fertőzés mellett cukorbeteg volt és...","id":"20210312_Koronavirus_elhunytak_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=139afe13-a776-4036-8a96-4a2cf7c21ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74cd9b5-8269-4652-b3be-5904d5ad8df5","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_Koronavirus_elhunytak_Magyarorszag","timestamp":"2021. március. 12. 12:23","title":"Koronavírus: meghalt egy 19 éves férfi, az elhunytak ötöde nem volt idősebb 60 évesnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]