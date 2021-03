Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hétközben még azt állította, hogy március végén, április elején lesz. ","shortLead":"Hétközben még azt állította, hogy március végén, április elején lesz. ","id":"20210313_szlavik_most_eppen_nem_tudja_mikor_tetozik_a_harmadik_hullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd63830-6a42-43ee-9183-5d9112014a14","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_szlavik_most_eppen_nem_tudja_mikor_tetozik_a_harmadik_hullam","timestamp":"2021. március. 13. 14:30","title":"Szlávik szerint most éppen nehezen becsülhető, mikor lesz a harmadik hullám csúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-fertőzött Bányai Gábort családja közlése szerint továbbra is lélegeztetőgépen tartják, altatásban.","shortLead":"A koronavírus-fertőzött Bányai Gábort családja közlése szerint továbbra is lélegeztetőgépen tartják, altatásban.","id":"20210312_banyai_gabor_fidesz_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95638bf-7600-4c5b-ac10-f4967d45784e","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_banyai_gabor_fidesz_koronavirus","timestamp":"2021. március. 12. 18:45","title":"Kritikus az állapota Bányai Gábor fideszes képviselőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2244cde9-5934-4c03-bb93-3b49ed363fb0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Három meccset játszottak ma az első osztályú labdarúgó bajnokságban. Eredmények és tabella.



","shortLead":"Három meccset játszottak ma az első osztályú labdarúgó bajnokságban. Eredmények és tabella.



","id":"20210313_Gyozott_az_Ujpest_es_az_MTK","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2244cde9-5934-4c03-bb93-3b49ed363fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f13e84d-df3a-4275-906b-714bd8d926fa","keywords":null,"link":"/sport/20210313_Gyozott_az_Ujpest_es_az_MTK","timestamp":"2021. március. 13. 21:31","title":"Győzött az Újpest és az MTK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44b024d-f235-49c1-a30d-54b50d3ed057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kifejezetten gyerekek számára készítette el a Fitbit az Ace 3 márkájú okoskarkötőt. Segíthet a gyerekek napi aktivitásának, illetve alvási szokásaiknak követésében.","shortLead":"Kifejezetten gyerekek számára készítette el a Fitbit az Ace 3 márkájú okoskarkötőt. Segíthet a gyerekek napi...","id":"20210313_fitbit_ace3_aktivitaskoveto_okoskarkoto_gyerekeknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e44b024d-f235-49c1-a30d-54b50d3ed057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d9d342-07af-4df3-b68a-7fd90005839b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210313_fitbit_ace3_aktivitaskoveto_okoskarkoto_gyerekeknek","timestamp":"2021. március. 13. 12:03","title":"Sokat ül a gyerekek a kijelző előtt? Segíthet az új Fitbit okoskarkötő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab43a87-c24f-4582-8490-f5d5ef128029","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megígértem a bátyámnak, hogy bekerülök a csapatba – így aggódik a válogató után Tashi, akinek álma, hogy focista legyen. Közben bepillanthatunk a bhutáni család mindennapjaiba és egy színes vallási szertartásba is. A monostor gyermekei, harmadik rész. ","shortLead":"Megígértem a bátyámnak, hogy bekerülök a csapatba – így aggódik a válogató után Tashi, akinek álma, hogy focista...","id":"20210313_Doku360_A_monostor_gyermekei_harmadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ab43a87-c24f-4582-8490-f5d5ef128029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7d3107-7cc3-4243-8e9e-9b05c1319e05","keywords":null,"link":"/360/20210313_Doku360_A_monostor_gyermekei_harmadik_resz","timestamp":"2021. március. 13. 19:00","title":"Doku360: Már egészen kiskorától egy fiú lelke lakik benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d47727-8b32-43c8-b567-91cf4906c293","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"30 százalékkal többen foglaltak most körmöshöz és fodrászhoz Rómában.","shortLead":"30 százalékkal többen foglaltak most körmöshöz és fodrászhoz Rómában.","id":"20210312_szepsegszalon_fodraszat_roma_zarlat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d47727-8b32-43c8-b567-91cf4906c293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f8d0c5-3653-4fbb-a6af-4444f7b2130e","keywords":null,"link":"/elet/20210312_szepsegszalon_fodraszat_roma_zarlat","timestamp":"2021. március. 12. 20:54","title":"Az olaszok megrohamozták a fodrászaikat az újabb zárlat előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9a4de8-215b-4241-bca7-f9ba665e11b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 8897 embert ápolnak Coviddal, elhunyt 163 beteg.\r

\r

","shortLead":"Kórházban 8897 embert ápolnak Coviddal, elhunyt 163 beteg.\r

\r

","id":"20210313_koronavirus_jarvany_magyarorszagi_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc9a4de8-215b-4241-bca7-f9ba665e11b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc619db5-1c7f-43c9-a446-eae5f9a02232","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_koronavirus_jarvany_magyarorszagi_szamok","timestamp":"2021. március. 13. 08:55","title":"Koronavírus: majdnem ezren vannak már lélegeztetőgépen, 9444 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9d27618-b5f4-446b-b905-76d44eac7339","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Egy éjjeli házkutatás során lőtték le az ágyából kiugrasztott, ártatlan Breonna Taylort a louisville-i rendőrök tavaly március 13-án. A fiatal afroamerikai ápoló halála újabb lendületet adott az antirasszista tüntetéseknek Amerikában. A nő életét kioltó golyók nem, egyelőre csak a célt tévesztett lövedékek számítottak az igazságszolgáltatás szemében. Egy évvel az eset után a felelősségre vonás kimerült két kirúgásban, néhány figyelmeztetésben és egy felmentésben. ","shortLead":"Egy éjjeli házkutatás során lőtték le az ágyából kiugrasztott, ártatlan Breonna Taylort a louisville-i rendőrök tavaly...","id":"20210313_Arra_ebredt_hogy_lelovik__breonna_taylor_halala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9d27618-b5f4-446b-b905-76d44eac7339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d560dd5-1c6d-4d47-b68c-ff47e7f9c509","keywords":null,"link":"/elet/20210313_Arra_ebredt_hogy_lelovik__breonna_taylor_halala","timestamp":"2021. március. 13. 20:00","title":"Arra ébredt, hogy lelövik – egy éve ölték meg Breonna Taylort a rendőrök az otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]