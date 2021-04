Oszkó-Jakab Natália, a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatója szerint meg lehet biztonságos körülmények között rendezni a tíznapos eseményt.

“A Művészetek Völgye három csodálatos települése szerencsére lehetőséget ad arra, hogy szabadtéren, minél szellősebben, kis létszámú helyszíneken töltődhessenek a látogatóink kulturális és közösségi programokkal. Nyitottunk a tereken, Vigántpetenden és Taliándörögdön is új udvarok indulnak, valamint a vásár részt is kicsit átalakítjuk, hogy elkerüljük a sokadalmat. A programunk már kész, rendületlenül dolgozunk, hogy amennyiben lehetséges majd, biztonságban találkozhassunk a Völgyközösséggel. Egyre biztosabbnak látjuk, hogy nyárra javul a helyzet és meg tudjuk valósítani ezt a tíz napot. Sokan nevezik a Völgyet kulturális oázisnak, amire most talán a szokásosnál is nagyobb szüksége van mindannyiunknak, fellépőknek, látogatóknak egyaránt” - fogalmaz Oszkó-Jakab a közleményében.

Az ígért fellépők között van az Erik Sumo Band, Dés László, a Margaret Island, a Csík Zenekar, a Bohemian Betyars és Rúzsa Magdi, hetvenötödik születésnapját fogja a Völgyben ünnepelni Hobo, és Plusz-Mínusz koncerttel készül a Quimby.

Taliándörögdön indít udvart a Petőfi Irodalmi Múzeum, Vigántpetenden Vecsei H. Miklós és a Poket közösség. A kapolcsi evangélikus templomba költözik a Magyar Írószövetség, Lackfi János Versműhelyein és zenés versimpróin a szokott helyen, a Kaláka Versudvarban lehet majd részt venni.

A tervezett programok között találunk továbbá vígoperát, táncelőadásokat, újcirkuszi előadást, stand-up műsorokat, élőzenés filmvetítéseket, színházi workshopokat és színdarabokat, gyerekfoglalkozásokat is.

A Művészetek Völgyére már elkezdték árulni a jegyeket, de amennyiben a fesztivál mégsem tartható meg, a jegyeket automatikusan visszafizetik.

Amit eddig az idei fesztiválszezon alakulásáról tudunk:

A kisebb fesztiválok szervezői reménykednek abban, hogy sikerül megvalósítani néhány nyári eseményt.

Így kalkulálnak például a Kolorádó szervezői, akik augusztus közepére tervezik a fesztivált, már be is jelentették az első fellépők neveit.

Bár a megszokottnál kisebb lesz, de megtartják a Bánkitó Fesztivált is július második hetében.

A Fishing On Orfű szervezői még márciusban nyilatkoztak arról, hogy a tervek szerint ők is felállítják idén a színpadokat, a zenekarokkal azonban a biztonság kedvéért két dátumot is lekötöttek előre. A járványhelyzet alakulásától függően a Fishinget vagy június közepén vagy augusztus végén tartják meg.

Ugyanakkor az idei nagy fesztiválok közül már többet is, a Balaton Soundot és a VOLT-ot is át kellett dátumozni 2022-re,

a Szigettel kapcsolatban pedig Kádár Tamás főszerevező azt nyilatkozta a minap, hogy még mindig nem tudni, hogy lesz-e fesztivál az idén, bár az a valószínűbb, hogy nem lesz.

Szlovákiában a Pohoda Fesztivált is eltolták a 2022-es évre,

ehhez képest a szomszédos Szerbiában már februárban tudták a szervezők, hogy a régió egyik legnagyobb fesztiválját, az Exitet megtartják júliusban Újvidéken.

