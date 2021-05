Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e6b55412-0be3-4532-8779-e830785edbc2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Depressziós vagy csak rosszkedvű? Depresszióban szenved vagy más betegsége van? Nem mindig könnyű ezt eldönteni. Mindeddig főképp a tünetek listája alapján, vagyis lényegében szubjektív döntéssel diagnosztizálják az orvosok a komoly és sokakat érintő állapotot. ","shortLead":"Depressziós vagy csak rosszkedvű? Depresszióban szenved vagy más betegsége van? Nem mindig könnyű ezt eldönteni...","id":"202119_depressziojelzo_verre_mennek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6b55412-0be3-4532-8779-e830785edbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0c529e-047e-4e9c-b736-1014b8aac7f4","keywords":null,"link":"/360/202119_depressziojelzo_verre_mennek","timestamp":"2021. május. 13. 12:00","title":"Vérből kimutatható a depresszió, sőt az is, melyik gyógyszer lesz jó rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f60100-2135-4c0e-afca-9e55f56ac05c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóság arra keres bizonyítékot, hogy megalapozott-e a hivatali visszaélés gyanúja.","shortLead":"A hatóság arra keres bizonyítékot, hogy megalapozott-e a hivatali visszaélés gyanúja.","id":"20210511_Roman_korrupcioellenes_ugyeszseg_Szekelyfold_medve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6f60100-2135-4c0e-afca-9e55f56ac05c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d93f72-4988-4ef8-b554-82bc90bed627","keywords":null,"link":"/elet/20210511_Roman_korrupcioellenes_ugyeszseg_Szekelyfold_medve","timestamp":"2021. május. 11. 16:59","title":"Már a román korrupcióellenes ügyészség is vizsgálja a Székelyföldön kilőtt hatalmas medve ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1262d33-8b7b-432b-b6bf-f78db89a7e63","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó budapesti rendezvényén jártunk, ahol az M3 korábbi generációi és a legújabb versenyszimulátor mellett az M3 Competition xDrive és az M4 Competition xDrive hazai árával is megismerkedtünk.","shortLead":"A bajor gyártó budapesti rendezvényén jártunk, ahol az M3 korábbi generációi és a legújabb versenyszimulátor mellett...","id":"20210512_magyarorszagon_az_elso_osszkerekes_bmw_m3_es_m4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1262d33-8b7b-432b-b6bf-f78db89a7e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11acbc30-5b3b-4483-8442-b73f13a0806d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_magyarorszagon_az_elso_osszkerekes_bmw_m3_es_m4","timestamp":"2021. május. 12. 12:17","title":"Magyarországon az első összkerekes BMW M3 és M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d07a32-2229-4762-bc25-d6c4b8aac91b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapattárs Péni István egy biztonsági kamerás felvételt küldött a sportlövők szövetségének az esetről.","shortLead":"A csapattárs Péni István egy biztonsági kamerás felvételt küldött a sportlövők szövetségének az esetről.","id":"20210512_sidi_peter_versenyengedely_india","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71d07a32-2229-4762-bc25-d6c4b8aac91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f13ca6a0-7aa8-44ba-874a-b6b3062c0874","keywords":null,"link":"/sport/20210512_sidi_peter_versenyengedely_india","timestamp":"2021. május. 12. 16:29","title":"Felfüggesztették Sidi Péter versenyengedélyét, mert behatolhatott a csapattársa szobájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen kérik a Facebookot, vesse el a gyerekeknek szánt Instagram ötletét. Korábban politikusok írtak emiatt a cégnek, most 44 amerikai főállamügyész.","shortLead":"Egyre többen kérik a Facebookot, vesse el a gyerekeknek szánt Instagram ötletét. Korábban politikusok írtak emiatt...","id":"20210512_facebook_instagram_kids_kepmegoszto_app_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb862279-4c2f-47a5-9d0c-c5bb6b45db54","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_facebook_instagram_kids_kepmegoszto_app_alkalmazas","timestamp":"2021. május. 12. 12:03","title":"44 főügyész kéri a Facebooktól: hagyja békén a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2462f5-af01-4c78-b341-f925ac046b46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő ellen rongálás miatt nyomoznak.","shortLead":"A nő ellen rongálás miatt nyomoznak.","id":"20210512_sator_rongalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b2462f5-af01-4c78-b341-f925ac046b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26e1bfe-f182-4ccc-baf1-5bad7dde5d50","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_sator_rongalas","timestamp":"2021. május. 12. 17:56","title":"Egy 60 éves harkányi nő szétvágott egy rendelő előtti sátrat, mert az szerinte zavarta a városképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932c36f4-44c1-4fb0-9beb-1ffee68f636e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az EMA szerint az engedélyeztetés előtt álló oltóanyagok mindegyike hatásos az indiai vírusmutációval szemben.","shortLead":"Az EMA szerint az engedélyeztetés előtt álló oltóanyagok mindegyike hatásos az indiai vírusmutációval szemben.","id":"20210512_Vakcina_Szputnyik_V_Europai_Gyogyszerugynokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=932c36f4-44c1-4fb0-9beb-1ffee68f636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c20465e-8bb5-4af3-adc6-6902205cbb7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_Vakcina_Szputnyik_V_Europai_Gyogyszerugynokseg","timestamp":"2021. május. 12. 16:43","title":"Négy vakcináról, köztük a Szputnyikról dönt hamarosan az Európai Gyógyszerügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b8dfca8-c6da-47ec-b967-fd81b9ce65c3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadásban a Hamasz kiberkommandóért és a rakéták pontosságának fejlesztéséért felelős tisztje is életét vesztette.","shortLead":"A támadásban a Hamasz kiberkommandóért és a rakéták pontosságának fejlesztéséért felelős tisztje is életét vesztette.","id":"20210512_izrael_gazai_ovezet_hamasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b8dfca8-c6da-47ec-b967-fd81b9ce65c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01114d7-2df4-4ea0-8948-7b7136ca827d","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_izrael_gazai_ovezet_hamasz","timestamp":"2021. május. 12. 17:37","title":"Izrael célzott támadásokkal a Hamász hat parancsnokát is megölte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]