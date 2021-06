Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Három fázisban kutatnák a Holdat az orosz és a kínai tudósok, a projekthez mások is csatlakozhatnak.","shortLead":"Három fázisban kutatnák a Holdat az orosz és a kínai tudósok, a projekthez mások is csatlakozhatnak.","id":"20210617_kina_oroszorszag_urkutatas_hold_bazis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea6ae80-7064-46c3-98d5-edf72024601d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_kina_oroszorszag_urkutatas_hold_bazis","timestamp":"2021. június. 17. 14:03","title":"Hív Kína, vár Oroszország – társakat keresnek a Hold-bázisra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee88b056-bba6-4f09-b1f6-b687b3716ac0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP elnöksége felfüggesztette egykori elnöke, Molnár Gyula párttagságát, miután Molnár bejelentette, ha nyer a választáson, a DK frakciójába ül. A szocialisták egyúttal visszavonták komlói egyéni jelöltjük, Szakács László támogatását, miután beállt mögé a DK.","shortLead":"Az MSZP elnöksége felfüggesztette egykori elnöke, Molnár Gyula párttagságát, miután Molnár bejelentette, ha nyer...","id":"20210616_Felfuggesztes_DK_Molnar_Gyula_MSZP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee88b056-bba6-4f09-b1f6-b687b3716ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c3b1fd-9b31-4fa4-9e19-9de95ea89ad7","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_Felfuggesztes_DK_Molnar_Gyula_MSZP","timestamp":"2021. június. 16. 16:21","title":"Felfüggesztette a DK-ba tartó Molnár Gyula tagságát az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61c3bf7-0f79-4c36-92bc-9a8e32c844c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A termesztésre használt kétszintes csarnok saját áramellátó rendszerrel rendelkezett, az infrastruktúra távvezérelhető volt, a dolgozóknak pedig egy saját lakrészt is kialakítottak. 250 millió forint értékben foglalt le kábítószert a rendőrség.","shortLead":"A termesztésre használt kétszintes csarnok saját áramellátó rendszerrel rendelkezett, az infrastruktúra távvezérelhető...","id":"20210617_drog_kabitoszer_csarnok_gyar_Kecskemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d61c3bf7-0f79-4c36-92bc-9a8e32c844c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba387b9-bc9d-4236-bbc3-4af5af350c89","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_drog_kabitoszer_csarnok_gyar_Kecskemet","timestamp":"2021. június. 17. 08:01","title":"Külön lift szállította a kábítószert a kecskeméti high-tech droggyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Korábban az egyik biztosító kárrendezéskor alacsonyabb áron térítette meg a felhasznált alkatrészek árát, amennyiben azokat nem az általa kijelölt kereskedőnél vásárolták.\r

","shortLead":"Korábban az egyik biztosító kárrendezéskor alacsonyabb áron térítette meg a felhasznált alkatrészek árát, amennyiben...","id":"20210617_Dontott_a_Kuria_szabadon_valaszthat_alkatreszt_autos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac594b58-2280-4e44-8ca1-45902bd236d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210617_Dontott_a_Kuria_szabadon_valaszthat_alkatreszt_autos","timestamp":"2021. június. 17. 07:32","title":"Döntött a Kúria: nem írhatja elő a biztosító, melyik autóalkatrész-kereskedőtől vásároljanak javításhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b5b0b9-bbbc-4c8c-af9d-0c9e8447491a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Debütált a YouTube-on M.Tóth Géza szívhez szóló, mégis nagyon szórakoztató, 11 perces animációja, amely egy végtelenül egyszerű ötleten alapul: egy kisfiú gyufákkal meséli el, milyennek látja a felnőttek világát. ","shortLead":"Debütált a YouTube-on M.Tóth Géza szívhez szóló, mégis nagyon szórakoztató, 11 perces animációja, amely egy végtelenül...","id":"20210617_A_szabalyok_vegso_soron_minden_embert_ugyanolyanna_akarnak_formalni__ingyen_megnezheto_a_zsenialis_gyufaanimacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82b5b0b9-bbbc-4c8c-af9d-0c9e8447491a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474b153f-6caf-4246-be9d-e3215b030be5","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_A_szabalyok_vegso_soron_minden_embert_ugyanolyanna_akarnak_formalni__ingyen_megnezheto_a_zsenialis_gyufaanimacio","timestamp":"2021. június. 17. 13:06","title":"„A szabályok végső soron minden embert ugyanolyanná akarnak formálni” – ingyen megnézhető a zseniális gyufaanimáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a69cce-3a91-4063-80b8-f62d3ae658fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A \"knight rideres\" kormány nagyon menő, de meg kell szokni.","shortLead":"A \"knight rideres\" kormány nagyon menő, de meg kell szokni.","id":"20210616_Megkuzdenek_a_tulajdonosok_az_uj_Teslak_futurisztikus_kormanyaval__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84a69cce-3a91-4063-80b8-f62d3ae658fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981ce0e9-c6de-4fc7-a400-1773455c03c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_Megkuzdenek_a_tulajdonosok_az_uj_Teslak_futurisztikus_kormanyaval__video","timestamp":"2021. június. 16. 14:00","title":"Megküzdenek a tulajdonosok az új Teslák futurisztikus kormányával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kisebb fogyasztás és az alacsonyabb környezetterhelés is egyre inkább megjelenik a döntési szempontok között, amikor valaki arról határoz, hogy nem csak normál benzint vagy dízelt tankol. ","shortLead":"A kisebb fogyasztás és az alacsonyabb környezetterhelés is egyre inkább megjelenik a döntési szempontok között, amikor...","id":"20210617_autosok_soforok_premium_uzemanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a91be4c-22b3-4662-9afb-0eb7e07145e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210617_autosok_soforok_premium_uzemanyag","timestamp":"2021. június. 18. 08:05","title":"Az autósok fele rászokott a prémium üzemanyagokra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d673e96-4f4d-477a-b0dd-b0232759dc97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bizarr, elegáns, vicces kalapok minden mennyiségben. ","shortLead":"Bizarr, elegáns, vicces kalapok minden mennyiségben. ","id":"20210617_Megkezdodott_a_brit_arisztokracia_divatshowja_az_ascoti_derbi__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d673e96-4f4d-477a-b0dd-b0232759dc97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93095689-74f6-4104-9a5b-a6d0c493ec45","keywords":null,"link":"/elet/20210617_Megkezdodott_a_brit_arisztokracia_divatshowja_az_ascoti_derbi__fotok","timestamp":"2021. június. 17. 10:30","title":"Megkezdődött a brit arisztokrácia divatshow-ja, az ascoti derbi – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]