Portugália kontinentális része már a koronavírus-járvány negyedik hullámával küzd, közben Madeira szigete közölte, fogadnak minden beoltott turistát, akkor is, ha az EU-ban nem elfogadott vakcinát kapták. Igaz, kér mellé egy tesztet is. Majd egy újabbat.

A Delta-variánsnak köszönhetően újra megugrott a Covid-fertőzöttek száma Portugáliában - a múlt héten naponta átlagosan több mint kétezer új esetet regisztráltak. A vírus főleg a fiatalabb (és még nem beoltott) korosztályban terjed. A hétről hétre növekvő számok még nem okoznak nagyobb fennakadást a kórházi ellátásban, előrejelzések szerint azonban ez a jövő héten már bekövetkezhet. Jelenleg 567-en vannak kórházban - nagyrészt ötven év alattiak - , ebből 128-an intenzív osztályon. A halálesetek is ritkábbak, naponta nulla és négy-öt között vannak. A vírus eddig összesen 889 ezer embert fertőzött meg a tízmilliós Portugáliában, és 17 112 az elhunytak száma.

Az új hullám ellen az oltások felgyorsításával és újabb korlátozó intézkedésekkel próbálnak meg védekezni. Eddig a lakosság több mint fele, 52 százalék kapott oltást, 3 249 millió a teljesen beoltottak száma (a legidősebbek közel száz százaléka). E héten kezdődik a 18 éven felettiek oltása, és a tervek szerint, az ütemet felgyorsítva, heti 850 ezer vakcinát fognak beadni.

A korlátozó intézkedések szigora az egyes régiók fertőzöttségi szintjétől függ. Jelenleg a legfertőzöttebb a déli tengerpart, Algarve és Lisszabon, valamint a főváros körüli régiók. A hétvégeken tilos ezeket a térségeket elhagyni vagy oda beutazni. Ugyancsak a hét végén korábban zárnak az üzletek és éttermek is. Péntektől pedig este 23 és hajnal 5 óra között kijárási tilalom lépett életbe, aminek megszegéséért börtönbüntetés is járhat.

A hatóságok a legnehezebb feladat a szabályszegő fiatalokkal szemben fellépni. Algarve tele van a tanév végét ünneplő, bulizni vágyó fiatalokkal, akik minden korlátozás alól kibúvót keresnek. Amikor bezárnak az éttermek, bárok, ők a tengerparton gyűlnek össze, amikor onnan is elküldi őket a rendőrség, akkor magánházakban folytatják. A nagyarányú lisszaboni fertőzöttség is főleg a fiataloknak, turistáknak, és persze a magas népsűrűségnek köszönhető.

Madeira szigetén ezzel szemben ellenőrzés alatt tartják a járványt. Vasárnap 12 új esetet jelentettek, de Funchal kórházában nincs egyetlen Covid-beteg sem. A lakosság 40 százaléka teljesen beoltott, és még a nyáron megkezdik a 12 év felettieknek a vakcinák beadását. Madeira szigete ezért nyitott a turisták fogadására - amennyiben azok megkapták a teljes adag vakcinát. Ráadásul nem tesznek különbséget az oltások között, kínai, orosz, indiai vagy kubai gyártású vakcinákkal is be lehet utazni. Mint Funchal Oltási Központjának vezetője hangsúlyozta, "már milliókat beoltottak ezekkel a vakcinákkal, a kialakult védettség hasonló az EU-ban elfogadottakhoz." Igaz, az oltási igazolvány mellett negatív PCR tesztet is fel kell mutatni, majd öt-hét napon belül a tesztet megismételni.