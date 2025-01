Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"465b0d03-47a6-447a-ba53-aa4c6b44439b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szélsőséges nézeteiről ismertté vált politikus 96 éves volt. ","shortLead":"A szélsőséges nézeteiről ismertté vált politikus 96 éves volt. ","id":"20250107_Meghalt-Jean-Marie-Le-Pen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/465b0d03-47a6-447a-ba53-aa4c6b44439b.jpg","index":0,"item":"81dde096-ed99-43bb-afe3-894a38c2a90a","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_Meghalt-Jean-Marie-Le-Pen","timestamp":"2025. január. 07. 13:16","title":"Meghalt Jean-Marie Le Pen, a francia Nemzeti Front alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d90561-553e-4278-830b-727f79ff22ce","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hatóság szerint a férfi halálát nem a rendőri intézkedés, különösen nem szükségtelen erőszak okozta.","shortLead":"A hatóság szerint a férfi halálát nem a rendőri intézkedés, különösen nem szükségtelen erőszak okozta.","id":"20250108_Reagalt-a-rendorseg-a-zagyvarakosi-ferfi-halalaval-kapcsolatos-vadakra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12d90561-553e-4278-830b-727f79ff22ce.jpg","index":0,"item":"995bbd2b-7495-424a-9ee8-e0f456a7a5a9","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_Reagalt-a-rendorseg-a-zagyvarakosi-ferfi-halalaval-kapcsolatos-vadakra","timestamp":"2025. január. 08. 18:23","title":"Reagált a rendőrség a zagyvarékasi férfi halálával kapcsolatos vádakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc8ea4b-c4dc-4158-8fae-f91e402425c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hasonló véleményen van David Cornstein, aki Trump korábbi elnöksége alatt volt budapesti nagykövet.","shortLead":"Hasonló véleményen van David Cornstein, aki Trump korábbi elnöksége alatt volt budapesti nagykövet.","id":"20250108_trump-nagykovet-leib-cornstein-rogan-szankcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bc8ea4b-c4dc-4158-8fae-f91e402425c9.jpg","index":0,"item":"e5374330-4819-4e1f-9226-d36d0fb8ec9e","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_trump-nagykovet-leib-cornstein-rogan-szankcio","timestamp":"2025. január. 08. 10:18","title":"Trump lehetséges budapesti nagykövete szerint szégyen, amit Rogánnal csinálnak most az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35dda19f-0683-410d-8a23-90155f472bc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúba keveredett tankerületi alkalmazott korábban több százezer forintos jutalomban részesült.","shortLead":"A gyanúba keveredett tankerületi alkalmazott korábban több százezer forintos jutalomban részesült.","id":"20250107_Tobb-mint-egy-tucat-tanar-penzet-nyulhatta-le-a-bekescsabai-tankerulet-egyik-alkalmazottja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35dda19f-0683-410d-8a23-90155f472bc4.jpg","index":0,"item":"885670e1-61bc-496f-8293-253a6f28f187","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Tobb-mint-egy-tucat-tanar-penzet-nyulhatta-le-a-bekescsabai-tankerulet-egyik-alkalmazottja","timestamp":"2025. január. 07. 10:14","title":"Megkapták a pénzüket a tanárok, akiket a sikkasztó tankerületi alkalmazott megkárosított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e011bcd-5ae5-4ecf-b276-887f04c4bce5","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250108_Marabu-Feknyuz-Roganos-szinjatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e011bcd-5ae5-4ecf-b276-887f04c4bce5.jpg","index":0,"item":"8f9df8d7-5c0d-4ad0-b8a9-09d4b0e3abbc","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_Marabu-Feknyuz-Roganos-szinjatek","timestamp":"2025. január. 08. 16:57","title":"Marabu Féknyúz: Rogános színjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae90835-2ec3-4105-9f6f-dc4924720943","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Hollywoodtól csupán néhány kilométerre fekvő elegáns negyedben pusztító tűz fékezhetetlenül tombol, 30 ezer embert kellett evakuálni. ","shortLead":"A Hollywoodtól csupán néhány kilométerre fekvő elegáns negyedben pusztító tűz fékezhetetlenül tombol, 30 ezer embert...","id":"20250108_tuzvesz-Los-Angeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ae90835-2ec3-4105-9f6f-dc4924720943.jpg","index":0,"item":"6fbcd4f5-a76a-4f9b-81e2-08f19049ab35","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_tuzvesz-Los-Angeles","timestamp":"2025. január. 08. 12:10","title":"Pokoli tűzvész tombol a Los Angeles-i földi paradicsomban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5288d7b1-3536-4a5e-8251-6f9b612152ab","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Feketelistára került az Amerikai Egyesült Államokban a Tencent, mely olyan játékstúdiókat is birtokol, mint például a League of Legends fejlesztője, a Riot Games.","shortLead":"Feketelistára került az Amerikai Egyesült Államokban a Tencent, mely olyan játékstúdiókat is birtokol, mint például...","id":"20250108_tencent-egyesult-allamok-katonai-vallalatnak-minosites-kinai-videojatek-ceg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5288d7b1-3536-4a5e-8251-6f9b612152ab.jpg","index":0,"item":"c88b7b58-0b94-4747-8159-81ed64ef5750","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_tencent-egyesult-allamok-katonai-vallalatnak-minosites-kinai-videojatek-ceg","timestamp":"2025. január. 08. 15:03","title":"Kínai katonai vállalatnak minősítette Amerika a világ egyik legjelentősebb videójáték-cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b16361-de27-4d02-9a36-f1cce73a7a6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Bertalan szocialista frakcióvezető feljelentést tett az ügyben, szerinte az állam előnytelen részvénycseréket hajtott végre. ","shortLead":"Tóth Bertalan szocialista frakcióvezető feljelentést tett az ügyben, szerinte az állam előnytelen részvénycseréket...","id":"20250107_Az-MSZP-feljelentest-tesz-a-Vodafone-adasvetele-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16b16361-de27-4d02-9a36-f1cce73a7a6d.jpg","index":0,"item":"b24fdaf5-e37c-424d-8fb5-4099901ecbcf","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Az-MSZP-feljelentest-tesz-a-Vodafone-adasvetele-ugyeben","timestamp":"2025. január. 07. 14:56","title":"Az MSZP szerint 13 milliárd forintos veszteség keletkezett a Vodafone-adásvételkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]