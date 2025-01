Rendszeres kapcsolatban áll a Skóciában eltűnt magyar ikerpár családja a helyi rendőrséggel, ám egyelőre ők is csak annyit tudnak, hogy folyik a kutatás – erről beszélt Huszti Elvira és Henrietta testvére, József a Blikknek.

A két nőt már második hete keresik, január 7-én tűntek el megmagyarázhatatlannak tűnő körülmények között Aberdeen városában. Éjszaka indultak el otthonról, a bérelt lakásukból. Egy hídon át vezetett az útjuk, majd letértek egy kis ösvényre, amely a folyó mellett húzódott. A kis földút a fagyok miatt nappal is nehezen volt járható, ezért is feltételezik a rendőrök, hogy a lefagyott csapásról valahogyan a vízbe csúszhattak. Ugyanakkor azt is közölték, hogy harmadik személy érintettsége nem merült fel, és egyelőre semmi nem utal arra, hogy bűncselekmény történt.

A napokban az is kiderült, hogy az ikrek az eltűnésük előtt egy nappal felmondták az albérletüket. Ezt levélben közölték a főbérlőjükkel, aki már hiába kereste őket személyesen a lakásban, addigra eltűntek.

Testvérük, József azt is elmondta, hogy Elvira és Henrietta az eltűnésük előtt három nappal beszéltek édesanyjukkal nagyjából 40 percig, ám nem említették, hogy ki akarnának költözni. Annyira berendezkedtek a lakásban, hogy még bútorokat is vásároltak. A Blikk szerint jó körülmények között éltek Skóciában, nem voltak anyagi nehézségeik, valószínűleg nem emiatt akartak elköltözni.