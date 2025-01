Igazságszérumot adnak Bindzsisztán miniszterelnökének, aki egy interjúban kitálal minden aljasságáról – így lehetne összefoglalni Majka sok szinten áthallásos új klipjét, amely ritka nagy sikert arat. Tíz nappal a megjelenése után már majdnem tízmillió megtekintéssel pörög a videó a YouTube-on, és nem csak Magyarországon került a toplista elejére.

A Csurran, cseppen című számról politológusoktól kezdve Magyar Péteren és az RTL-en át az influenszerekig már mindenki elmondta a véleményét, egy leleményes hódmezővásárhelyi cukrász pedig a egy új süteménnyel, a Bindzsisztán szelettel állt elő, bár ennek Majka nem örült igazán, hogy aztán másnap elnézést kérjen az első reakciója miatt.

Az igazán lelkes rajongók még azt is meghallgathatták, ahogyan Gálvölgyi János Kossuth-díjas színész szavalja, hogy „Lassan már 8 éve én vagyok az ország fasza!”

Kíváncsiak voltunk, hogy a Google-keresések között hogyan alakult a rapper új slágerének népszerűsége. (A Google Trends grafikonjain látható adatok nem azt mutatják, hogy szám szerint mennyien kerestek egy adott kifejezésre, hanem arányokról árulkodnak: a 100-as érték jelzi a legnagyobb népszerűséget, az 50-es érték azt jelzi, hogy a kifejezés feleannyira népszerű.)

Megnéztük, hogy Majka ikonikus, 2012-ben megjelent Belehalok című száma óta milyen időszakokban volt ugrott ki az előadó neve a keresések között. 2018 augusztusában látható egy viszonylag nagyobb emelkedés: a rapper ekkor jelentette be, hogy nem dolgozik tovább Curtisszel annak drogproblémái miatt. Két évvel később ismét növekedés látható: Majka a koronavírus-járvány idején kórházba került.

Nem ez az első alkalom, hogy Majka közéleti dallal érkezett: 2022-ben az országgyűlési választás után néhány hónappal Molnár Tamással jöttek ki az Azt beszélik a városban című számmal, amely szintén nagy sikernek örvendett: egy nap alatt milliós megtekintést ért el a Youtube-on, és a Google Trends adataiból is látszik, hogy a Majkára keresők száma nőtt ebben az időszakban.

Az viszont mindenképpen egyértelműen látszik – még ha egyelőre részlegesek is a januári adatok – hogy a curtises botrány, a kórházba kerülés vagy a korábbi slágerek a kanyarban sincsenek a Csurran, cseppen elsöprő sikeréhez képest.

Majka a Google Trendsen 2010 és 2025 között Google Trends

Kimutatható az is, hogy a leginkább Borsod-Abaúj-Zemplén megyében érdeklődnek Majka iránt, ha az említett 15 éves időszakot nézzük, ami nem is csoda, hiszen a rapper szülővárosa Ózd, amelynek 2023-ban díszpolgára is lett. „Sorsod Borsod! Ózd mindörökké” – jelentette ki ez alkalomból a celeb.

Megyék szerinti érdeklődés Majka iránt a Google Trendsen az elmúlt 15 évben Google Trends

Ránéztünk arra is, hogy az utóbbi tíz napban – amióta berobbant a köztudatba Bindzsisztán – hogyan változott a megyénkénti keresés aránya, és ahogyan látszik is, bár Borsod továbbra is az élen, gyakorlatilag az egész országot letarolta a dal, alig van eltérés a megyék között.

Majka a Google Trendsen az elmúlt 10 napban Google Trends

A Youtube összesítésében is töretlen Majka sikere, a Csurran, cseppen óriási fölénnyel vezet a magyarországi ezüst- és bronzérmes mellett: a heti megtekintésszám Majka klipjénél több mint hat és fél millió, a mögötte második helyen lévő Pannonia című Desh, Young Fly és Azariah koprodukciót csak félmilliószor indították el. A Csurran, cseppen sikere ráadásul magával húzta a két évvel ezelőtti Majka-slágert, így az Azt beszélik a városban is újra a top5 közé került.

Figyelünk, mire kíváncsiak olvasóink. Cikkünk írásában segítségünkre volt a Google Trends.