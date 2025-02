Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7c76cfd8-c571-424d-aa19-910958ae3fea","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó egy nagy hatótávolságú új belépőszintű modellt mutatott be a Q4 e-tronból.","shortLead":"A négykarikás német gyártó egy nagy hatótávolságú új belépőszintű modellt mutatott be a Q4 e-tronból.","id":"20250212_nagyobb-aksi-hosszabb-hatotav-itt-a-legujabb-elektromos-audi-q4-e-tron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c76cfd8-c571-424d-aa19-910958ae3fea.jpg","index":0,"item":"64282425-f8cb-4363-8b14-d8c80e6f8709","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_nagyobb-aksi-hosszabb-hatotav-itt-a-legujabb-elektromos-audi-q4-e-tron","timestamp":"2025. február. 12. 07:21","title":"Nagyobb aksi, hosszabb hatótáv: itt a legújabb elektromos Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46ddde7-510c-435d-b066-1251662cb57e","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"A mai otthonokban lévő okostévék egy-két éven belül butának számítanak majd, mert az új modellekbe éppen most költözik be a mesterséges intelligencia. A gyártók sok, idén érkező új funkcióval tapogatóznak, hogy megtudják: mire is lesz vevő, aki a nagy képernyőt nézi.","shortLead":"A mai otthonokban lévő okostévék egy-két éven belül butának számítanak majd, mert az új modellekbe éppen most költözik...","id":"20250212_hvg-mesterseges-intelligencia-tv-funkciok-samsung-lg-tcl-hisense-tele-vannak-vizioval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f46ddde7-510c-435d-b066-1251662cb57e.jpg","index":0,"item":"f3e322ed-a58e-491e-a53a-06acab2f6562","keywords":null,"link":"/360/20250212_hvg-mesterseges-intelligencia-tv-funkciok-samsung-lg-tcl-hisense-tele-vannak-vizioval","timestamp":"2025. február. 12. 17:30","title":"Látni és hallani is fogja a különbséget: ezek az új funkciók jönnek idén a tévékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9019087b-d037-4ce7-bcf4-f582d7206e16","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Még az infraledek fényét is imitálja a berendezés. ","shortLead":"Még az infraledek fényét is imitálja a berendezés. ","id":"20250212_Traffipaxnak-latszo-ujfajta-dobozok-jelentek-meg-az-utak-menten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9019087b-d037-4ce7-bcf4-f582d7206e16.jpg","index":0,"item":"50e46fea-4dbc-4106-894f-bae0f3d14f03","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_Traffipaxnak-latszo-ujfajta-dobozok-jelentek-meg-az-utak-menten","timestamp":"2025. február. 12. 12:37","title":"Egyre több traffipaxnak látszó újfajta doboz jelenik meg az utak mentén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e33a30c9-bc72-4f08-94b6-ca1d3b2e832c","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Miután a hatalom megtiltja az amerikai támogatást, a magyar választók felelőssége, hogy befektessenek a jövőbe, és megfizessék az újságot, amit olvasnak. Minden előfizetés, minden adomány egy koporsószög. És minél inkább hajlandók megfizetni a fenntartását, annál ütésállóbb lesz a többség, amely ma már nem áll a kormány mögött. Vélemény.","shortLead":"Miután a hatalom megtiltja az amerikai támogatást, a magyar választók felelőssége, hogy befektessenek a jövőbe, és...","id":"20250213_Tota-W-Arpad-Eltevedt-lovas-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e33a30c9-bc72-4f08-94b6-ca1d3b2e832c.jpg","index":0,"item":"c0ae2538-6c02-403b-becf-7812a7297e17","keywords":null,"link":"/360/20250213_Tota-W-Arpad-Eltevedt-lovas-velemeny","timestamp":"2025. február. 13. 08:30","title":"Tóta W. Árpád: Eltévedt lovas, seprűnyélen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"A Szvetofor nevű orosz diszkont áruházlánc több tucat boltját zárták be számos oroszországi régióban egyelőre ideiglenesen, miután a hatóságok közegészségügyi és egyéb súlyos szabálytalanságokat fedeztek fel az üzletekben. A Szvetofor – Mere és My Price márkanév alatt – több nyugat-európai országban is jelen van, és valószínűleg Magyarországon is meg kíván jelenni. A hazai botrány hátrányosan érintheti a külföldi terjeszkedési terveket. ","shortLead":"A Szvetofor nevű orosz diszkont áruházlánc több tucat boltját zárták be számos oroszországi régióban egyelőre...","id":"20250212_Sorra-zarjak-be-a-Magyarorszagon-is-terjeszkedni-akaro-Mere-orosz-diszkontlanc-boltjait-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f.jpg","index":0,"item":"7e3e3832-81f2-4a3d-ab11-b3a72290ad28","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Sorra-zarjak-be-a-Magyarorszagon-is-terjeszkedni-akaro-Mere-orosz-diszkontlanc-boltjait-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 04:50","title":"Sorra zárják be a Magyarországon is terjeszkedni akaró Mere orosz diszkontlánc boltjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055e56bf-876c-4ac5-b8ec-64f0a3838295","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250211_Marabu-Feknyuz-Lenyomtuk-az-inflaciot-Nagy-Marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/055e56bf-876c-4ac5-b8ec-64f0a3838295.jpg","index":0,"item":"03d9f1f9-cb02-429c-ada2-96ab38a994a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_Marabu-Feknyuz-Lenyomtuk-az-inflaciot-Nagy-Marton","timestamp":"2025. február. 11. 16:01","title":"Marabu Féknyúz: Sikerült víz alá nyomni az inflációt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab7ec0c-bb13-4343-aeeb-cfde847d492c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 20 éves férfi karácsony előtt néhány nappal vezette le feszültségét a Nagykanizsáról Dombóvárra tartó vonat kárpitján.","shortLead":"A 20 éves férfi karácsony előtt néhány nappal vezette le feszültségét a Nagykanizsáról Dombóvárra tartó vonat kárpitján.","id":"20250212_Nem-birta-cernaval-a-kesest-felgyujtotta-a-Dombovarra-tarto-vonat-uleseit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ab7ec0c-bb13-4343-aeeb-cfde847d492c.jpg","index":0,"item":"dddf8d53-d88c-4e14-ad76-d872bba91cbb","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Nem-birta-cernaval-a-kesest-felgyujtotta-a-Dombovarra-tarto-vonat-uleseit","timestamp":"2025. február. 12. 10:44","title":"Nem bírta tovább cérnával a késést, felgyújtotta a Dombóvárra tartó vonat üléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2a87ba-19ae-4fdf-bd0e-c3a030151947","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A legnagyobb tetem egy 15 kilós harcsáé volt. Az okokat még vizsgálják.","shortLead":"A legnagyobb tetem egy 15 kilós harcsáé volt. Az okokat még vizsgálják.","id":"20250212_tata-altal-er-tomeges-halpusztulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b2a87ba-19ae-4fdf-bd0e-c3a030151947.jpg","index":0,"item":"92c2adab-3848-4514-a25f-de719ab98f8e","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_tata-altal-er-tomeges-halpusztulas","timestamp":"2025. február. 12. 14:22","title":"Tömegesen pusztulnak a halak az Által-ér tatai szakaszán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]