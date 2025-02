Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d8dcf834-6d42-4349-9244-00bc27b5de7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első állomás nem más, mint Békés megye.","shortLead":"Az első állomás nem más, mint Békés megye.","id":"20250219_Marcius-elsejen-indul-a-Tisza-orszagjarasa-amit-tavaszi-bekes-hadjaratnak-neveznek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8dcf834-6d42-4349-9244-00bc27b5de7c.jpg","index":0,"item":"72a55fbe-1e7d-4b18-8bb0-c066fe318e2c","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Marcius-elsejen-indul-a-Tisza-orszagjarasa-amit-tavaszi-bekes-hadjaratnak-neveznek","timestamp":"2025. február. 19. 11:30","title":"Március elsején indul a Tisza országjárása, amit „tavaszi békés hadjáratnak” neveznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2274d087-4432-42a8-8644-e37f408ab2f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők arról tájékoztattak, nem férne be a fotósunk a helyszínre.","shortLead":"A szervezők arról tájékoztattak, nem férne be a fotósunk a helyszínre.","id":"20250218_Nem-engedik-be-a-HVG-t-Orban-evertekelojere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2274d087-4432-42a8-8644-e37f408ab2f8.jpg","index":0,"item":"d45f0f7d-aa94-4aa6-b1cc-cf5c01baef52","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Nem-engedik-be-a-HVG-t-Orban-evertekelojere","timestamp":"2025. február. 18. 12:54","title":"„Regisztrációját sajnos nem tudjuk elfogadni” – nem engedik be a HVG-t Orbán Viktor évértékelőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Egyik nap vámokkal fenyeget az amerikai elnök, a következőn mégsem, aztán újra, a világ összes többi politikusa pedig próbálja követni, mi történik. A játékelmélet kutatói örülhetnek: ilyen agresszív stratégiát rég nem láttak.","shortLead":"Egyik nap vámokkal fenyeget az amerikai elnök, a következőn mégsem, aztán újra, a világ összes többi politikusa pedig...","id":"20250219_egy-masik-kozgazdasag-jatekelmelet-trump-gyava-nyul-haboru-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676.jpg","index":0,"item":"55981112-000b-4ec8-9f2a-14f7b52d1c80","keywords":null,"link":"/360/20250219_egy-masik-kozgazdasag-jatekelmelet-trump-gyava-nyul-haboru-vam","timestamp":"2025. február. 19. 16:38","title":"Teljes őrület, vagy van benne logika? Mit mond a játékelmélet Trump ámokfutásáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7cf43d6-3b7a-4b91-8f85-956840a21e0c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A sertések életük során akár hatszor is újra tudják növeszteni a fogaikat, ezt a tudást igyekszik megérteni egy kutatócsapat. A cél, hogy emberek is képesek legyenek erre.","shortLead":"A sertések életük során akár hatszor is újra tudják növeszteni a fogaikat, ezt a tudást igyekszik megérteni...","id":"20250218_fogak-ujranovesztese-sertesek-kiserlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7cf43d6-3b7a-4b91-8f85-956840a21e0c.jpg","index":0,"item":"f4661238-3f6a-444a-aa6f-103546425d42","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_fogak-ujranovesztese-sertesek-kiserlet","timestamp":"2025. február. 18. 09:03","title":"Életük során hatszor is újra tudják növeszteni a fogaikat: egy sertésnyi lépéssel közelebb került az emberiség a foggondok megoldásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b11e90-eb4b-49da-be41-75cfaa1c8de3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Mindenki más nyugodtan bindzsizhet, állítja a rapper, akit hazugnak nevezett a kormánysajtó.","shortLead":"Mindenki más nyugodtan bindzsizhet, állítja a rapper, akit hazugnak nevezett a kormánysajtó.","id":"20250219_majka-bindzsisztan-vedjegy-politika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5b11e90-eb4b-49da-be41-75cfaa1c8de3.jpg","index":0,"item":"60eb41ca-3cb0-4d70-ae9e-c61e34d84be6","keywords":null,"link":"/elet/20250219_majka-bindzsisztan-vedjegy-politika","timestamp":"2025. február. 19. 11:51","title":"Majka a politikusoktól félti a „Bindzsisztán” szót, védjegybejelentést tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8f0741f-8eaa-47e2-be64-6e0f6aebf386","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bőven 1500 lóerő feletti Xiaomi SU7 Ultra ismét a gyakorlatban bizonyította, hogy milyen komoly tempóra képes.","shortLead":"A bőven 1500 lóerő feletti Xiaomi SU7 Ultra ismét a gyakorlatban bizonyította, hogy milyen komoly tempóra képes.","id":"20250218_a-xiaomi-villanyautoja-gyorsabb-a-legerosebb-porschenel-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8f0741f-8eaa-47e2-be64-6e0f6aebf386.jpg","index":0,"item":"1afde7a6-9214-481f-a660-79e0b9ac6af4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250218_a-xiaomi-villanyautoja-gyorsabb-a-legerosebb-porschenel-video","timestamp":"2025. február. 18. 08:41","title":"A Xiaomi villanyautója gyorsabb a legerősebb Porschénél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01135c5-2427-4d2a-a4fd-7e1e66d87f21","c_author":"Rácz Gergő","category":"kkv","description":"Ellentmondásos eredményekre jutott 14. felmérésével a PwC. A pénzpiaci tanácsadó az ügyfélfélköre vezérigazgatói körében egyszerre mért pozitív kilátásokat, egyes iparágakban pedig visszaesést a bevételben. Rázós időszak várhat a hazai cégekre, de ez a határon túl is igaz.","shortLead":"Ellentmondásos eredményekre jutott 14. felmérésével a PwC. A pénzpiaci tanácsadó az ügyfélfélköre vezérigazgatói...","id":"20250219_pwc-vezerigazgato-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b01135c5-2427-4d2a-a4fd-7e1e66d87f21.jpg","index":0,"item":"2a9ec6fa-647e-44c1-87d8-cafbfc40608e","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_pwc-vezerigazgato-felmeres","timestamp":"2025. február. 19. 16:17","title":"Van okunk az örömre? A PwC kifaggatta a cégvezetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376ac4b7-d65a-4543-84e3-c8732bf61ec1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizonyos értelemben világsztárnak tartotta magát.","shortLead":"Bizonyos értelemben világsztárnak tartotta magát.","id":"20250218_Meghalt-az-orszag-egyik-legidosebb-embere-Bako-Ferenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/376ac4b7-d65a-4543-84e3-c8732bf61ec1.jpg","index":0,"item":"47aa9f55-9f4d-42a5-a1dc-68370d13ff05","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Meghalt-az-orszag-egyik-legidosebb-embere-Bako-Ferenc","timestamp":"2025. február. 18. 09:36","title":"107 éves korában meghalt az ország egyik legidősebb embere, Bakó Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]