[{"available":true,"c_guid":"06f8ebc9-d603-4a83-ae63-497b7f68652b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A környezetvédelmi felügyelőség már vizsgálja az esetet.","shortLead":"A környezetvédelmi felügyelőség már vizsgálja az esetet.","id":"20250317_dunafoldvar-duna-budos-szag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06f8ebc9-d603-4a83-ae63-497b7f68652b.jpg","index":0,"item":"6baa6bf8-e531-4458-b53d-e1c11eff1fe7","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_dunafoldvar-duna-budos-szag","timestamp":"2025. március. 17. 11:09","title":"Orrfacsaró bűz terjeng a dunaföldvári Duna-parton, senki sem tudja, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa752b7-9b20-41e9-ae91-066fc617867c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A probléma hátterében genetikai tényezők állhatnak, a társadalom 14 százaléka érintett lehet.","shortLead":"A probléma hátterében genetikai tényezők állhatnak, a társadalom 14 százaléka érintett lehet.","id":"20250318_koriander-hatasa-szaga-ize-szappan-poloska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fa752b7-9b20-41e9-ae91-066fc617867c.jpg","index":0,"item":"ebb4a627-386b-43b8-a7dd-e95634189ca0","keywords":null,"link":"/elet/20250318_koriander-hatasa-szaga-ize-szappan-poloska","timestamp":"2025. március. 18. 05:01","title":"Poloskaszagúnak és szappanízűnek érzi a koriandert? 