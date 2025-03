Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b3eef3d6-ea11-446f-8213-21fc02466ab9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüntetők próbálnak ügyelni arra, hogy a hatóságok ne tudják őket azonosítani. ","shortLead":"A tüntetők próbálnak ügyelni arra, hogy a hatóságok ne tudják őket azonosítani. ","id":"20250326_Tobb-mint-1400-embert-tartoztattak-le-eddig-Torokorszagban-igy-is-tomegek-vonultak-ismet-az-utcakra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3eef3d6-ea11-446f-8213-21fc02466ab9.jpg","index":0,"item":"fdf432e7-0aca-43c7-97f1-3fe82a280f92","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_Tobb-mint-1400-embert-tartoztattak-le-eddig-Torokorszagban-igy-is-tomegek-vonultak-ismet-az-utcakra","timestamp":"2025. március. 26. 05:52","title":"Több mint 1400 embert tartóztattak le eddig Törökországban, így is tömegek vonultak ismét az utcákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a525c8-601b-4a1c-8897-1217d64dd34d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ahogy várható volt, a jegybank Varga Mihály elnöksége alatt is tartja a 6,5 százalékos alapkamatot. A döntés utáni tájékoztatót személyesen Varga tartja – amikor legutóbb jegybankelnök ilyen tájékoztatót tartott, árfolyamválság alakult ki. Ettől most nem kell tartani, de kérdés, mit szól Varga a legújabb kormányzati intézkedésekhez (készpénzesítés, árréssapka, szja-mentesség, áfa-visszatérítés).","shortLead":"Ahogy várható volt, a jegybank Varga Mihály elnöksége alatt is tartja a 6,5 százalékos alapkamatot. A döntés utáni...","id":"20250325_Az-alapkamat-valtozatlan-Varga-szint-vall-a-kormany-intezkedeseirol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80a525c8-601b-4a1c-8897-1217d64dd34d.jpg","index":0,"item":"6986d95a-9f94-4c40-b36c-d683a35742e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_Az-alapkamat-valtozatlan-Varga-szint-vall-a-kormany-intezkedeseirol","timestamp":"2025. március. 25. 14:05","title":"Az alapkamat változatlan, Varga színt vall a kormány intézkedéseiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA Curiosity nevű Mars-járója egy olyan mintát elemzett, ami az eddigi legnagyobb szerves molekulát tartalmazta, amit a vörös bolygón találtak.","shortLead":"A NASA Curiosity nevű Mars-járója egy olyan mintát elemzett, ami az eddigi legnagyobb szerves molekulát tartalmazta...","id":"20250325_nasa-mars-curiosity-szerves-molekula-elet-jelei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931.jpg","index":0,"item":"744b3e62-75fd-4cc4-9cf3-ccd7c5e48544","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_nasa-mars-curiosity-szerves-molekula-elet-jelei","timestamp":"2025. március. 25. 11:03","title":"Óriási szerves molekulákat találtak a Marson, olyat, amilyen a Földön is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13d339a-039f-41e3-9ab0-a07427b197d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Spizter űrtávcső után a James Webb űrteleszkóppal is megfigyelték a tudósok a Földtől mitnegy 630 fényévre található Herbig–Haro-objektumot. Az új fotó lenyűgöző lett.","shortLead":"A Spizter űrtávcső után a James Webb űrteleszkóppal is megfigyelték a tudósok a Földtől mitnegy 630 fényévre található...","id":"20250325_james-webb-urteleszkop-kozmikus-tornado-herbig-haro-objektum-hh-49-50","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c13d339a-039f-41e3-9ab0-a07427b197d6.jpg","index":0,"item":"0880c0a9-39e2-42fc-addf-22df6f76aa11","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_james-webb-urteleszkop-kozmikus-tornado-herbig-haro-objektum-hh-49-50","timestamp":"2025. március. 25. 14:03","title":"Kozmikus tornádóról készített képet a James Webb űrteleszkóp – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a27de30-bdb8-41a1-84ed-23d9a68b41b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"J.D. Vance és felesége is Grönlandra utazik, és fiuk is elkíséri őket. ","shortLead":"J.D. Vance és felesége is Grönlandra utazik, és fiuk is elkíséri őket. ","id":"20250326_jd-vance-usha-vance-gronland-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a27de30-bdb8-41a1-84ed-23d9a68b41b7.jpg","index":0,"item":"1b974266-bddd-45ab-b6d6-25f522ec8e61","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_jd-vance-usha-vance-gronland-latogatas","timestamp":"2025. március. 26. 05:15","title":"A felhajtásra hivatkozva úgy döntött az amerikai alelnök, hogy csatlakozik Grönlandra látogató feleségéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Miniszterelnök úr, ki mer állni?” – kérdezi Magyar.","shortLead":"„Miniszterelnök úr, ki mer állni?” – kérdezi Magyar.","id":"20250325_Magyar-Peter-elindul-Orban-valasztokorzeteben-orszaggyulesi-kepviselojeloltkent-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c.jpg","index":0,"item":"c420f010-a176-4b71-a687-915e271e353c","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_Magyar-Peter-elindul-Orban-valasztokorzeteben-orszaggyulesi-kepviselojeloltkent-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 10:08","title":"Magyar Péter elindul Orbán választókörzetében országgyűlési képviselőjelöltként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe77f67-5171-49b6-b7f4-fbf8892a2cd7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A XXII. kerületben már hétfőtől ki lehet tenni a lomokat, de áprilisban eljut a Mohu Józsefvárosba és Kispestre is.","shortLead":"A XXII. kerületben már hétfőtől ki lehet tenni a lomokat, de áprilisban eljut a Mohu Józsefvárosba és Kispestre is.","id":"20250326_mohu-budapesti-lomtalanitas-kispest-jozsefvaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fe77f67-5171-49b6-b7f4-fbf8892a2cd7.jpg","index":0,"item":"92e6fc22-011a-4998-b019-20aa24f995db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_mohu-budapesti-lomtalanitas-kispest-jozsefvaros","timestamp":"2025. március. 26. 11:47","title":"Újabb dátumokat tett közzé a Mohu a budapesti lomtalanításokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44320dd8-eeea-4154-b54a-8d1ab5a8f7bb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A hazai pályafutása után több nemzetközi válság kezelésében részt vett politikus a Die Pressében közölt vendégkommentárjában azt írja, hogy Európa remélheti a legjobbat, de készüljön a legrosszabbra: Trump fellépésével a Nyugat már sosem lesz olyan, mint eddig.","shortLead":"A hazai pályafutása után több nemzetközi válság kezelésében részt vett politikus a Die Pressében közölt...","id":"20250326_Carl-Bildt-volt-sved-miniszterelnok-usa-europa-uj-vilagrend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44320dd8-eeea-4154-b54a-8d1ab5a8f7bb.jpg","index":0,"item":"c6839444-7732-4960-8980-acbbe836e8ff","keywords":null,"link":"/360/20250326_Carl-Bildt-volt-sved-miniszterelnok-usa-europa-uj-vilagrend","timestamp":"2025. március. 26. 15:45","title":"Carl Bildt svéd exminiszterelnök: Trumpék már ellenségnek tekintik Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]