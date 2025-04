Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f66ec585-7264-4175-a752-7b40abce4fdf","c_author":"Gergely Zsófia","category":"gazdasag","description":"A szlovén Andrada a hulladékgazdálkodási engedély után a NAV-tól megkapta a fémkereskedelmi engedélyt is, ezzel kipipálták az utolsó feltételt is, amit a kormányhivatal a sóskúti akkufeldolgozó elindításához szabott. A sóskútiak megneszelték, hogy zajlik az adóhatóság ellenőrzése, de hiába mentek oda, ebben az eljárásban részt sem vehetnek. Nemcsak a helyiek tiltakoznak, a közeli Érd és Tárnok sem örülhet az újabb, cégnek kedvező fordulatnak.","shortLead":"A szlovén Andrada a hulladékgazdálkodási engedély után a NAV-tól megkapta a fémkereskedelmi engedélyt is, ezzel...","id":"20250401_A-NAV-megadta-az-utolso-hianyzo-engedelyt-most-mar-tenyleg-indulhat-az-akkufeldolgozas-Soskuton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f66ec585-7264-4175-a752-7b40abce4fdf.jpg","index":0,"item":"bf757f8d-0e3b-4048-8f9a-c8b43ce362c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_A-NAV-megadta-az-utolso-hianyzo-engedelyt-most-mar-tenyleg-indulhat-az-akkufeldolgozas-Soskuton","timestamp":"2025. április. 01. 11:05","title":"A NAV megadta az utolsó hiányzó engedélyt, most már tényleg indulhat az akkufeldolgozás Sóskúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1cbd235-a4a1-44d9-98a8-086ef85dacef","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jimmy Fallon műsorában járt nemrég Bill Gates, a Microsoft társalapítója, aki megosztott néhány gondolatot arról, mire számíthat az emberiség a következő egy évtizedben.","shortLead":"Jimmy Fallon műsorában járt nemrég Bill Gates, a Microsoft társalapítója, aki megosztott néhány gondolatot arról, mire...","id":"20250331_bill-gates-mesterseges-intelligencia-munkahelyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1cbd235-a4a1-44d9-98a8-086ef85dacef.jpg","index":0,"item":"c63c8095-7df8-4a52-a83a-933ccd2c20e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_bill-gates-mesterseges-intelligencia-munkahelyek","timestamp":"2025. március. 31. 19:03","title":"Bill Gates szerint 10 éven belül sok munkakörben feleslegessé válhat az ember, a mesterséges intelligencia veszi majd át a helyüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea4189af-d34e-4f60-a650-cd406db9ad61","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ez a Magyarországnak járó felzárkóztatási pénzek 7 százaléka.","shortLead":"Ez a Magyarországnak járó felzárkóztatási pénzek 7 százaléka.","id":"20250331_Nepszava-EU-migracio-birsag-kohezios-penzek-levonas-600-milliard-forint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea4189af-d34e-4f60-a650-cd406db9ad61.jpg","index":0,"item":"7320c01d-4bbc-4336-91a3-6ac071ab9fc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_Nepszava-EU-migracio-birsag-kohezios-penzek-levonas-600-milliard-forint","timestamp":"2025. március. 31. 08:20","title":"Népszava: Az EU a kohéziós pénzekből vonta le a kormány migrációs bírságát, közel 600 milliárd forint végleg elúszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c438d9bd-f2ca-4156-ad43-eb7bc88b4df9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Januárban az átlagkeresetek csak bő 10 százalékkal nőttek éves alapon, a medián (közepes) keresetek csak bő 9 százalékkal. A közepes havi kereset nettója 374 ezer forint volt. A reálkereset csak 4,6 százalékkal nőtt.","shortLead":"Januárban az átlagkeresetek csak bő 10 százalékkal nőttek éves alapon, a medián (közepes) keresetek csak bő 9...","id":"20250331_A-januari-beremelesekben-sem-nagyon-latszik-a-repulorajt-beesett-a-realkereset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c438d9bd-f2ca-4156-ad43-eb7bc88b4df9.jpg","index":0,"item":"601c4652-9aa7-45ed-b764-0e36464af920","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_A-januari-beremelesekben-sem-nagyon-latszik-a-repulorajt-beesett-a-realkereset","timestamp":"2025. március. 31. 08:35","title":"A januári béremelésekben sem nagyon látszik a repülőrajt, beesett a reálkereset-emelkedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a14814-3db3-4ae1-9dd9-bdfcd8b70d93","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Nemcsak az Európai Unió, de a saját jogszabályait is figyelmen kívül hagyja Magyarország, amikor az európai elfogatóparancs ellenére december óta nem hajlandó bíró elé állítani a Magyarországra menekült Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettest. Egy hírverés nélkül elfogadott törvénymódosítással most megtalálták annak a módját is, hogyan védjék meg a PiS korrupcióval vádolt politikusát, ha mégis bíró elé kerülne az ügy. Ehhez nem kellett más, mint Polt Péter és a Varga Zs. András vezette Kúria helyzetbe hozása, amivel a jövőben akár minden politikai szövetséges menedéke garantálva lehet. ","shortLead":"Nemcsak az Európai Unió, de a saját jogszabályait is figyelmen kívül hagyja Magyarország, amikor az európai...","id":"20250331_lex-romanowski-menedekjog-torvenymodositas-atadas-Lengyelorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7a14814-3db3-4ae1-9dd9-bdfcd8b70d93.jpg","index":0,"item":"c3ef275c-3552-4b14-a983-327d0833bcfe","keywords":null,"link":"/360/20250331_lex-romanowski-menedekjog-torvenymodositas-atadas-Lengyelorszag","timestamp":"2025. március. 31. 09:45","title":"Már törvénymódosítással is védi a hazatoloncolástól korrupcióval vádolt lengyel szövetségesét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb9e34d-ea62-4114-8501-edacd9ce9236","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ijesztő jelenetről készült videó bejárta az internetet,","shortLead":"Az ijesztő jelenetről készült videó bejárta az internetet,","id":"20250331_mianmar-foldrenges-korhaz-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fb9e34d-ea62-4114-8501-edacd9ce9236.jpg","index":0,"item":"c0868242-233d-4258-ad6c-1d2192b1bbc2","keywords":null,"link":"/elet/20250331_mianmar-foldrenges-korhaz-video","timestamp":"2025. március. 31. 12:10","title":"Videón, ahogyan a nővérek kétségbeesetten próbálták óvni az újszülötteket a 7,7-es erősségű földrengésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin nemrég javaslatot tett arra, hogy hogyan kellene kiszorítani Ukrajnában Zelenszkijt a hatalomból, Donald Trumpnak azonban ez nem tetszik.","shortLead":"Vlagyimir Putyin nemrég javaslatot tett arra, hogy hogyan kellene kiszorítani Ukrajnában Zelenszkijt a hatalomból...","id":"20250330_donald-trump-vlagyimir-putyin-zelenszkij-orosz-olaj-masodlagos-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4.jpg","index":0,"item":"a8ff77ad-ad80-4d65-ad90-b75a7762dc1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_donald-trump-vlagyimir-putyin-zelenszkij-orosz-olaj-masodlagos-vam","timestamp":"2025. március. 30. 20:06","title":"Trump „nagyon dühös” Putyinra, 25 százalékos másodlagos vámot szabhat ki az orosz olajra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9692b23d-fcb3-45e5-86f5-940440148d5a","c_author":"Mérlegen","category":"kkv","description":"Miért lehet jobb döntés vállalkozásként hitelt felvenni, miközben sorban állnak a befektetők? Van-e értelme a „tökéletes” termék megalkotásának, vagy ha van egy jó ötlet, többet ér gyorsan lépni és belevágni? Mennyiben különbözik az üzleti modell attól függően, hogy csokit vagy egy fehérneműt szeretnénk eladni? – a this is Redy alapítóival beszélgettünk.","shortLead":"Miért lehet jobb döntés vállalkozásként hitelt felvenni, miközben sorban állnak a befektetők? Van-e értelme...","id":"20250401_Merlegen-podcast-this-is-Redy-menstruacios-bugyi-fenntarthatosag-Molnar-Dora-Tasnadi-Adam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9692b23d-fcb3-45e5-86f5-940440148d5a.jpg","index":0,"item":"6fcffb0f-8f40-406c-8eab-bc442fec0f77","keywords":null,"link":"/kkv/20250401_Merlegen-podcast-this-is-Redy-menstruacios-bugyi-fenntarthatosag-Molnar-Dora-Tasnadi-Adam-ebx","timestamp":"2025. április. 01. 15:45","title":"„A nők igénylik, hogy ne XS-es modelleken mutassuk be a bugyikat” – nemcsak üzlet, tabudöntögetés is a Redy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]